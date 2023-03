Calendário de Riade: Travis Scott irá atuar ao vivo em Riade no dia 17 de março

RIADE, Arábia Saudita, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O rapper internacional Travis Scott irá realizar um concerto na capital saudita, Riade, no dia 17 de março, no Banban Festival Site. O evento faz parte dos concertos da Riyadh Calendar organizados pela Saudi General Entertainment Authority que atendem aos desejos de entretenimento de públicos de todo o mundo.

Até agora, Travis Scott obteve um total de 40 mil milhões de streams, para além de ter alcançado diversos certificados de ouro, platina e multiplatina em todo o mundo. A sua música alcançou o topo da cena artística internacional, com três lançamentos a chegarem ao primeiro lugar no Billboard Top 200, incluindo Jackboys e Astroworld, e arrasando com quatro primeiros lugares no Billboard Hot 100 com Sicko Mode.

Espera-se que o concerto atraia um grande público de fãs de música hip hop e rap, dentro e fora da Arábia Saudita, devido à grande popularidade de Travis Scott.

O concerto de Travis Scott faz parte das atividades organizadas da Riyadh no âmbito das suas atividades de entretenimento, as mais importantes da região, que já atraíram estrelas internacionais e grandes eventos, incluindo Imagine Dragons, Clean Bandit e BlackPink. O número de visitantes das atividades da Riyadh Calendar atingiu os 15 milhões. Os bilhetes já estão à venda e podem ser reservados através da seguinte ligação:

