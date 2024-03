Rockwell Automation annonce la nomination de Stephen Ford au poste de responsable de la sécurité des systèmes d'information

BRUXELLES, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce que Stephen Ford a rejoint la Société au poste de vice-président et responsable de la sécurité des systèmes d'information avec effet immédiat. Stephen Ford sera rattaché à Chris Nardecchia, senior vice-président et directeur des systèmes d'information de Rockwell Automation.

Dans le cadre de ses fonctions, Stephen Ford aura pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de cybersécurité holistique visant à assurer la sûreté, la sécurité et la résilience de Rockwell et de son écosystème Connected Enterprise qui englobe l'infrastructure, les produits et les clients de l'entreprise.

« Je suis ravi que Stephen apporte son énergie et son expertise à ce poste, a déclaré Chris Nardecchia. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des hautes technologies, en particulier dans l'identification et la gestion des risques, Stephen contribuera par son expertise à assurer la cyberrésilience de nos employés, de notre entreprise, de nos clients et de nos partenaires. C'est un atout précieux pour notre équipe. »

Stephen Ford rejoint Rockwell après avoir assumé les fonctions de vice-président en charge de la sécurité mondiale de McKesson Corporation, l'un des premiers distributeurs de produits pharmaceutiques et médicaux. À ce titre, il a dirigé des équipes chargées de superviser les activités de cybersécurité, de sécurité offensive et de réponse aux incidents, l'architecture de sécurité et la gestion des accès. Il a précédemment occupé plusieurs postes à haute responsabilité dans les domaines de l'infrastructure informatique, de la conformité et de la sécurité de l'information, ainsi que de l'ingénierie des systèmes chez HP, au Baylor College of Medicine et au centre des Sciences de la santé de l'Université du Texas.

Stephen Ford a par ailleurs présidé le Conseil national du groupe de ressources des employés noirs et afro-américains de McKesson, qui a pour vocation d'accompagner les collaborateurs noirs, ainsi que de favoriser leur épanouissement professionnel et de leur offrir des possibilités de croissance. Il est titulaire d'une licence en informatique, d'un MBA de la Prairie View A&M University à Prairie View (Texas) et d'un master de l'université Harvard.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. En associant l'imagination de chacun au potentiel de la technologie, nous élargissons ce qui est humainement possible et rendons le monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie environ 29 000 personnes chargées de résoudre les problèmes de ses clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la manière dont nous connectons les entreprises industrielles, rendez-vous sur le site www.rockwellautomation.com.

