Proactis présente Proactis Rego, sa puissante plateforme logicielle Source-to-Pay

WETHERBY, Angleterre, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Proactis, le principal fournisseur de solutions logicielles Source-to-Pay , a lancé Proactis Rego, une puissante plateforme logicielle de gestion des dépenses spécialement conçue pour les organisations de taille moyenne.

La plateforme est spécialement conçue pour les entreprises de taille moyenne. La nature modulaire de Proactis Rego permet aux clients de s'attaquer au sourçage, à l'approvisionnement et au paiement, à l'automatisation des comptes fournisseurs ou à toute autre partie du processus Source-to-Pay de manière isolée, plutôt que dans le cadre d'un processus beaucoup plus vaste et coûteux.

Geert Timmermans, chef de produit chez Proactis, a déclaré : « Nous avons développé Proactis Rego pour aider les organisations à maximiser un contrôle, une visibilité et une efficacité plus larges.

Les entreprises de taille moyenne sont confrontées à un ensemble unique de défis. En général, leurs processus Source-to-Pay sont fortement manuels ou partiellement automatisés, avec un mélange de systèmes internes ou externes plus larges. Or, comme les entreprises de taille moyenne ont tendance à évoluer rapidement, elles doivent être agiles et adapter leurs systèmes au changement. Proactis Rego est une plateforme modulaire qui permet aux organisations de s'adapter en fonction de leurs besoins. »

De plus, la plateforme et chaque module sont rapides à mettre en œuvre et à utiliser pour un accès rapide à des avantages durables. Les organisations peuvent contrôler leurs dépenses et gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, améliorer la conformité et la gouvernance de leurs activités d'achat, réduire le coût des biens et des services, et réaliser des gains d'efficacité, le tout par la numérisation et l'automatisation des processus.

« En adoptant une approche modulaire et en travaillant main dans la main avec des applications critiques pour l'entreprise, telles que les systèmes de gestion financière et ERP, avec des services de mise en œuvre et d'assistance locaux solides, Proactis Rego est le choix idéal pour les organisations de taille moyenne », conclut Geert

À propos de Proactis

Proactis est l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles Source-to-Pay pour les entreprises de taille moyenne dans divers secteurs axés sur les services.

La plateforme modulaire de bout en bout de Proactis permet aux clients de contrôler leurs dépenses et de gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, d'améliorer la conformité et la gouvernance de leurs activités d'achat, de réduire le coût des biens et des services et de réaliser des gains d'efficacité, le tout par la numérisation et l'automatisation des processus.

Proactis compte parmi ses clients plus de 1 100 entreprises et organismes du secteur public, 2 millions de fournisseurs et plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

