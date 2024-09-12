Spiber與知名紡織企業康賽妮集團保持戰略合作關繫，重新定義高端紡織業

康賽妮以其卓越的工藝而聞名，爲全球一些最負盛名的時尚品牌提供服務。公司生産的各種紗線符合嚴格的高端時尚標準。Spiber擁有開創性的Brewed Protein™纖維，這與康賽妮推動紡織品創新的願景不謀而合。

通過將Spiber的Brewed Protein™纖維整合到康賽妮的産品線中，兩家公司將在高端紗線領域共同帶來革命性的變化，這也展現出他們對優質産品的堅定承諾。

Spiber與康賽妮集團的合作已取得了顯著成果，多款創新紗線現已上市。這些紗線由30%至100%的Brewed Protein™纖維組成，適用於各種針織品。

「與Spiber的合作是一個重要契機，因爲兩家公司都是致力於為世界領先品牌高級定製和可持續發展提供最優勢解決方案。Brewed Protein™纖維是一種新型環保纖維，代表了紡織行業的創新。與Spiber的合作體現了我們對綠色、智能、低碳、可追溯性和可循環性的追求和實踐。我們相信，雙方能夠通過合作推動紗線領域實現更健康、更環保、更可持續的髮展。」—康賽妮集團首席執行官薛驚理

隨着紡織行業的不斷髮展，Spiber和康賽妮集團緻力於深化雙方的長期戰略合作。他們的共同目標是在堅持最高質量和創新標準的同時，引領行業走向更加可持續的未來。

産品線

羊絨混紡精紡紗線

成分：70%羊絨，30% Brewed Protein™纖維

支數：2/64 N/m

羊絨混紡精紡紗線

成分：50% 羊絨、50% Brewed Protein™纖維

支數：2/64 N/m

100% Brewed Protein™精紡紗線

成分：100% Brewed Protein™纖維

支數：2/48 N/m

100% Brewed Protein™精紡紗線

成分：100% Brewed Protein™纖維

支數：2/80 N/m

Spiber Inc.

Spiber Inc.成立於2007年9月，是一家位於日本山形的生物科技初創公司，緻力於打造創新解決方案，如Brewed Protein™，這是一種利用微生物髮酵技術的新材料平颱，其靈感來自於大自然的多樣性和循環性。

Spiber網站：https://spiber.inc/en/

Spiber是Spiber Inc.在日本和其他國家的商標或注冊商標。

Brewed Protein™是Spiber Inc.在日本和其他國家的商標或注冊商標。

Brewed Protein™纖維

Brewed Protein™纖維是Spiber革命性材料平颱的獨特産品，是新興蛋白質纖維類別中唯一的商業化産品。這些創新纖維通過使用植物成分的精確髮酵工藝製成，可用於生産具有獨特質感的奢華紡織品，同時顯著減少與羊絨和絲綢等傳統動物源性纖維相關的環境和道德問題。

康賽妮集團

康賽妮集團成立於1999年，坐落於美麗的海濱城市寧波。通過二十多年的不懈努力，集團現已建成集染色、粗紡、精紡、半精紡、花式紗、高檔麵料、進出口貿易、數字化物流、智能製造、信息化平颱於一體的綠色先進製造業基地。康賽妮集團是中國全部使用全新進口自動化流水線的大型紡織紗線製造企業，是中國紡織「製造業單項冠軍示範企業」，是「中國製造2025」工業 4.0的行業龍頭企業, 也是浙江省首批「未來工廠」。目前，整個集團年生產銷售以羊絨等純天然原料為主的高檔紗線、面料近10000噸，其中純羊絨紗線超過3000噸，佔世界羊絨總産量的20%。是中國羊絨紗線出口量最大的產業集團。

SOURCE Spiber Inc.