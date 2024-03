REFRIGIWEAR ACQUIERT FLEXITOG

La plus grande sélection de vêtements de travail isolés vient de s'agrandir

NORWICH, Angleterre, 13 mars 2024 /PRNewswire/ -- Nous sommes très heureux d'annoncer que FlexiTog, premier fournisseur de vêtements de protection thermique au Royaume-Uni et en Europe, a été acquis par Refrigiwear, le plus grand fournisseur de vêtements de travail isolés pour l'industrie de la chaîne du froid aux États-Unis.

« Étant donné qu'un si grand nombre de nos principaux clients nord-américains sont de plus en plus présents en Europe, il était tout à fait logique que nous continuions à étendre nos partenariats avec eux au fur et à mesure de leur expansion. En acquérant FlexiTog, nous avons élargi nos capacités à servir ces entreprises et d'autres entreprises européennes sur un marché en pleine croissance », a déclaré Ryan Silberman, PDG de RefrigiWear. « Le fait que FlexiTog offre déjà un catalogue de produits de grande qualité signifie qu'ils correspondent parfaitement à nos marques nationales RefrigiWear et à notre objectif global, qui est de maintenir le confort et la productivité des travailleurs dans des conditions difficiles. »

RefrigiWear, fondée en 1954, a 70 ans d'engagement dans la conception des vêtements industriels les plus chauds, avec une profonde compréhension des défis auxquels est confronté le travail dans le froid extrême. La gamme de marques RefrigiWear comprend Avaska, mieux connue pour ses vêtements de congélation de style moderne, et Samco, reconnue pour sa sélection, axée sur la valeur, de vêtements de base pour la réfrigération et la congélation.

FlexiTog dessert le marché britannique et européen et a vendu des millions de produits dans le monde entier. La marque FlexiTog est connue pour ses vêtements chauds, confortables et de grande qualité, destinés aux employés de la chaîne du froid, et pour la priorité qu'elle accorde aux clients en leur offrant le meilleur service possible. FlexiTog continuera d'exploiter sa propre marque au Royaume-Uni et en Europe, afin de répondre aux besoins de sa clientèle nombreuse et en pleine expansion.

« Notre objectif est de devenir le fournisseur de confiance et de référence de vêtements de protection thermique à l'échelle mondiale », explique Rolf Lyon, directeur général de FlexiTog. « En unissant nos efforts à ceux de RefrigiWear, une entreprise bien établie qui partage nos grandes valeurs et nos passions, nous continuerons à développer notre service et nos produits de qualité que les travailleurs acharnés de la chaîne du froid attendent et méritent à juste titre. »

En unissant nos forces, nous sommes plus forts ensemble. Nous serons en mesure d'accroître nos niveaux de service et nos produits et de renforcer les capacités de toutes les entreprises de la chaîne du froid, en offrant une vaste gamme de produits combinés pour répondre à toutes les exigences et servir davantage de secteurs du marché à l'échelle mondiale.

Pour plus d'informations sur les vêtements de protection thermique ou sur le nouveau partenariat entre RefrigiWear et FlexiTog, veuillez envoyer un e-mail à [email protected]