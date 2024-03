FLEXITOG OVERGENOMEN DOOR REFRIGIWEAR

De grootste selectie geïsoleerde werkkleding werd net nog iets groter

NORWICH, Engeland, 13 maart 2024 /PRNewswire/ -- We zijn zeer verheugd te kunnen aankondigen dat FlexiTog, de toonaangevende leverancier van thermische beschermende kleding in Groot-Brittannië en Europa, is overgenomen door Refrigiwear, de grootste leverancier van geïsoleerde werkkleding voor de koudeketenindustrie in de VS.

"Nu zoveel van onze belangrijkste Noord-Amerikaanse klanten een steeds grotere aanwezigheid in Europa hebben, was het een logische beslissing om onze samenwerking met hen voort te zetten terwijl ze groeien. Door de overname van FlexiTog hebben we onze mogelijkheden uitgebreid om deze en andere Europese bedrijven te bedienen in een groeiende markt," aldus Ryan Silberman, CEO van RefrigiWear. "Doordat FlexiTog al beschikt over een catalogus met producten van hoge kwaliteit sluit het bedrijf perfect aan bij onze binnenlandse RefrigiWear-merken en het algemene doel: werknemers comfortabel en productief houden in moeilijke omstandigheden."

RefrigiWear, opgericht in 1954, legt zich al 70 jaar toe op het ontwerpen van de warmste industriële kleding, met een grondige kennis van de uitdagingen gekoppeld aan werken bij extreem koude temperaturen. De RefrigiWear-merkenfamilie omvat Avaska, vooral bekend om zijn moderne vrieskleding, en Samco, bekend om zijn waardegericht aanbod van koel- en vrieskleding.

FlexiTog bedient de Britse en Europese markt en heeft wereldwijd miljoenen producten verkocht. Het merk FlexiTog staat bekend om zijn hoogwaardige, warme en comfortabele kleding voor werknemers in de koudeketen en om klanten op de eerste plaats te zetten met de best mogelijke service. FlexiTog zal zijn eigen merk op de markt blijven brengen in het Verenigd Koninkrijk en Europa, ter ondersteuning van zijn grote en groeiende klantenbestand.

"Ons doel is om wereldwijd de vertrouwde en 'go-to' leverancier te worden voor thermische beschermende kleding," aldus Rolf Lyon, Managing Director van FlexiTog. "Door onze krachten te bundelen met RefrigiWear, een gevestigd bedrijf dat onze waarden en passies deelt, zullen we onze kwaliteitsservice en producten die harde werkers in de koudeketen van ons verwachten en terecht verdienen, verder blijven uitbreiden."

Door onze krachten te bundelen, staan we samen sterker. Dit zal ons de kans bieden om onze serviceniveaus en producten uit te breiden en de mogelijkheden voor alle bedrijven in de koudeketen te versterken - door een breed scala aan gecombineerde producten aan te bieden om aan alle eisen te voldoen en meer marktsectoren wereldwijd te bedienen.

Neem voor meer informatie over beschermende thermische werkkleding of de nieuwe samenwerking tussen RefrigiWear en FlexiTog contact op via e-mail naar [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2358399/FlexiTog_Logo.jpg