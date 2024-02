Rockwell Automation annonce la nomination de Matheus Bulho au poste de vice-president de l'activité Logiciels et Contrôle

BRUXELLES, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce ce jour la nomination de Matheus Bulho au poste de senior vice-president de l'activité Logiciels et Contrôle (Software & Control), à compter du 1er avril. Il sera directement rattaché à Blake Moret, président-directeur général de Rockwell Automation.

Matheus Bulho will lead the software and control operating segment for Rockwell Automation, including control and visualization software and hardware, information software, and network and security infrastructure.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Matheus Bulho dirigera le segment opérationnel qui englobe les activités logiciels et matériel de contrôle et de visualisation, logiciels d'information et infrastructure réseau et de sécurité. Il succède à Brian Shepherd, qui quittera Rockwell en juin pour se consacrer à d'autres activités.

« Matheus affiche un solide palmarès d'excellence opérationnelle qu'il a acquis en s'appuyant sur des investissements ciblés pour proposer des offres différenciées à nos clients et dégager une croissance rentable pour notre entreprise. Il maîtrise parfaitement notre technologie logicielle et matérielle, et connaît notre culture, ainsi que nos clients », a déclaré Moret. « Je suis ravi de pouvoir compter sur son expertise au sein de notre équipe de direction. »

Matheus Bulho assumait jusqu'alors les fonctions de vice-president et directeur général de la business unit Production Automation au sein du segment Software & Control avec pour mission d'aligner les équipes de développement et de gestion des produits sur la stratégie de Rockwell, et d'accroître la valeur des offres systèmes à chaque étape du parcours client.

Au cours des deux dernières décennies, Matheus Bulho a occupé plusieurs postes de direction chez Rockwell dans plusieurs régions et dans les domaines de la gestion de l'entreprise, du développement technique et des ventes. Il a entamé sa carrière chez Rockwell au sein du groupe d'assistance technique au Brésil avant d'évoluer vers des postes d'ingénieur de terrain et d'ingénieur commercial ; il a également occupé différentes fonctions au sein de différentes business units, notamment responsable des produits, ingénieur d'affaires (business manager), directeur des activités (business director) et vice-président.

Maltheus Bulho est titulaire d'un MBA de la Booth School of Business Chicago et d'une licence en génie électrique de l'université UNESP (Brésil).

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. En associant l'imagination de chacun au potentiel de la technologie, nous élargissons ce qui est humainement possible et rendons le monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie environ 29 000 personnes chargées de résoudre les problèmes de ses clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la manière dont nous connectons les entreprises industrielles, rendez-vous sur le site www.rockwellautomation.com.