푸타이라이 뉴에너지 테크놀로지, 원디 배터리 사이언스와 실리콘 음극재 공동 개발 계약 체결

팔로알토 캘리포니아 및 상하이, 2025년 11월 5일/PRNewswire/ -- 원디머티리얼(OneD Material Inc. 또는원디배터리사이언스)과상하이푸타이라이뉴에너지테크놀로지(Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd., 이하 '푸타이라이')가리튬이온배터리용차세대실리콘-흑연음극재의제품설계완료및양산화를위한공동개발계약(JDA)을체결했다고오늘발표했다.

양사는 JDA 에 따라 푸타이라이의 제조 역량과 원디의 시나노드 기술을 활용하여 제품 설계를 마무리하고 생산을 확대해 나아갈 계획이다 .

주요 협업 내용은 다음과 같다 .

OneD 의 SINANODE® 기술 플랫폼을 기반으로 리튬 이온 배터리 셀용 저비용 탄소 - 실리콘 음극재의 대량 생산 가속화

믿을 수 있는 대형 음극재 제조사가 배터리 제조사에 공급하는 실용적인 출시 모델을 활용하여 배터리 공급망의 신뢰도 제고

푸타이라이의 선도적인 탄소 기판과 원디의 기술 및 공정 지식이 결합되어 제품이 공동으로 최적화되고 확장되므로 아시아 , 유럽 , 미국 전역의 고객 요구에 대응하고 성능 개선

팡 리우(Fang Liu) 푸타이-지첸 CEO는 "원디와의 파트너십은 고급 음극재를 대규모로 공급한다는 당사의 사명에 부합한다"며"상호 보완적 장점이 결합되어 제품 확장과 인증이 가속화되고 고객의 성능 및 비용 목표를 충족할 수 있을 것"이라고 말했다.

제프 체임벌린 (Jeff Chamberlain) 원디 배터리 사이언스 CEO 는 " 이번 협약을 통해 원디의 시나노드 기술과 푸타이라이의 세계적 수준의 흑연 제조 기술이 만나 합리적인 비용으로 에너지 밀도가 더 높은 배터리를 만들어낼 것"이라며"양사는 함께 더 빠르고 자본 효율이 높은 상업용 실리콘 음극재를 향해 나아가고 있다. 푸타이라이와의 관계는 원디가 처음부터 구상했던 모습 그대로이며, 존경받고 믿을 수 있는 공급사를 만난 만큼 폭넓은 업계 협업과 통합을 추진하겠다"고말했다.

이번 협력에는 기술 이전과 제품 맞춤 제조는 물론 경제성 있는 고품질 배터리의 상용화까지 동시에 추진한다는 내용도 포함되어 있어 개발부터 전략적 확대 , 상용화까지 그 경로가 명확하다는 평이 이어지고 있다 .

푸타이라이 소개 :

PTL 은 2012 년 11 월에 설립되어 2017 년 11 월 상하이 증권거래소에 상장한 기업이다 . 청정에너지 , 에너지 절약 , 환경 보호 , 고효율 에너지 저장 관련 산업의 근간이 되는 리튬 이온 배터리 시장에서 관련 서비스를 제공하고 있다 . 리튬 이온 배터리 산업에서 세계 최고 기업을 목표로 정진하고 있으며 최근에는 핵심 소재와 종합 자동화 솔루션 공급에 주력하고 있다 .

원디 배터리 사이언스 소개 :

원디 배터리 사이언스는 전기차 관련 업체에서 만드는 인공 및 천연 흑연 음극재를 포함해 다양한 탄소 기판에 나노 실리콘을 첨가하는 획기적 기술로 평가 받고 있는 SINANODE® 기술 플랫폼을 개발한 기업이다 . 이 소재를 쓰면 에너지 밀도가 높아지고 전기차 배터리 비용이 낮아져 더 저렴하고 더 멀리 가고 충전이 더 빠른 전기차를 만들 수 있다 . 협력업체에서는 전 세계적으로 220 건이 넘는 원디의 특허를 이용하여 원디의 실리콘 음극 기술을 대규모로 생산하고 있다 .

언론 문의처 : [email protected]

로고 https://mma.prnewswire.com/media/1654807/OneD_Battery_Sciences_Logo.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2812522/OneD_Battery_Sciences_PTL_logo_biggest.jpg

SOURCE OneD Battery Sciences