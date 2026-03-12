Rockwell Automation annonce une nouvelle étape dans la transformation numérique de la firme pharmaceutique ROVI

L'expertise d'Adasoft en matière d'intégration contribue à la transformation numérique transparente de Laboratorios Farmacéuticos Rovi

MADRID, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce que Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A., un acteur majeur du secteur pharmaceutique de spécialité, a déployé avec succès un système numérique complet de traitement par lots, en collaboration avec Adasoft, société d'ingénierie spécialisée et intégrateur de systèmes automatisés. Ce déploiement constitue pour ROVI un jalon significatif dans son parcours d'excellence opérationnelle et d'intégrité des données.

L'initiative mise en œuvre par ROVI a notamment mis l'accent sur la numérisation complète des processus de traitement par lots, avec pour objectif de s'affranchir des dossiers papier, en intégrant le système de gestion de la production FactoryTalk®PharmaSuite® (MES) de Rockwell Automation avec des plateformes métier telles que les ERP et les logiciels LIMS. La phase initiale du projet a été menée à bien en moins d'un an, se traduisant par la suppression de la documentation papier, par une amélioration de la traçabilité, par des temps de revue réduits et par un surcroît de compétitivité.

Disposant aujourd'hui d'une empreinte industrielle significative, ROVI est dédié à la fabrication de ses propres produits et assure également une fabrication sous contrat via sa filiale ROIS. L'approche standardisée et reproductible adoptée pour l'étape initiale a permis de jeter les bases de nouvelles applications dans l'avenir dont pourront pleinement bénéficier les diverses installations dont dispose l'entreprise ibérique.

« La vision de ROVI en matière de transformation numérique s'inscrit dans la droite ligne de notre mission consistant à aider les clients à devenir plus compétitifs et plus résilients, avec des activités durables », explique Rodrigo RIERA, vice-président régional, en charge du sud de l'Europe, Rockwell Automation. « En intégrant une technologie de gestion MES avancée, et en encourageant une collaboration étroite, nous avons aidé ROVI à obtenir des résultats rapides et tangibles qui établissent une nouvelle référence industrielle. »

Rockwell Automation a accompagné ROVI tout au long du cycle de vie du projet, de la conception à la création des recettes, en passant par l'octroi de licence logicielle, la gestion de projet, la formation des équipes et la validation du système. Ce partenariat a une nouvelle fois mis en lumière l'expérience de Rockwell dans les environnements régulés et les processus pharmaceutiques.

Adasoft, intégrateur de systèmes de niveau Gold au sein de l'écosystème PartnerNetwork™ de Rockwell Automation, a joué un rôle déterminant pour assurer une intégration transparente et la réussite du projet.

« Notre expérience en matière de secteurs industriels régulés, et notre engagement constant vers l'excellence opérationnelle nous ont permis de soutenir ROVI et d'aider cette entreprise à opérer une transition fluide vers un environnement entièrement numérique », souligne Oscar CORTADA, vice-président en charge de la stratégie commerciale et des partenariats chez Adasoft. « La transformation numérique n'est pas uniquement une question technologique. Il s'agit également de permettre à nos clients de prendre des décisions éclairées et de maintenir les plus hauts standards de qualité et de sûreté. »

En capitalisant sur la réussite de ce projet, ROVI, Adasoft et Rockwell Automation prévoient la poursuite de leur collaboration dans l'avenir, avec pour objectif de faire avancer la transformation numérique et l'automatisation des processus mis en œuvre dans les opérations de ROVI.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de nos talents et le potentiel technologique afin d'élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays (chiffres de l'exercice 2025). Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution The Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg