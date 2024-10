Rapport Newmark : le marché français des commerces va s'adapter à l'évolution des tendances en matière de consommation et de mode de vie

L'alimentation et les boissons, le bien-être et les marques de célébrités et d'influenceurs sont à l'origine de nouvelles activités de location en France.

NEW YORK et PARIS, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Newmark annonce la publication de son deuxième rapport de recherche sur le marché français des commerces. Citant comme moteurs une forte activité de location et une inflation en baisse, le rapport fait preuve d'optimisme pour le secteur des commerces et prévoit une activité solide pour 2024 et jusqu'en 2025.

Newmark Report: France Retail Market Set to Adapt to Evolving Consumption and Lifestyle Trends (PRNewsfoto/Newmark Group, Inc.)

" Le marché français des commerces a résisté à de nombreuses mises à l'épreuve et à de nombreux changements dans le comportement des consommateurs ces dernières années, et ce rapport montre quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles nous restons optimistes ", a déclaré Antoine Salmon, Co-Head of Retail Leasing, Newmark France. " Nous avons constaté une diversité de nouvelles marques et de nouveaux types de magasins intéressés par l'ouverture de nouveaux sites à Paris. Avec l'amélioration du chômage et de l'inflation, ainsi que la reprise du nombre de visiteurs internationaux, nous nous attendons à un marché de la location actif cette année et jusqu'en 2025 ".

Les autres points essentiels du rapport de recherche de Newmark France sont les suivants :

Les 120 projets d'expansion recensés par Newmark depuis le début de l'année représentent près de 1 800 ouvertures potentielles de magasins en France d'ici 2024, dans un large éventail de secteurs tels que la restauration, le sport, les animaleries et les magasins discount. Plusieurs marques continuent de se développer à un rythme soutenu (Action, Normal). D'autres sont entrées plus récemment sur le marché français et ont des ambitions de croissance importantes (Krispy Kreme, Venchi).





En France, l'afflux d'enseignes étrangères qui ouvrent leur premier magasin est encore plus important cette année qu'en 2023. Quarante-trois d'entre eux ont déjà ouvert depuis janvier, dont une douzaine de pop-up stores, certains liés aux Jeux olympiques. Le quartier du Marais reste la destination privilégiée des nouveaux arrivants, avec 40 % de l'ensemble des nouveaux arrivants enregistrés depuis le début de l'année 2024 à Paris .





. Les marques soutenues par des célébrités continuent de gagner en popularité, et nombre d'entre elles sont actives ou prévoient de s'implanter en France. Newmark suit actuellement 675 détaillants appartenant à des célébrités dans le monde entier. En France, Newmark a recensé 136 marques de célébrités et d'influenceurs, dont plus de la moitié sont apparues après 2020. En raison de son importance mondiale en tant que destination touristique et de son statut de capitale du luxe et de la mode, Paris suscite l'intérêt des plus grandes marques internationales. Certaines d'entre elles ont ouvert ou sont sur le point d'ouvrir une boutique à Paris , comme The Row, la marque de mode des sœurs Olsen.





Un peu plus de 1,9 milliard d'euros de ventes de biens immobiliers commerciaux ont été réalisées en France depuis le début de l'année. Bien que ce volume soit inférieur de 21 % à celui enregistré il y a un an, l'activité s'est accélérée cet été avec la réalisation de plusieurs transactions importantes.

Les co-auteurs du rapport David Bourla, directeur de la recherche de Newmark pour la France, et Antoine Salmon font partie des nouvelles recrues qui ont rejoint le nouveau bureau de Newmark à Paris, France, qui a ouvert ses portes en mars. Le lancement du bureau a attiré plusieurs des meilleurs professionnels de l'immobilier commercial de Paris, dont les vétérans du secteur Francois Blin et Emmanuel Frénot pour diriger l'équipe, Vianney d'Ersu en tant que Co-Head of Retail Leasing, et Jérôme De Laboulaye et Nicolas Coutant en tant que directeurs généraux.

