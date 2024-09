SeaBubbles accélère la mobilité maritime durable grâce à sa SmartBubble et à une acquisition stratégique

CANNES, France, 14 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Pionnier français des hydrofoils zéro émission, SeaBubbles renforce son engagement en faveur de la transition écologique avec le lancement de la SmartBubble, son nouveau modèle de bateau volant alliant technologie de pointe et design emblématique. Conçu pour transporter jusqu'à huit personnes à une vitesse de 16 nœuds (30 km/h), ce bateau innovant emmène ses passagers dans un vol silencieux et respectueux de l'environnement, idéal pour les services de water-taxing et les déplacements urbains.

The SmartBubble (SeaBubbles)

SmartBubble : un concentré de technologie et de design

Après le succès de sa première ligne publique sur le lac d'Annecy, où des centaines de passagers ont découvert la sensation unique de voler à bord de The Bubble (modèle 4 places), SeaBubbles franchit un nouveau cap avec l'homologation de la SmartBubble (modèle 8 places) et de ses quatre brevets, dont les foils rétractables.

La technologie SmartBubble est axée sur l'efficience énergétique. Les ailes immergées, ou foils, sont équipées de clapets automatiques qui permettent de voler à faible vitesse, économisant ainsi 40 % de l'énergie nécessaire. Ce bateau unique vient d'être présenté à flot pour la première fois au Cannes Yachting Festival.

SeaBubbles renforce son expertise en matière de commandes de vol grâce à l'acquisition de Neocean

SeaBubbles annonce également l'acquisition de la technologie Neocean, afin d'accélérer le développement de l'expertise en matière de contrôle de vol, en particulier sur les foils en « T inversé ». Neocean est reconnu pour avoir développé l'Overboat, un catamaran à foils dont la stabilité et la manœuvrabilité ne sont plus à démontrer.

SeaBubbles est un acteur incontournable de la navigation hydrofoil, une technologie qui améliore l'écoefficience des bateaux, en particulier des bateaux électriques. Le système de commande de vol est un élément central de l'expérience : il est conçu pour assurer un vol stable en gérant de manière dynamique et autonome l'inclinaison mécanique des volets sur les bords de fuite des foils.

SeaBubbles : une vision pour l'avenir

L'ambition de SeaBubbles est de révolutionner le transport maritime urbain et périurbain avec des bateaux plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Des exemples tels que le parc national des Calanques, les fjords norvégiens, les lacs alpins ou les canaux d'Amsterdam témoignent d'une démarche engagée en faveur de la préservation des écosystèmes aquatiques en interdisant progressivement la circulation des bateaux thermiques.

« Les foils réduisent considérablement la traînée de nos bateaux, ce qui permet à nos hydrofoils de se déplacer plus facilement et avec moins d'énergie qu'un bateau conventionnel : cela représente une économie considérable en termes de coût et d'énergie », explique Virginie Seurat, PDG de SeaBubbles. « L'acquisition de Neocean marque un tournant décisif et nous prépare à notre phase d'industrialisation. Nous sommes prêts à redéfinir le plaisir de naviguer et à proposer des bateaux qui respectent des normes environnementales de plus en plus strictes, tout en offrant un confort de navigation unique - zéro bruit, zéro vague, zéro émission ».

