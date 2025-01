RuggON lance le VIKING II pour transformer la gestion de flotte avec une technologie et une flexibilité inégalées

Optimisé par Android 14 et le processeur octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 6490, conçu pour les applications de flotte exigeantes.

TAIPEI, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- RuggON Corporation est fière de présenter le VIKING II, un dispositif de gestion de flotte révolutionnaire conçu pour relever les défis industriels les plus difficiles. Associant une technologie de pointe à une durabilité exceptionnelle, le VIKING II place la barre plus haut en matière d'efficacité opérationnelle dans les domaines de la logistique, de l'exploitation minière, de la construction et de la sécurité publique. Conçu dans un souci d'adaptabilité et de performance, il permet aux entreprises d'exceller même dans les environnements les plus difficiles.

Powered by Android 14 and Qualcomm® Snapdragon™ 6490 Octa-Core Processor, Engineered for Demanding Fleet Applications

Au cœur de l'appareil, le VIKING II est équipé du processeur Octa-Core Qualcomm® Snapdragon™ 6490, offrant des performances inégalées pour les tâches complexes et gourmandes en données. Associé à Android 14 et à la certification Google Mobile Services (GMS), l'appareil offre une expérience utilisateur optimale avec un accès à un vaste écosystème d'applications. Qu'il s'agisse de surveiller l'état des véhicules, de gérer les données ou d'utiliser des outils de gestion de flotte personnalisés, le VIKING II garantit des performances fiables et une flexibilité inégalée.

Conçu pour les conditions extrêmes, le VIKING II, conforme à la norme IP65, associe une conception robuste à des options de connectivité avancées telles que la 5G et le SATCOM, garantissant une communication ininterrompue et un transfert de données en temps réel, même dans les zones éloignées ou hors réseau. Le support multi-GNSS, équipé de la technologie Dead Reckoning et RTK, permet un suivi précis de la localisation dans les environnements dépourvus de GPS, tels que les tunnels ou les canyons urbains.

En intégrant des outils essentiels dans un seul appareil, le VIKING II simplifie les opérations de la flotte et réduit les coûts. Il est doté de fonctionnalités avancées telles que le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), les capacités NFC, la commande des portes à distance et un écran secondaire, ce qui permet de rationaliser les flux de travail et d'améliorer l'efficacité des livraisons. Le suivi en temps réel renforce la performance, tandis que le système TPMS prolonge la durée de vie des pneus, favorisant ainsi la sécurité et la durabilité.

Pour de plus amples informations sur le VIKING II, veuillez consulter le site :https://www.ruggon.com/en/product/mobile-computers/VIKINGII ou nous suivre sur Ubiqconn Technology.

À propos de RuggON

RuggON Corp, filiale d'Ubiqconn Technology, est un fabricant de premier plan de solutions informatiques mobiles robustes. En combinant la technologie avancée d'Ubiqconn pour stimuler l'innovation et l'expansion sur le marché industriel mobile (IioT), RuggON s'appuie sur des décennies d'expertise pour améliorer la productivité mobile dans les environnements difficiles. Une équipe d'ingénieurs dévoués fournit des appareils d'une valeur et d'une qualité exceptionnelles qui améliorent l'expérience de l'utilisateur. L'entreprise comprend les diverses exigences des industries afin de fournir des solutions adaptées et efficaces. RuggON se consacre à des normes plus élevées en matière de satisfaction de la clientèle et est fier d'offrir des possibilités infinies pour répondre aux besoins de demain. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.ruggon.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2595244/Powered_Android_14_Qualcomm__Snapdragon__6490_Octa_Core_Processor_Engineered_Demanding.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510705/RuggON_Logo.jpg