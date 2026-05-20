TECNO étend la distribution de ses ordinateurs portables en France et annonce un partenariat avec Boulanger

Les TECNO MEGABOOK T14 Air ET T16 Pro seront disponibles en magasin chez Boulanger en mai

PARIS, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- TECNO, marque technologique innovante axée sur l'IA, a conclu un partenariat avec l'enseigne de distribution Boulanger. Dans un premier temps, deux de ses ordinateurs portables MEGABOOK Série T seront disponibles dans le réseau de vente Boulanger. Ils seront rejoints en rayons dans l'année par son PC à système de refroidissement par eau, le "MEGA MINI Gaming G1 Series ».

TECNO étend la distribution de ses ordinateurs portables en France et propose une garantie de 3 ans sur ses produits avec Boulanger

Les TECNO MEGABOOK T14 Air ET T16 Pro seront disponibles en magasin chez Boulanger en mai (PRNewsfoto/TECNO)

Présent dans 70 pays et régions à travers le monde, TECNO s'engage à concevoir des ordinateurs au design contemporain qui bénéficient des dernières innovations technologiques.

TECNO s'appuiera sur le vaste réseau de distribution, l'expérience de vente omnicanal et l'exigence de qualité de Boulanger concernant la sélection de ses produits.

Cyril Maurel, Leader Produit PC et Logiciel de Boulanger, déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir TECNO chez Boulanger et sommes convaincus du potentiel à long terme de la marque sur le marché français. Nous partageons l'objectif de TECNO, rendre la technologie plus accessible aux consommateurs, puisqu'il correspond parfaitement à la mission de Boulanger : permettre à chacun de profiter du meilleur de la technologie en toute sérénité."

Nicolas de Saint Rémy, directeur des ventes de TECNO AIoT West EU, a déclaré : « La France est au cœur de la vision européenne de TECNO. Après une année de développement du marché et d'une plus grande sensibilisation, nos résultats en matière d'expéditions 2026 devraient connaître une hausse notable. Cette dynamique est la preuve que les consommateurs français reconnaissent la qualité, le design et l'intelligence apportés par TECNO. Nous sommes convaincus que ce partenariat avec Boulanger permettra à TECNO de continuer à grandir et à gagner la confiance à long terme des consommateurs français. »

La collaboration de TECNO et Boulanger est tournée vers l'avenir, avec une volonté commune d'améliorer l'accessibilité des produits et de proposer davantage d'options technologiques innovantes pour améliorer l'expérience des consommateurs français.

Disponibilité des MEGABOOKS T14 Air et T16 Pro chez Boulanger :

Les MEGABOOK T14 Air et T16 Pro seront disponibles en ligne chez Boulanger à partir de la mi-mai. Les clients de Boulanger pourront également bénéficier d'une garantie de trois ans, dépassant ainsi la durée de couverture standard.

La série MEGABOOK T : esthétique, performance, accessibilité

Au-delà d'ajouter un nouveau point de vente pour ses consommateurs français, TECNO enrichit sa gamme d'ordinateurs portables disponibles sur le marché français. En mai 2026, TECNO lance ainsi en France la série MEGABOOK T avec des ordinateurs portables au châssis métalliques, conçus pour répondre aux attentes des professionnels, des étudiants mais aussi du grand public en matière de divertissement, avec les modèles MEGABOOK T14 Air, MEGABOOK T1 15.6 et MEGABOOK T16 Pro.

Le MEGABOOK T14 Air dispose d'un design léger et d'une esthétique minimaliste tandis que le MEGABOOK T1 15.6 offre un écran large de 15 pouces, des performances puissantes et une autonomie de batterie solide. Propulsé par l'Intel Core Ultra 9 185H, le MEGABOOK T16 Pro est conçu pour offrir des performances exceptionnelles sur un écran de 16 pouces, à un prix accessible. Forte de l'approche de TECNO en matière de conception d'ordinateurs portables, la série T démontre le soin porté par la marque sur la praticité, l'accessibilité et la qualité de ses produits.

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