Proactis introduceert Proactis Rego, het krachtige 'source-to-pay'-software-platform

WETHERBY, Engeland, 22 september 2022 /PRNewswire/ -- Proactis, de vooraanstaande leverancier van 'source-to-pay'-software-oplossingen, heeft Proactis Rego geïntroduceerd, een krachtig softwareplatform voor het beheer van uitgaven dat specifiek is ontworpen voor middelgrote bedrijven.

Het platform is specifiek ontworpen voor middelgrote organisaties. Het modulaire karakter van Proactis Rego stelt klanten in staat om zelf uitbesteding, het inkoop-tot-betalingsproces, de crediteurenadministratie en elk andere onderdeel van het 'source-to-pay'-proces op te pakken, in plaats van als onderdeel van een veel breder, en duur, proces.

Geert Timmermans, Chief Product Officer bij Proactis, zegt: "We hebben Proactis Rego ontwikkeld om organisaties te helpen om controle, zichtbaarheid en efficiëntie te optimaliseren.

Middelgrote organisaties hebben te maken met een unieke reeks uitdagingen. Ze beschikken over 'source-to-pay'-processen die uiterst handmatig zijn of gedeeltelijk worden geautomatiseerd met een combinatie van interne of bredere externe systemen. Maar aangezien middelgrote bedrijven in de regel snel veranderen, moeten ze juist flexibel zijn en hun systemen aanpassen om op veranderingen in te kunnen spelen. Proactis Rego is een modulair platform dat organisaties in staat stelt zich naar behoefte aan te passen."

Bovendien is het platform, en elke module, snel in te voeren en te gebruiken om snel te profiteren van langdurige voordelen. Organisaties kunnen uitgaven beheersen en risico's in de toeleveringsketen beheren, de naleving en het beheer van hun inkoopactiviteiten verbeteren, de kosten van goederen en diensten verlagen en efficiënt werken, en dat alles door middel van procesdigitalisering en -automatisering.

"Door een modulaire aanpak te combineren met bedrijfskritische toepassingen als ERP- en financiële managementsystemen, met sterke lokale implementaties en ondersteunende diensten, is Proactis Rego de perfecte keuze voor middelgrote organisaties", aldus Geert.

Over Proactis

Proactis is een vooraanstaande leverancier van 'source-to-pay'-software-oplossingen voor middelgrote organisaties binnen een reeks van op diensten gebaseerde sectoren.

Het modulaire overkoepelende platform van Proactis stelt klanten in staat om uitgaven te beheersen en risico's in de toeleveringsketen te beheren, de naleving en het beheer van hun inkoopactiviteiten te verbeteren, de kosten van goederen en diensten te verlagen en efficiënt te werken, en dat allemaal via procesdigitalisering en -automatisering.

Proactis bedient een snel groeiend klantenbestand van meer dan 1.100 zakelijke en publieke organisaties en 2 miljoen leveranciers, met meer dan 3 miljoen gebruikers in meer dan 100 landen in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië.

