Proactis kiest SnapLogic als haar Generatieve Integratieplatform als een dienstverlening (iPaaS).

LONDEN, 16 november 2023 /PRNewswire/ -- Proactis, de toonaangevende leverancier van Source-to-Pay-software, heeft aangekondigd dat het heeft gekozen voor SnapLogic, de leider in generatieve integratieoplossingen om haar Source-to-Pay-oplossingen te integreren met bredere financiële-, ERP- en Supply-Chain-technologiestacks.

Proactis biedt drie integratiemogelijkheden die klanten de gelegenheid geven zelf API's te gebruiken voor de integratie, hier partners voor in te zetten, of Proactis dit te laten doen door middel van SnapLogic.

Door gebruik te maken van SnapLogic's AI-suite, die bestaat uit SnapGPT, 's werelds eerste generatieve integratieoplossing, AutoPrep, AutoSuggest en AutoLink, kunnen Proactis-klanten profiteren van aanzienlijk snellere integratietijden die voldoen aan de nieuwste standaarden, zoals OAuth, OpenAPI-specificatie en REST.

Proactis kan nu gebruik maken van SnapLogic's 700 kant-en-klare Snaps (kant-en-klare connectoren), van SnapLogic's immense bibliotheek van kant-en-klare patronen of naar wens eigen patronen creëren binnen een groot aantal technologiegebieden, waaronder financiële- en ERP-oplossingen, zodat gebruikers meer waarde kunnen halen uit hun software-investeringen door taken te automatiseren, processen op elkaar af te stemmen en gegevens met elkaar te verbinden tussen de verschillende technologiestacks.

"Het is een spannende tijd voor Proactis nu we dit toonaangevende generatieve AI- en machine-learningplatform introduceren. We kijken ernaar uit om onze klanten te helpen profiteren van de flexibiliteit van deze oplossing om snelle en eenvoudige integraties te kunnen bieden en meer waarde te halen uit hun investeringen in Finance, ERP en supply-chain", zegt Proactis CPTO, Toby Davidson.

"Het is geen geheim dat Source-to-Pay professionals onder extreme druk staan om meer te doen met minder, terwijl ze zich moeten houden aan strenge governance- en wettelijke beperkingen", zegt Jason Wakeam, VP Partner Sales en OEM bij SnapLogic. "Daarom vinden we het geweldig om samen te werken met Proactis en ons baanbrekende generatieve AI-gebaseerde integratieplatform te leveren aan supply chain managers en hen in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken. Door het gebruiksgemak en de veiligheid van ons platform, waar veel bedrijven, banken en ziekenhuizen op vertrouwen voor cruciale gebruiksscenario's binnen hun bedrijf, uit te breiden, zijn we erg verheugd om te zien dat Proactis-klanten tijd- en talentrovende integraties automatiseren en tijd vrijmaken om zich te richten op bedrijfsveranderende innovaties."

De beschikbaarheid van SnapLogic, dat een TrustRadius Top-rated, een G2 Crowd-leider en Gartner Peer Insights Customers' Choice in data-integratietools is, zal binnenkort worden aangekondigd.

Lees hier meer over Proactis.

Lees hier meer over OEM/embedding SnapLogic.

Over SnapLogic

SnapLogic is de marktleider in generatieve integratie. Als pionier op het gebied van AI-gestuurde integratie versnelt het SnapLogic-platform de digitale transformatie binnen de onderneming en stelt iedereen in staat om sneller en eenvoudiger te integreren.

Of u nu bedrijfsprocessen automatiseert, gegevens democratiseert of digitale producten en diensten levert, SnapLogic stelt u in staat uw technologiestack te vereenvoudigen en uw onderneming verder te brengen. Duizenden bedrijven over de hele wereld vertrouwen op SnapLogic om de gegevensstroom in hun bedrijf te integreren, te automatiseren en te orkestreren.