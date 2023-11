Proactis choisit SnapLogic comme plateforme d'intégration générative en tant que service (iPaaS).

LONDRES, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Proactis, le principal fournisseur de solutions logicielles Source-to-Pay (S2P), a annoncé avoir choisi SnapLogic, le leader des solutions d'intégration générative, pour intégrer ses solutions Source-to-Pay (S2P) aux systèmes de technologie financière, PGI et de chaîne d'approvisionnement.

Proactis propose trois options d'intégration à ses clients : ils peuvent faire l'intégration eux-mêmes, s'associer à des partenaires, ou laisser Proactis fournir ces intégrations grâce à SnapLogic.

En utilisant la suite d'IA de SnapLogic, qui comprend SnapGPT, la première solution d'intégration générative au monde, AutoPrep, AutoSuggest et AutoLink, les clients de Proactis bénéficieront de temps d'intégration considérablement plus rapides qui respectent intrinsèquement les normes les plus récentes, telles qu'OAuth, la spécification OpenAPI et REST.

Proactis peut désormais utiliser les 700 connecteurs préconstruits (ou modules) de SnapLogic, tirer parti de la vaste bibliothèque de modèles préconstruits de SnapLogic, ou en créer selon les besoins, dans divers domaines technologiques, y compris les solutions financières et PGI, permettant aux utilisateurs de tirer davantage de valeur de leurs investissements logiciels en automatisant des tâches, en alignant des processus et en connectant des données sur des plateformes technologiques.

« L'introduction de cette plateforme de génération d'IA et d'apprentissage automatique de premier plan est une étape passionnante pour Proactis. Nous sommes impatients d'aider nos clients à tirer parti de la flexibilité de cette solution pour effectuer des intégrations rapides et faciles, et créer davantage de valeur à partir de leurs investissements en finance, PGI et chaîne d'approvisionnement », déclare Toby Davidson, Directeur des Achats et de la Technologie chez Proactis.

« Ce n'est pas un secret, les professionnels du Source-to-Pay (S2P) sont soumis à une pression extrême pour accomplir davantage avec moins de moyens, tout en respectant des restrictions strictes en matière de gouvernance et de réglementation », a déclaré Jason Wakeam, Vice-Président des Ventes Partenaires et Fabricant d'Équipement d'Origine (OEM) chez SnapLogic. « C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à Proactis et de proposer notre plateforme d'intégration révolutionnaire fonctionnant avec l'IA générative aux gestionnaires de chaîne d'approvisionnement afin de leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. En améliorant la facilité d'utilisation et la sécurité de notre plateforme, sur laquelle de nombreuses entreprises, banques et hôpitaux comptent pour leurs utilisations critiques, nous sommes impatients de voir les clients de Proactis automatiser les intégrations chronophages et libérer du temps pour se concentrer sur des innovations porteuses de changement pour l'entreprise. »

La disponibilité de SnapLogic, un produit très bien noté sur TrustRadius, un leader selon G2 Crowd et le Choix Client dans les outils d'intégration de données selon Gartner Peer Insights, sera bientôt annoncée.

