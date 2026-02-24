Rockwell Automation ouvre son centre d'expérience client à Bologne pour accélérer l'innovation industrielle en zone EMEA

Ce nouveau site phare permet aux constructeurs de machines et aux fabricants de relever les défis technologiques, de main-d'œuvre et de la chaîne d'approvisionnement, identifiés par la dernière étude mondiale sur les équipementiers.

MILAN, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation (NYSE : ROK), un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce aujourd'hui l'ouverture du Centre d'expérience client de Bologne. Ce pôle d'expérience de pointe est conçu pour aider les constructeurs de machines et les utilisateurs finaux à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) à répondre aux enjeux les plus critiques du secteur.

Clients tour Rockwell Automation's new Bologna Customer Experience Center, exploring how modern manufacturing comes together in practice through integrated control, motion, software and data working as one system. Shown here: independent cart technology in action — part of a hands-on environment where teams can test ideas, validate solutions in real-world scenarios and de-risk decisions before scaling. Built as an innovation and collaboration hub, the center is designed for co-creation.

Le nouveau centre d'expérience client, qui soutiendra une grande variété de segments industriels dont l'emballage, la manutention, la transformation et l'industrie lourde, devient le site de référence de Rockwell Automation pour la région EMEA, rejoignant ainsi les centres réputés de Milwaukee et de Singapour.

Le centre de Bologne propose des expériences pratiques sur des solutions clés, allant du contrôle commande, du mouvement et de la mécatronique aux technologies avancées, comme l'intelligence artificielle, la technologie des chariots indépendants et les jumeaux numériques dynamiques. Le centre propose également un accompagnement dans l'élaboration de stratégies numériques, des formations spécialisées et de l'innovation collaborative, permettant aux constructeurs de machines et aux utilisateurs finaux d'accélérer leur transformation numérique.

« Les fabricants de la région EMEA sont confrontés à de nombreux défis liés à la technologie, à la main-d'œuvre et à la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Paolo Butti, président régional des comptes industriels mondiaux chez Rockwell Automation. « Le Centre d'expérience client de Bologne est notre réponse à ces défis, les équipementiers pouvant accéder aux dernières innovations, valider les solutions dans le cadre de scénarios réels et permettre à leurs équipes de mieux appréhender l'avenir. Ce centre aidera nos clients à transformer des points de rupture en avantages concurrentiels ».

Relever les défis des équipementiers : aperçu de l'étude mondiale OEM

L'ouverture du centre de Bologne intervient à un moment charnière. Selon la nouvelle étude de Rockwell Automation, les fabricants sont confrontés à des défis sans précédent :

29 % des équipementiers dans le monde citent le manque de technologies appropriées comme un frein à la réalisation de leurs objectifs stratégiques. Instabilité de la main-d'œuvre : La rotation élevée du personnel et la pénurie de compétences figurent parmi les cinq principaux défis mondiaux auxquels sont confrontés les équipementiers, avec un impact marqué dans la région EMEA.

La rotation élevée du personnel et la pénurie de compétences figurent parmi les cinq principaux défis mondiaux auxquels sont confrontés les équipementiers, avec un impact marqué dans la région EMEA. Coûts des arrêts de production : A l'échelle mondiale, un arrêt non planifié coûte en moyenne 92 000 dollars par heure. Les équipementiers les plus performants récupèrent 40 % plus rapidement grâce à l'automatisation avancée et aux solutions numériques.

Centre d'expérience client de Bologne : transformer la connaissance en action

Le centre Rockwell de Bologne contribue à résoudre ces problématiques industrielles à travers trois piliers d'interaction client :

Espace Leadership : offre des capacités d'accès à distance et des connexions en direct avec les usines de production, favorisant la collaboration stratégique au niveau de la direction.

offre des capacités d'accès à distance et des connexions en direct avec les usines de production, favorisant la collaboration stratégique au niveau de la direction. Espace Technologie et Preuve de Concept (PoC) : permet de réaliser des démonstrations pratiques et des tests de machines pour valider les solutions avant leur déploiement à grande échelle. Les clients peuvent explorer les jumeaux numériques, les robots mobiles autonomes (AMR) virtuels et la mécatronique de pointe, accélérant ainsi l'innovation et réduisant les risques.

permet de réaliser des démonstrations pratiques et des tests de machines pour valider les solutions avant leur déploiement à grande échelle. Les clients peuvent explorer les jumeaux numériques, les robots mobiles autonomes (AMR) virtuels et la mécatronique de pointe, accélérant ainsi l'innovation et réduisant les risques. Espace Compétence : propose des formations techniques, des mises à jour sur les produits et des programmes de développement des effectifs, afin d'aider les entreprises à améliorer les compétences de leurs équipes et à combler le déficit de talents.

Le centre propose un environnement collaboratif immersif où les fabricants peuvent relever les défis technologiques et renforcer la résilience de leurs équipes. Pour en savoir plus sur le Centre d'expérience client de Bologne, visitez notre site Web.

La nouvelle étude sur les équipementiers s'appuie sur les points de vue uniques de 500 dirigeants mondiaux du secteur sur les technologies, les défis et les stratégies qui définiront la prochaine ère de la performance industrielle. D'autres conclusions de cette étude sont disponibles dans un nouvel OEM Advantage Playbook qui peut être téléchargé ici.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK) est un chef de file mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous associons l'imagination de nos talents au potentiel de la technologie en vue de faire émerger ce qui est humainement possible pour rendre le monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie environ 26 000 personnes chargées de résoudre les problèmes de ses clients dans plus de 100 pays à la fin de l'exercice 2025. Pour en savoir plus sur la façon dont nous donnons vie au concept d'entreprise connectée (Connected Enterprise®) dans les entreprises industrielles, consultez le site http://www.rockwellautomation.com .

