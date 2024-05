Selon le dernier rapport AliExpress, la France est le pays européen où les consommateurs ont dépensé le plus d'argent en ligne au premier trimestre 2024

AliExpress dévoile son dernier rapport sur les habitudes de shopping en ligne des consommateurs au premier trimestre 2024

En Europe , les Français se distinguent comme les plus grands acheteurs de produits de puériculture

Les consommateurs situés en IDF et dans la région Centre Val-de-Loire consacrent le plus de temps aux achats en ligne

AliExpress lance le Festival de la Maison et du Meuble avec jusqu'à 50% de réduction sur les nouvelles lignes de produits. Les consommateurs français peuvent désormais profiter de nombreux articles pour la maison à des prix attractifs et avec des délais de livraison plus rapides.

PARIS, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- AliExpress, marketplace B2C d'Alibaba International Digital Commerce Group, publie les conclusions de son dernier sondage* Consumer Insight Report sur les principales tendances des achats en ligne et les comportements des consommateurs dans 5 pays en Europe : France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni et les Pays-Bas. Ce sondage a été réalisé auprès de 8 508 consommateurs âgés de plus de 18 ans issus de ces pays, afin d'explorer leurs habitudes d'achat en ligne durant la période de janvier à mars 2024.

Les achats en ligne restent populaires notamment en France

Les chiffres confirment que les achats en ligne maintiennent une tendance positive, avec 22% des consommateurs français ayant dépensé plus de 500 € au cours des trois derniers mois.

La France est le pays où les consommateurs dépensent le plus d'argent avec un panier moyen de 627 € sur les trois derniers mois, suivie par l'Espagne (452 €) et l'Allemagne (388 €). Les Français entre 25 et 34 ans sont les plus susceptibles de faire des achats en ligne, déclarant avoir dépensé en moyenne plus de 824 € au cours des trois derniers mois. En France, les personnes sondées déclarent avoir consommé six articles en moyenne en ligne au cours des trois derniers mois. Les jeunes ont tendance à acheter davantage, avec une moyenne de 7 articles, par rapport aux individus de 55 ans et plus (5 articles en moyenne).

Les Français, principaux consommateurs de produits de puériculture en Europe

En termes de dépenses moyennes, parmi les 11 catégories de produits en ligne analysées, les consommateurs européens ont été particulièrement actifs sur les cinq suivantes :

Produits destinés aux familles et aux enfants (95 €) Vêtements, sous-vêtements, vêtements de nuit et chaussures (94 €%) Electroménagers (81 €) Jouets et loisirs (67 €)) Sports (64 €)

Gary Topp, directeur commercial européen d'AliExpress, déclare : « Les résultats de notre dernier Consumer Insight Report soulignent l'importance croissante du e-commerce dans la vie quotidienne des consommateurs européens et français. Alors que nous nous préparons avec enthousiasme à un été consacré au sport, nous constatons que de plus en plus de consommateurs se tournent vers des articles de sport et de bien-être. En tant que premier partenaire e-commerce officiel de l'UEFA EURO 2024, nous souhaitons permettre aux consommateurs d'être au cœur de l'action. »

Les jeunes Français passent deux fois plus de temps en ligne que les seniors

En moyenne, 36% des sondés ont passé 1 à 2 heures par semaine à rechercher des produits en ligne. Ce sont surtout les consommateurs âgés de 18 à 34 ans qui y ont consacré le plus de temps, entre 4 et 5 heures, soit presque le double du temps par rapport aux individus âgés de 55 ans et plus.

Côté géographie, les consommateurs situés en IDF et dans la région Centre Val-de-Loire, sont ceux qui ont passé le plus de temps en ligne, environ 4 heures par semaine.

L'e-commerce continue à séduire les consommateurs français

L'étude a montré que les canaux d'achat les plus importants en France étaient les suivants :

Site web du vendeur (50%) Marketplace (43%) Application mobile du vendeur (25%) Plateformes de vente de produits d'occasion (21%) Boutiques sur les réseaux sociaux (12%)

En particulier, ce sont les personnes âgées de 45 ans et plus qui favorisent les sites directs des détaillants pour effectuer des achats en ligne. Inversement, les répondants entre 18 et 44 ans sont plus enclins à utiliser des marketplaces comme AliExpress. Les marketplaces rencontrent un succès notable surtout dans le Sud-Ouest de la France, où 48% des personnes interrogées affirment les avoir utilisés au cours du dernier trimestre, juste devant l'IDF (47%).

AliExpress lance le festival de la maison et du meuble avec de nouvelles lignes de produits

AliExpress, jusqu'à présent une plateforme de e-commerce spécialisée dans les accessoires, les perruques et d'autres produits légers et de petite taille, développe sa catégorie "maison et mobilier". La marketplace offre désormais des millions de nouveaux produits – allant de la table à manger aux canapés - à des prix attractifs et avec une livraison plus rapide. Pour célébrer ce lancement, AliExpress organise du 14 au 16 mai le Festival de la maison et du meuble, proposant jusqu'à 50 % de réduction sur les nouvelles catégories de produits de grande taille.**

La politique de protection des consommateurs d'AliExpress s'étend à la catégorie "Maison et mobilier". Les clients bénéficient pour les nouveaux produits disponibles des mêmes avantages tels que les remboursements simples et rapides, ainsi que des garanties de livraison, pour tous les articles portant la mention "protection des consommateurs". Cette initiative s'inscrit dans la politique d'engagement continue d'AliExpress pour améliorer l'expérience client sur la plateforme.

*À propos du AliExpress Consumer Insight Report

8 508 consommateurs âgés de plus de 18 ans de France, d'Allemagne, d'Espagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas ont été interrogés sur leurs habitudes d'achat en ligne entre janvier et mars 2024. Les consommateurs ont été interrogés entre le 21/03/24 et le 02/04/24.

À propos d'AliExpress

Lancée en 2010, AliExpress est une plateforme de commerce électronique d'entreprise à consommateur (B2C) qui permet aux consommateurs du monde entier d'acheter directement auprès de fabricants et de distributeurs en Chine et aux quatre coins du globe. Outre la version anglaise, la plateforme AliExpress est également disponible dans 17 autres langues. AliExpress fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

**fait référence aux articles de 5kg ou plus de 5kg séléctionnés pour le Festival de la maison et du meuble.

