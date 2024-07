Selon le dernier rapport d'AliExpress, les achats en ligne favorisent l'accès au sport et encouragent à la pratique sportive

AliExpress dévoile son dernier rapport sur les habitudes de shopping en ligne des consommateurs français au deuxième trimestre 2024

Le rapport met en lumière les effets positifs du sport, tels que l'amélioration du bien-être mental et une meilleure cohésion sociale

Le lancement du rapport coïncide avec l'annonce du pop-up #TrouvezVotreSport d'AliExpress qui ouvrira ses portes à l'occasion des Jeux olympiques de Paris 2024.

Le 8 août, AliExpress donne rendez-vous sur son pop-up sur les Champs Elysées

Pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, AliExpress accueillera des visiteurs du monde entier dans son pop-up sur l'avenue des Champs-Élysées.

Ouvert au public de 12h30 à 14h30, les visiteurs pourront participer à une série d'activités sportives liées aux Jeux olympiques et AliExpress et gagner des prix.

PARIS, le 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- AliExpress, marketplace internationale et partenaire olympique mondial TOP des Jeux Olympiques pour les services e-commerce, publie les conclusions de son dernier rapport* sur les principales tendances des achats en ligne et les comportements des consommateurs en France, ainsi que les catégories de sport les plus populaires, en vue d'un été particulièrement sportif en Europe.

Ce sondage a été réalisé auprès de 2000 consommateurs âgés de plus de 18 ans, afin d'explorer leurs habitudes d'achat en ligne sur le deuxième trimestre 2024. Le rapport fait suite au lancement de la campagne #TrouvezVotreSport d'AliExpress, visant à promouvoir la pratique du sport e sa capacité à rassembler les gens pour créer des liens, des expériences partagées et des souvenirs.

Un été consacré au sport qui inspire les consommateurs

Selon cette étude, 59 % des consommateurs interrogés ont déclaré qu'ils avaient pu essayer une activité sportive grâce aux achats en ligne. 44 % des répondants estiment que les achats en ligne ont rendu le sport plus accessible1.

Depuis 2019, AliExpress a observé plus de 161 millions d'achats d'articles liés au sport et a permis à des consommateurs du monde entier de se consacrer activement un sport.2

La nouvelle étude a également révélé que cette saison sportive a motivé les consommateurs à se lancer dans diverses activités, telles que le football, la randonnée, le cyclisme, l'athlétisme et le basketball. Au-delà des bienfaits physiques, l'étude a mis en évidence d'autres effets positifs du sport : parmi les personnes interrogées, 69 de ceux pratiquant plus d'un sport déclarent* que cela leur permet de développer un esprit communautaire et 70 % reconnaissent* que cela leur a permis d'entrer en contact avec des personnes de cultures différentes. Par ailleurs, la plupart des sondés pratiquant plus d'un sport (80%) affirment que l'activité sportive a également amélioré leur bien-être mental.

Les produits alimentaires en tête du classement

En termes de dépenses moyenne au cours des trois derniers mois, parmi les 13 catégories de produits en ligne analysées, les consommateurs ont été particulièrement actifs sur les trois suivantes :

Alimentation & boisson (291 € en moyenne) Produits de grande consommation (149 €% en moyenne) Vêtements, sous-vêtements, vêtements de nuit et chaussures (116 € en moyenne)

Les articles de sport se placent également en bonne position dans la liste des catégories de dépenses, avec un panier moyen s'élevant à 94 €.

Les jeunes consomment deux fois plus que les seniors

Les chiffres confirment que les achats en ligne maintiennent une tendance positive, les consommateurs ayant dépensé 770€ en moyenne au cours des trois derniers mois.

Les Français entre 25 et 34 ans sont les plus enclins à faire des achats en ligne avec une dépense moyenne de plus de 1352 € sur la même période, suivis par les 35-44 ans avec un panier moyen de 895 €.

Les personnes sondées ont consommé en moyenne huit articles en ligne au cours des trois derniers mois. Les jeunes de 16-24 ont tendance à acheter davantage avec une moyenne de 12 articles, soit le double des plus de 55 ans (7 articles en moyenne).

Les Français passent en moyenne 4 heures par semaine à faire des achats en ligne

L'étude révèle que les Français passent 4 heures par semaine à rechercher des produits à acheter en ligne. Ce chiffre augmente à 5 heures chez les consommateurs âgés de 18 à 44 ans. Côté géographie, les consommateurs situés en IDF sont ceux qui ont passé le plus de temps en ligne.

Les marketplaces, canal d'achat privilégié par les consommateurs

L'étude montre que les canaux d'achat en ligne les plus importants en France3 étaient les suivants :

Marketplace (51%) Site web du vendeur (41%) Plateformes de vente de produits d'occasion (20%) Application mobile du vendeur (19%) Boutiques sur les réseaux sociaux (12%)

Ce sont les personnes entre 25 et 44 ans qui favorisent le plus les marketplaces comme AliExpress pour effectuer des achats en ligne (53%). Les marketplaces rencontrent un succès notable surtout dans le Sud-Ouest de la France, où 55% des personnes interrogées affirment les avoir utilisés au cours du dernier trimestre, juste devant le Sud-Est (54%).

Gary Topp, directeur commercial européen d'AliExpress, déclare : « Notre dernier rapport met en évidence non seulement les habitudes de shopping en ligne actuelles, mais aussi les nombreux effets bénéfiques du sport sur le bien-être mental et sociétal. En tant que partenaire olympique mondial TOP pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, nous sommes enthousiastes de pouvoir offrir des opportunités uniques pour que les consommateurs se connectent à travers des activités sportives engageantes »

À propos d'AliExpress

Lancée en 2010, AliExpress est une plateforme de commerce électronique d'entreprise à consommateur (B2C) qui permet aux consommateurs du monde entier d'acheter directement auprès de fabricants et de distributeurs en Chine et aux quatre coins du globe. Outre la version anglaise, la plateforme AliExpress est également disponible dans 17 autres langues. AliExpress fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

À propos du Consumer Insights Report d'AliExpress

L'étude a été menée par Censuswide, auprès d'un échantillon de 2000 répondants âgés de plus de 18 ans dans toute la France. Les données ont été collectées entre le 28 juin 2024 et le 3 juillet 2024. Les répondants ont été interrogés sur leurs dépenses au cours des trois mois précédents (mars, avril et mai).

Censuswide emploie des membres de la Market Research Society et respecte le code de conduite de la MRS ainsi que les principes d'ESOMAR. Censuswide est également membre du British Polling Council.

1 'Réponses « plutôt d'accord " et " entièrement d'accord » confondues.

2 Les données ont été collectées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.

3 Personnes ayant acheté un article en ligne au cours des trois derniers mois

