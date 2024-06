Sojern désormais disponible sur Oracle Cloud Marketplace

Optimisez l'engagement clients en temps réel et rationalisez les efforts marketing grâce aux solutions Guest Experience de Sojern avec la plateforme d'intégration Oracle Hospitality

SAN FRANCISCO, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- Sojern, une plateforme de marketing numérique de premier plan conçue pour les voyages et membre d'Oracle PartnerNetwork (OPN), annonce aujourd'hui que sa suite de solutions Guest Experience est disponible sur Oracle Cloud Marketplace et peut être déployée sur l'infrastructure cloud d'Oracle (OCI) et intégrée à OPERA Cloud via la plateforme d'intégration Oracle Hospitality (OHIP). Oracle Cloud Marketplace est un référentiel centralisé d'applications d'entreprise proposées par Oracle et ses partenaires.

La gamme de solutions Sojern Guest Experience permet aux responsables du marketing hôtelier de répondre aux questions, de résoudre les problèmes des clients et de proposer des services de vente incitative tout au long du parcours client.

Oracle Cloud Marketplace est un guichet unique pour les clients d'Oracle à la recherche d'applications et de services professionnels éprouvés offrant des solutions uniques, y compris celles qui étendent les applications cloud Oracle Fusion.

OCI est une vaste plateforme de services d'infrastructure en nuage qui permet aux clients de créer et d'exécuter un large éventail d'applications dans un environnement évolutif, sécurisé, hautement disponible et très performant. Depuis le développement d'applications et de l'analyse commerciale jusqu'à la gestion des données, l'intégration, la sécurité, l'IA et les services d'infrastructure, y compris Kubernetes et VMware, OCI offre un mix complet de sécurité, de performance et de réduction des coûts. En outre, avec des options multicloud, cloud hybride, cloud public et cloud dédié, le cloud distribué d'OCI offre aux clients les avantages nuagiques avec un plus grand contrôle sur la résidence, la localité et l'autorité des données, même à travers de multiples clouds. Les clients peuvent ainsi transférer rapidement et efficacement les charges de travail de l'entreprise dans le nuage, tout en respectant les exigences les plus strictes en matière de conformité réglementaire.

« L'adhésion à Oracle Cloud Marketplace marque une étape importante pour les clients de Sojern du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Cette interface bidirectionnelle améliore l'engagement des clients en temps réel, avec une série d'outils conçus pour améliorer l'expérience des clients et l'efficience opérationnelle au sein d'OHIP. Le Reputation Manager de Sojern permet aux hôteliers de recueillir et de gérer efficacement les commentaires en utilisant l'IA générative pour des réponses automatisées. Les clients du secteur de l'hôtellerie auront également accès à des services avancés de marketing par SMS et par courrier électronique, ainsi qu'à une fonction de rapprochement automatique, ce qui simplifiera le marketing, les performances et les mesures », déclare Noreen Henry, Chief Revenue Officer, Sojern. « La participation de Sojern à Oracle Cloud Marketplace renforce encore notre engagement auprès de la communauté Oracle et permet aux clients de bénéficier facilement des avantages des solutions Guest Experience de Sojern. Nous nous réjouissons à la perspective de tirer parti de la puissance de l'OCI pour nous aider à atteindre nos objectifs commerciaux ».

À propos de Sojern

Sojern est une plateforme de marketing de voyage de premier plan conçue pour stimuler la croissance et la rentabilité de l'industrie du voyage. La plateforme de marketing de voyage Sojern est un ensemble de logiciels et de services faciles à utiliser qui offre une connaissance inégalée des voyageurs, des audiences éclairées, une activation et une optimisation multicanal, ainsi qu'une expérience client connectée, le tout sous le même toit. Chaque année, plus de 10 000 professionnels du voyage font confiance à notre plateforme pour trouver, convaincre et fidéliser les voyageurs. Créé en 2007, Sojern a son siège à San Francisco, en Californie, et dispose d'équipes aux Amériques, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que dans la région Asie-Pacifique.

À propos d'Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme de partenariat d'Oracle conçu pour permettre aux partenaires d'accélérer la transition vers le cloud et d'améliorer les résultats commerciaux des clients. Le programme OPN permet aux partenaires de s'engager auprès d'Oracle par le biais d'une ou de plusieurs méthodes conformes à leur stratégie de commercialisation : Cloud Build pour les partenaires qui fournissent des produits ou services conçus sur ou intégrés à Oracle Cloud ; Cloud Sell pour les partenaires qui revendent la technologie Oracle Cloud ; Cloud Service pour les partenaires qui mettent en œuvre, déploient et gèrent les services Oracle Cloud ; Industry Healthcare pour les partenaires qui fournissent des produits et/ou services commercialement disponibles conçus avec Oracle Cloud et les technologies Oracle Health ; et License & Hardware pour les partenaires qui conçoivent, entretiennent ou vendent des licences logicielles ou du hardware Oracle. Les clients peuvent accélérer la réalisation de leurs objectifs commerciaux avec les partenaires OPN qui ont acquis une expertise dans une gamme de produits ou un service nuagique. Pour en savoir plus :https://www.oracle.com/partnernetwork

Marque commerciale

Oracle, Java, MySQL et NetSuite sont des marques déposées d'Oracle Corporation. NetSuite a été la première entreprise de cloud computing, ouvrant la voie à la nouvelle ère de l'informatique dématérialisée.

