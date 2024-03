Rockwell Automation nomina Stephen Ford Chief Information Security Officer (CISO)

BRUXELLES, 21 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Stephen Ford entrerà a far parte dell'azienda con il ruolo di vice president e Chief Information Security Officer (CISO), con effetto immediato. Riporterà a Chris Nardecchia, senior vice president e Chief Information Officer (CIO) presso Rockwell Automation.

Rockwell Automation has announced that Stephen Ford is joining the company as vice president and Chief Information Security Officer. In this role, he will develop and execute a holistic cybersecurity strategy to ensure that Rockwell and our Connected Enterprise ecosystem -- the company’s infrastructure, products, and customers -- are safe, secure, and resilient.

In questo ruolo, Stephen svilupperà ed eseguirà una strategia di sicurezza informatica olistica per garantire che Rockwell Automation e il suo ecosistema Connected Enterprise (infrastruttura, prodotti e clienti dell'azienda) siano sicuri, protetti e resilienti.

"Sono entusiasta dell'energia e della competenza che Stephen apporta a questo ruolo", ha affermato Nardecchia. "Con oltre 30 anni di esperienza nella leadership tecnologica, in particolare nell'identificazione e nella gestione dei rischi, la competenza di Stephen ci aiuterà a garantire la cyber resilience dei nostri dipendenti, dell'azienda, dei clienti e dei partner. Sarà una risorsa preziosa per il nostro team".

Stephen entra in Rockwell Automation provenendo da McKesson Corporation, leader nella distribuzione di prodotti farmaceutici e medicali, dove ha ricoperto la carica di vice president Global Security. In questo ruolo, ha guidato i team che supervisionavano le operazioni di cybersecurity, la sicurezza offensiva, la risposta agli incidenti, l'architettura ingegneristica della sicurezza e la gestione degli accessi. Prima di McKesson, ha ricoperto ruoli di leadership nell'infrastruttura IT, nella sicurezza e conformità delle informazioni e nell'ingegneria dei sistemi presso HP, Baylor College of Medicine e The University of Texas Health Science Center a Houston.

Stephen è stato anche presidente del consiglio nazionale dell'African American/Black Employee Resource Group di McKesson, fornendo supporto, sviluppo professionale e opportunità di crescita ai professionisti neri. Ha conseguito una laurea in informatica e un MBA presso la Prairieview A&M University di Prairie View, Texas, e un master presso l'Università di Harvard.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia, per espandere ciò che è umanamente possibile e rendere il mondo più produttivo e sostenibile. Con Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, collaborano circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle varie imprese industriali visitare il sito www.rockwellautomation.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2361495/stephen_ford.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg