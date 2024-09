Spiber et la ﬁlature renommée Consinee Group vont de l'avant dans le cadre d'un partenariat stratégique visant à redéﬁnir l'industrie textile haut de gamme

YAMAGATA, Japon, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Spiber Inc, bio-venture japonaise pionnière connue pour sa fibre révolutionnaire Brewed Protein™ produite grâce à une technologie de fermentation de pointe, est fière d'annoncer la suite de son partenariat fructueux avec Consinee Group, leader mondial dans le développement de fils haut de gamme pour les mailles et les vêtements tissés de luxe.

Cashmere blended worsted yarn | 70% Cashmere, 30% Brewed Protein™ fiber Cashmere blended worsted yarn | 50% Cashmere, 50% Brewed Protein™ fiber

Débutée en 2023, cette collaboration pionnière a permis aux deux entreprises d'explorer de nouvelles possibilités en associant la fibre Brewed Protein™ de Spiber à l'expertise reconnue de Consinee en matière de filage de fils de haute qualité. Ce partenariat souligne un engagement commun à faire progresser l'industrie textile grâce à des solutions innovantes et durables adaptées aux plus grandes marques mondiales.

Consinee est réputée pour son savoir-faire exceptionnel et sert certaines des marques de mode les plus prestigieuses au monde. La gamme diversifiée de fils de l'entreprise répond aux normes exigeantes de la mode haut de gamme. Spiber, avec sa fibre Brewed Protein™ révolutionnaire, s'aligne parfaitement sur la vision de Consinee, qui consiste à repousser les limites de l'innovation textile.

Ensemble, ils sont prêts à révolutionner le secteur des fils haut de gamme en intégrant les fibres Brewed Protein™ de Spiber dans les gammes de produits de Consinee, mettant en évidence le dévouement inébranlable des deux entreprises pour une qualité supérieure.

Le partenariat entre Spiber et Consinee Group a déjà donné des résultats prometteurs, avec plusieurs fils innovants désormais disponibles à la vente. Ces fils, qui sont composés de 30 % à 100 % de Brewed Protein™ conviennent aux applications de maillage.

« La collaboration avec Spiber est une opportunité, car les deux entreprises s'engagent à fournir les meilleures solutions aux grandes marques mondiales de la haute couture et durables. La fibre Brewed Protein™ est un nouveau type de fibre respectueuse de l'environnement, qui constitue une innovation dans l'industrie textile. La coopération avec Spiber incarne notre parcours et notre engagement envers l'écoresponsabilité, la recherche, la réduction des émissions carbones, la traçabilité et le recyclage. Nous pensons que la collaboration entre nos deux entreprises peut apporter un développement plus sain, plus respectueux de l'environnement et plus durable dans le domaine du fil » - Boris, PDG de Consinee Group Co, Ltd.

Alors que l'industrie textile continue d'évoluer, Spiber et Consinee Group s'engagent à approfondir leur collaboration en tant que partenaires stratégiques à long terme. Leur objectif commun est de conduire l'industrie vers un avenir plus durable tout en respectant les normes les plus élevées en matière de qualité et d'innovation.

LIGNE DE PRODUITS

Fil peigné mélangé au cachemire

Composition : 70% cachemire, 30% fibre % Brewed Protein™

Grammage : 2/64 N/m

Fil peigné mélangé au cachemire

Composition : 50% cachemire, 50% fibre Brewed Protein™

Grammage : 2/64 N/m

100% Brewed Protein™ fil peigné

Composition : 100% fibre Brewed Protein™

Grammage : 2/48 N/m

Fil peigné 100% fibre Brewed Protein™

Composition : 100% fibre Brewed Protein™

Grammage : 2/80 N/m

Spiber Inc.

Fondée en septembre 2007, Spiber est une entreprise de biotechnologie basée à Yamagata, au Japon, qui se consacre à la création de solutions innovantes telles que « Brewed Protein™ », une nouvelle plateforme de matériaux utilisant la technologie de la fermentation microbienne inspirée par la diversité et la circularité de la nature.

Site web de Spiber : https://spiber.inc/en/

Spiber est une marque commerciale ou une marque déposée de Spiber Inc. au Japon et dans d'autres pays.

Brewed Protein™ est une marque commerciale ou une marque déposée de Spiber Inc. au Japon et dans d'autres pays.

Brewed Protein™ Fiber

La fibre Brewed Protein™, la seule oVre disponible dans le commerce au sein de la catégorie émergente des fibres protéiques, est un produit unique issu de la plateforme matérielle révolutionnaire de Spiber. Produites grâce à un processus de fermentation de précision utilisant des ingrédients d'origine végétale, ces fibres innovantes oVrent des textiles luxueux avec une texture distincte, tout en oVrant la possibilité de réduire considérablement les préoccupations environnementales et éthiques associées aux fibres traditionnelles d'origine animale comme le cachemire et la soie.

Gruppo Consinee

Le groupe Consinee a été fondé en 1999, dans la belle ville côtière de Ningbo, en Chine. Après plus de 20 ans de travail acharné, le groupe Consinee a créé une base industrielle verte et avancée, intégrant la teinture, la filature de laine, de laine peignée, de laine semi- peignée et de fils fantaisie, ainsi que des tissus de haute qualité, le commerce d'import export, la logistique numérique, la fabrication intelligente et la plateforme d'information. Consinee Group, l'entreprise de filature à grande échelle en Chine qui utilise entièrement des lignes de production automatiques nouvelles et importées, est connue comme l'entreprise de démonstration championne de l'industrie textile et l'entreprise leader du « Made in China 2025 » et de l'industrie 4.0. Il s'agit également de la première « usine du futur » de la province du Zhejiang. Aujourd'hui, Consinee Group produit et vend des fils et des tissus de haute qualité à l'échelle annuelle de 10 000 tonnes, en utilisant principalement des fibres naturelles comme le cachemire, parmi lesquelles le fil 100% cachemire représente plus de 3 000 tonnes, occupant 20% de la production totale de cachemire dans le monde. Consinee est le plus grand exportateur de fils de cachemire en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2500032/image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2500031/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2482061/4899411/Spiber_new_Logo.jpg