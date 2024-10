REPT Boost Net-Zero Transport : Des technologies d'innovation telles que le LMFP sont présentées à Paris France - Français USA - English Japan - Japanese India - English USA - español Korea - 한국어 REPT BATTERO Europe 23 oct, 2024, 00:50 GMT Partager cet article Partager cet article La 90e édition du Mondial de l'Automobile s'est tenue à Paris. REPT BATTERO a présenté la technologie des cellules LMFP, le bloc-batterie GREEN CTP, le bloc-batterie hybride rechargeable GREEN BANK et d'autres technologies innovantes ;

REPT BATTERO a organisé le New Energy Ecology Forum et la Brand Night avec des clients internationaux pour célébrer le premier anniversaire de la filiale européenne et discuter de l'avenir à zéro carbone. MUNICH, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 14 octobre 2024, le 90e Salon de l'automobile de Paris a été inauguré en grande pompe à Paris Expo Porte de Versailles à Paris, en France. Lors de cet événement, REPT BATTERO a présenté à ses clients du monde entier des solutions de batteries écologiques offrant à la fois des performances accrues et une protection de l'environnement - la technologie des cellules LMFP (lithium, manganèse, fer et phosphate), les packs de batteries GREEN CTP et les packs de batteries GREEN BANK pour PHEV, qui démontrent la force d'innovation technologique de REPT BATTERO et ses nombreuses gammes de produits, allant du système chimique des cellules à l'intégration du système. Continue Reading

À l'occasion du salon de l'automobile de Paris et du premier anniversaire de sa filiale européenne, REPT BATTERO a organisé un forum écologique sur les nouvelles énergies et une soirée de marque avec ses clients du monde entier pour discuter de l'avenir à zéro émission de carbone.

Cellules vertes : Innovation des systèmes chimiques pour l'initiative Net Zero

En tenant compte de la densité énergétique, de l'économie et de la sécurité, REPT BATTERO a présenté une nouvelle solution technologique de batterie d'énergie - la technologie de batterie lithium-manganèse-phosphate de fer (LMFP) - au salon de l'automobile de Paris de cette année, et a travaillé avec des clients du monde entier pour renforcer la neutralité en matière de carbone.

Comparée aux batteries LFP et NCM, la batterie LMFP de REPT BATTERO combine les avantages des batteries LFP et NCM, et avec l'ajout de la technologie unique Wending® de REPT BATTERO, elle améliore encore la densité énergétique, la durée de vie, la performance à basse température, la performance de charge rapide et la performance de sécurité.

Densité énergétique améliorée et autonomie accrue: Grâce à la technologie Wending®, la redondance des pattes d'électrodes a été réduite à zéro, le taux d'utilisation global de l'espace interne a augmenté de 3 à 5 % et l'amélioration de l'interface microscopique solide-liquide a permis d'augmenter le taux de transmission du lithium-ion de 30 %. La densité énergétique volumétrique de la cellule de la batterie atteint 430-520Wh/L, ce qui peut permettre aux VE d'atteindre une autonomie de plus de 700 km.

Gestion thermique exceptionnelle et sécurité améliorée: Grâce à l'amélioration des matériaux et du système électrochimique, la résistance de la cellule électrique est réduite de 16 %, ce qui diminue l'excès de chaleur généré et permet de passer le test de l'épingle sans propagation de la chaleur.

Transport d'ions stable et excellente performance à basse température: La conception avancée des pôles à double hauteur, grâce à l'amélioration de l'interface microscopique solide-liquide, peut augmenter de 30 % le taux de transport des ions lithium dans le pôle et entre les pôles, ce qui garantit que le taux de rétention de la capacité de puissance peut encore atteindre plus de 80 % sous -30℃.

<Capacité de charge rapide de 18 minutes: La plate-forme de tension LMFP est proche de celle des batteries NCM, ce qui améliore l'efficacité de la charge et permet une capacité de charge rapide de 10-80% SOC <18min.

Paquet vert : Innovation structurelle pour la protection de l'environnement et les économies d'énergie à faible teneur en carbone

Pour l'industrie automobile, les économies d'énergie et la protection de l'environnement signifient non seulement l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation d'énergie pendant l'utilisation de la batterie, mais aussi la minimisation de l'impact sur l'environnement tout au long du cycle de vie de la batterie.

En réponse à ces besoins, REPT BATTERO propose des solutions écologiques tout au long du cycle de vie pour différents modèles de véhicules - les packs de batteries GREEN CTP et GREEN BANK, les packs de batteries spéciaux pour les PHEV, qui peuvent répondre aux besoins des véhicules électriques et PHEV dans tous les aspects de la production, de l'exploitation, de la maintenance, du recyclage à la réutilisation, et réaliser la réduction des émissions de carbone et la protection de l'environnement dans l'ensemble du cycle de vie.

La technologie des batteries CTP vertes de REPT BATTERO a été affinée sur la base de la structure améliorée afin de résoudre les problèmes des batteries CTP traditionnelles sur le marché, tels que la difficulté de la maintenance après-vente, le coût élevé de la maintenance après-vente et la contamination potentielle de l'environnement. Les batteries REPT BATTERO GREEN CTP sont équipées d'éléments fixés mécaniquement et non collés, ce qui permet de remplacer les éléments , de faciliter la maintenance après-vente et de réduire les coûts de maintenance après-vente. En même temps, la batterie peut être réutilisée de la cellule à l'ensemble du pack, ce qui est plus respectueux de l'environnement.

Grâce à la technologie Wending®, les batteries CTP de GREEN offrent d'excellentes performances pour répondre aux exigences des différents modèles de véhicules. La batterie GREEN CTP de 67,6 kWh, par exemple, a une densité énergétique de 145 Wh/kg en chimie LFP, une autonomie de sur 500 km, et peut être rechargée de 10 % à 80 % en 16 minutes. En plus d'une longue portée et d'une charge ultra-rapide, cette batterie présente une excellente adaptabilité à la température et peut fonctionner de -30°C à 60°C.

En outre, pour répondre à la croissance du marché des véhicules électriques hybrides, REPT BATTERO présente à cet événement automobile la série GREEN BANK de batteries spéciales, qui constitue une solution personnalisée de réduction des émissions vertes pour les véhicules électriques hybrides. Les batteries de la série GREEN BANK de REPT BATTERO vont de 10 à 55 kWh pour répondre aux besoins des différentes gammes, et le taux d'économie de carburant des véhicules PHEV équipés de ces batteries peut atteindre plus de 35 % par rapport aux modèles à énergie traditionnelle. Le bloc-batterie présente d'excellentes performances à basse température et peut réaliser un démarrage à froid à très basse température, à -30℃.

Forum écologique sur les nouvelles énergies et soirée de marque pour un avenir sans carbone

Le premier jour du salon de l'automobile de Paris, REPT BATTERO, en collaboration avec ses clients internationaux, a organisé le New Energy Ecological Forum and Brand Night, invitant un certain nombre de leaders de l'industrie et de technologues à discuter de la manière dont les technologies d'énergie verte peuvent contribuer à une émission nette nulle et à la neutralité en matière d'émissions de carbone.

En tant que membre du Pacte mondial des Nations unies, REPT BATTERO s'engage à améliorer sa construction ESG en construisant une chaîne éco-industrielle verte et à faible émission de carbone. Selon leurs dires, ils font de leur mieux pour contribuer à l'objectif de 1,5℃ de l'accord de Paris .

