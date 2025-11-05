푸타이라이 뉴에너지 테크놀로지, 원디 배터리 사이언스와 실리콘 음극재 공동 개발 계약 체결

2025년 11월 05일 23:11 KST

팔로알토 캘리포니아 및 상하이, 2025년 11월 5일/PRNewswire/ -- 원디머티리얼(OneD Material Inc. 또는원디배터리사이언스)상하이푸타이라이뉴에너지테크놀로지(Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd., 이하 '푸타이라이')리튬이온배터리용차세대실리콘-흑연음극재의제품설계완료양산화를위한공동개발계약(JDA)체결했다고오늘발표했다.

양사는 JDA 따라 푸타이라이의 제조 역량과 원디의 시나노드 기술을 활용하여 제품 설계를 마무리하고 생산을 확대해 나아갈 계획이다 .

주요 협업 내용은 다음과 같다 .

  • OneD SINANODE® 기술 플랫폼을 기반으로 리튬 이온 배터리 셀용 저비용 탄소 - 실리콘 음극재의 대량 생산 가속화
  • 믿을 있는 대형 음극재 제조사가 배터리 제조사에 공급하는 실용적인 출시 모델을 활용하여 배터리 공급망의 신뢰도 제고
  • 푸타이라이의 선도적인 탄소 기판과 원디의 기술 공정 지식이 결합되어 제품이 공동으로 최적화되고 확장되므로 아시아 , 유럽 , 미국 전역의 고객 요구에 대응하고 성능 개선

 리우(Fang Liu) 푸타이-지첸 CEO "원디와의 파트너십은 고급 음극재를 대규모로 공급한다는 당사의 사명에 부합한다"며"상호 보완적 장점이 결합되어 제품 확장과 인증이 가속화되고 고객의 성능  비용 목표를 충족할  있을 것"이라고 말했다.

제프 체임벌린 (Jeff Chamberlain) 원디 배터리 사이언스 CEO " 이번  협약을 통해 원디의 시나노드 기술과 푸타이라이의 세계적 수준의 흑연 제조 기술이 만나 합리적인 비용으로 에너지 밀도가  높은 배터리를 만들어낼 "이라며"양사는 함께  빠르고 자본 효율이 높은 상업용 실리콘 음극재를 향해 나아가고 있다. 푸타이라이와의 관계는 원디가 처음부터 구상했던 모습 그대로이며, 존경받고 믿을  있는 공급사를 만난 만큼 폭넓은 업계 협업과 통합을 추진하겠다"말했다.

이번 협력에는 기술 이전과 제품 맞춤 제조는 물론 경제성 있는 고품질 배터리의 상용화까지 동시에 추진한다는 내용도 포함되어 있어 개발부터 전략적 확대 , 상용화까지 경로가 명확하다는 평이 이어지고 있다 .

푸타이라이 소개 :

PTL 2012 11 월에 설립되어 2017 11 상하이 증권거래소에 상장한 기업이다 . 청정에너지 , 에너지 절약 , 환경 보호 , 고효율 에너지 저장 관련 산업의 근간이 되는 리튬 이온 배터리 시장에서 관련 서비스를 제공하고 있다 . 리튬 이온 배터리 산업에서 세계 최고 기업을 목표로 정진하고 있으며 최근에는 핵심 소재와 종합 자동화 솔루션 공급에 주력하고 있다 .

원디 배터리 사이언스 소개 :

원디 배터리 사이언스는 전기차 관련 업체에서 만드는 인공 천연 흑연 음극재를 포함해 다양한 탄소 기판에 나노 실리콘을 첨가하는 획기적 기술로 평가 받고 있는 SINANODE® 기술 플랫폼을 개발한 기업이다 . 소재를 쓰면 에너지 밀도가 높아지고 전기차 배터리 비용이 낮아져 저렴하고 멀리 가고 충전이 빠른 전기차를 만들 있다 . 협력업체에서는 세계적으로 220 건이 넘는 원디의 특허를 이용하여 원디의 실리콘 음극 기술을 대규모로 생산하고 있다 .

