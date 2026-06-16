TECNO dévoile le MEGABOOK T14 Air et le T1 15.6

PARIS, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- TECNO, une marque technologique innovante propulsée par l'IA, a récemment lancé le MEGABOOK T14 Air et le T1 15.6 en France. Elle élargit ainsi son offre d'ordinateurs portables innovants et fiables à un prix accessible.

Avec sa nouvelle série MEGABOOK T, TECNO invite les consommateurs français à repenser leurs usages numériques, grâce à des appareils élégants, fiables et performants.

MEGABOOK T14 Air : Performance, élégance et liberté de mouvement

Avec un poids d'environ 999 g, le MEGABOOK T14 Air se distingue par sa remarquable légèreté. Facile à transporter et toujours prêt à l'emploi, il se glisse dans n'importe quel sac et s'adapte à tous les moments du quotidien

Conçu pour suivre le rythme des utilisateurs

Pensé pour répondre aux exigences du quotidien, le MEGABOOK T14 Air offre une expérience fluide que ce soit pour le multi-tâches, la création de contenu ou la navigation avancée : tout devient simple, rapide et naturel.

Équipé d'un processeur Intel Core i5, de 16 Go de RAM et d'un SSD haute vitesse pouvant aller jusqu'à 1 To, il garantit une réactivité immédiate et des performances durables.

Son écran 14 pouces au format 16:10 offre un espace de travail immersif, idéal pour gagner en productivité ou profiter de ses contenus préférés. Associé à la technologie audio DTS:X Ultra, il transforme chaque utilisation en une expérience plus riche et immersive.

Une élégance pensée pour la mobilité

Avec son profil fin de 15,9 mm et son châssis en alliage d'aluminium haute résistance, le MEGABOOK T14 Air allie durabilité et design épuré. Minimaliste et moderne, il s'intègre naturellement à tous les environnements, du bureau au café, aux espaces de coworking et déplacements professionnels.

Pensé dans les moindres détails, il intègre un clavier rétroéclairé à quatre niveaux pour s'adapter à toutes les conditions d'éclairage, ainsi qu'un obturateur de caméra physique, pour une utilisation en toute sérénité.

Pour que la mobilité ne soit jamais une contrainte, son autonomie fiable lui permet d'accompagner une journée entière de travail. Lorsque cela est nécessaire, son chargeur rapide 65 W permet une recharge efficace en un minimum de temps.

Avec le WiFi 6E et le Bluetooth 5.4, les utilisateurs bénéficient d'une connectivité toujours rapide, stable et fluide, que l'on travaille à distance ou durant un déplacement

Le compagnon idéal du quotidien

Le MEGABOOK T14 Air incarne une nouvelle approche de l'ordinateur portable : plus de liberté, d'intuitivité et une meilleure adéquation avec les usages contemporains. Élégant, puissant, mais simple d'usage, il s'impose naturellement comme l'allié du quotidien, prêt à accompagner chaque moment : du travail aux loisirs, des déplacements aux temps de pause.

MEGABOOK T1 15.6: Conçu pour un usage fiable au quotidien

Pensé pour les usages du quotidien, le MEGABOOK T1 15.6 se distingue par son écran de 15,6 pouces, qui offre une expérience visuelle confortable, complétée par le son immersif de la technologie DTS:X. Il adopte un design épuré tout en métal, intègre une gamme polyvalente de 9 ports et embarque une batterie de 70 Wh.

Facile à intégrer dans toutes les routines, il s'impose naturellement comme un compagnon fiable pour les jeunes utilisateurs, les étudiants et les familles à la recherche d'un ordinateur portable de confiance, capable de gérer des activités de productivité tout au long de la journée.

Disponibilité :

TECNO MEGABOOK T14 Air i5 1334U/16/512 Boulanger en ligne. Actuellement au prix de 799,99 € *





TECNO MEGABOOK T14 Air i5 1334U/16/1To Boulanger en ligne. Actuellement au prix de 869,99 € *





TECNO MEGABOOK T1 15.6 Le prix sera communiqué ultérieurement.



* Selon les offres promotionnelles

TECNO est une marque technologique innovante mondiale présente sur plus de 70 marchés. Propulsée par l'IA TECNO, l'entreprise propose une large gamme de smartphones IA, d'objets connectés, d'ordinateurs portables, de tablettes et d'appareils de jeu intelligents. Fidèle à sa philosophie « Stop At Nothing », TECNO s'attache à ce que tous les visionnaires accèdent aux technologies les plus récentes et aux nouvelles expériences propulsées par l'IA.

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