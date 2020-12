Tenue de la Conférence mondiale sur le design industriel 2020 et de la cérémonie de remise du prix China Outstanding Industrial Design à Yantai

La conférence a été présentée conjointement par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) et le gouvernement populaire provincial du Shandong, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). Le département de l'Industrie et des Technologies de l'information de la province du Shandong, le gouvernement populaire municipal de Yantai et la China Industrial Design Association ont organisé l'événement.

La conférence a invité la Global Design Industry Organization (GDIO) et des associations, des entreprises, des institutions, des universités et des leaders de l'innovation spécialisés en design et provenant de plus de 40 pays à collaborer autour du thème du design intelligent et des perspectives d'avenir. L'occasion a également marqué le lancement de l'initiative d'intégration novatrice 3I (Idea, Intelligence & Industrial Internet), qui se concentrera sur l'avenir du design pour aider l'économie mondiale à rendre son développement stable et durable. De plus, 10 médailles d'or ont été décernées lors de la cérémonie de remise du prix CEID 2020, récompensant les meilleures réalisations en design industriel de ces dernières années.

Xu Kemin, économiste en chef du MIIT, Ling Wen, vice-gouverneur du gouvernement populaire provincial du Shandong et Zhang Shuping, secrétaire du parti à Yantai, ont assisté à la cérémonie d'ouverture de la WIDC 2020 et prononcé des discours à cette occasion.

Li Yong, directeur général de l'ONUDI, Pan Yuehe, ancien vice-président exécutif de l'Académie chinoise d'ingénierie, et le président de la GDIO ont transmis leurs félicitations par vidéo lors de l'ouverture officielle.

Des conseillers universitaires, des experts aux conseils axés sur la pratique et des innovateurs de premier plan issus du secteur chinois et international de la fabrication intelligente se sont réunis sur la côte de la mer de Bohai. Yu Xiaodong, directeur général adjoint de la division des politiques industrielles du MIIT, a présidé la cérémonie de remise du prix CEID 2020, tandis que Zhang Dailing, maire adjoint du gouvernement populaire municipal de Yantai, a présidé la cérémonie d'ouverture de la WIDC 2020.

