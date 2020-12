В Яньтае прошли Всемирная конференция промышленного дизайна 2020 и церемония вручения премий конкурса China Outstanding Industrial Design

Конференция проводилась Министерством промышленности и информационных технологий (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT) совместно с Народным правительством провинции Шаньдун при поддержке Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Мероприятие было организовано Управлением промышленности и информационных технологий провинции Шаньдун, Муниципальным народным правительством города Яньтай и Китайской ассоциацией промышленного дизайна.

В подготовке этой конференции, посвященной теме "Intelligent Design, Road to the Future" («Интеллектуальный дизайн — дорога в будущее»), принимали участие Всемирная организация индустрии дизайна (Global Design Industry Organization, GDIO), а также дизайнерские ассоциации, предприятия, учреждения, университеты и лидеры новаторского движения из более чем 40 стран мира. Начата реализация новаторского интеграционного проекта «трех И» — Идея, Интеллект и Индустриальный Интернет ("3I — Idea, Intelligence & Industrial Internet"), ориентированного на будущее дизайна и призванного помочь мировой экономике в достижении целей устойчивого и экологически рационального развития. На церемонии вручения премий конкурса 2020 CEID были объявлены обладатели 10 золотых наград, присужденных за лучшие достижения последних лет в области промышленного дизайна.

На церемонии открытия конференции WIDC 2020 присутствовали и выступили с приветственными речами главный экономист Министерства промышленности и информационных технологий Сю Кеминь (Xu Kemin), вице-губернатор Народного правительства провинции Шаньдун Лин Вэнь (Ling Wen) и секретарь Яньтайского комитета партии Чжан Шупин (Zhang Shuping).

Свои поздравительные видеообращения по случаю торжественного открытия конференции направили генеральный директор ЮНИДО Ли Йон (Li Yong), бывший исполнительный вице-президент Академии инженерных наук Китая и председатель GDIO Пань Юэхэ (Pan Yuehe).

На побережье Бохайского моря собрались научные консультанты, практические эксперты, а также отечественные и зарубежные представители новаторской элиты в глобальной сфере интеллектуального производства. Церемония вручения премий конкурса 2020 CEID проходила под председательством заместителя генерального директора Управления промышленной политики Министерства промышленности и информационных технологий Юй Сяодуна (Yu Xiaodong), а на церемонии открытия конференции WIDC 2020 председательствовал заместитель мэра Муниципального народного правительства города Яньтай Чжан Дайлин (Zhang Dailing).

WIDC 2020: шоу «Огни города»

WIDC 2020: церемония открытия

WIDC 2020: внешний вид главного места проведения мероприятия

WIDC 2020: экспозиция конкурса CEID Award

Церемония вручения премий конкурса China Outstanding Industrial Design (CEID)

