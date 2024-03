FLEXITOG ACQUISITA DA REFRIGIWEAR

La più vasta selezione di abiti da lavoro coibentati è diventata ancora più grande

NORWICH, Inghilterra, 13 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Siamo molto lieti di annunciare che FlexiTog, il principale fornitore britannico ed europeo di indumenti termoprotettivi, è stato acquisito da Refrigiwear, il più grande fornitore di abiti da lavoro coibentati per il settore della catena del freddo negli Stati Uniti.

"Con così tanti dei nostri principali clienti nordamericani che stanno aumentando la loro presenza in Europa, era logico proseguire la nostra partnership anche durante la loro crescita. Con l'acquisizione di FlexiTog abbiamo ampliato le nostre capacità di servire queste e altre aziende europee in un mercato in crescita", afferma Ryan Silberman, CEO di RefrigiWear. "Il fatto che FlexiTog offra già un catalogo di prodotti di alta qualità significa che questi si allineano perfettamente con i nostri marchi nazionali RefrigiWear e con il nostro obiettivo generale: garantire la comodità e la produttività dei lavoratori anche in condizioni difficili."

RefrigiWear, fondata nel 1954, vanta 70 anni di impegno nella progettazione dell'abbigliamento industriale più caldo, con una profonda comprensione delle sfide affrontate quando si lavora in condizioni di freddo estremo. La famiglia di marchi RefrigiWear comprende Avaska, meglio nota per i suoi articoli per congelatori in stile moderno, e Samco, nota per la sua selezione orientata al valore di capi di abbigliamento da indossare in ambienti di frigoriferi e congelatori.

FlexiTog si rivolge al mercato britannico ed europeo e ha venduto milioni di prodotti in tutto il mondo. Il marchio FlexiTog è noto per il suo abbigliamento di alta qualità, caldo e confortevole pensato per i dipendenti della catena del freddo e per mettere i clienti al primo posto con il miglior servizio possibile. FlexiTog continuerà a gestire il proprio marchio nel Regno Unito e in Europa, supportando la propria ampia base di clienti in continua espansione.

"Il nostro obiettivo è diventare il fornitore affidabile di riferimento per l'abbigliamento termoprotettivo a livello globale", afferma Rolf Lyon, amministratore delegato di FlexiTog. "Unendo le forze con RefrigiWear, un'azienda affermata che condivide i nostri grandi valori e passioni, continueremo ad espandere il nostro servizio di qualità e i nostri prodotti che i lavoratori della catena del freddo si aspettano e giustamente meritano."

Unendo le forze, insieme siamo più forti. Saremo in grado di espandere i nostri livelli di servizio e prodotti e rafforzare le capacità di tutte le aziende della catena del freddo, offrendo una vasta gamma di prodotti combinati per soddisfare tutte le esigenze e servire più settori di mercato a livello globale.

Per ulteriori informazioni sugli indumenti da lavoro termici protettivi o sulla nuova partnership tra RefrigiWear e FlexiTog, inviare un'e-mail a [email protected]

