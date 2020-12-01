В Яньтае прошли Всемирная конференция промышленного дизайна 2020 и церемония вручения премий конкурса China Outstanding Industrial Design

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The Information Office of the Yantai Municipal People's Government

01 дек, 2020, 14:12 GMT

ЯНЬТАЙ, Китай, 1 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- По сообщению информационной службы Муниципального народного правительства Яньтая, 25 ноября 2020 года в городе Яньтай провинции Шаньдун состоялись Всемирная конференция промышленного дизайна (2020 World Industrial Design Conference, WIDC 2020) и церемония вручения премий конкурса China Outstanding Industrial Design (CEID).

WIDC 2020 City Light Show
WIDC 2020 CEID Award Exhibition
WIDC 2020 Opening Ceremony
WIDC 2020 Exterior View of Main Venue
The China Outstanding Industrial Design (CEID) Award Ceremony
WIDC 2020 City Light Show WIDC 2020 CEID Award Exhibition WIDC 2020 Opening Ceremony WIDC 2020 Exterior View of Main Venue The China Outstanding Industrial Design (CEID) Award Ceremony

Конференция проводилась Министерством промышленности и информационных технологий (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT) совместно с Народным правительством провинции Шаньдун при поддержке Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Мероприятие было организовано Управлением промышленности и информационных технологий провинции Шаньдун, Муниципальным народным правительством города Яньтай и Китайской ассоциацией промышленного дизайна.

В подготовке этой конференции, посвященной теме "Intelligent Design, Road to the Future" («Интеллектуальный дизайн — дорога в будущее»), принимали участие Всемирная организация индустрии дизайна (Global Design Industry Organization, GDIO), а также дизайнерские ассоциации, предприятия, учреждения, университеты и лидеры новаторского движения из более чем 40 стран мира. Начата реализация новаторского интеграционного проекта «трех И» — Идея, Интеллект и Индустриальный Интернет ("3I — Idea, Intelligence & Industrial Internet"), ориентированного на будущее дизайна и призванного помочь мировой экономике в достижении целей устойчивого и экологически рационального развития. На церемонии вручения премий конкурса 2020 CEID были объявлены обладатели 10 золотых наград, присужденных за лучшие достижения последних лет в области промышленного дизайна.

На церемонии открытия конференции WIDC 2020 присутствовали и выступили с приветственными речами главный экономист Министерства промышленности и информационных технологий Сю Кеминь (Xu Kemin), вице-губернатор Народного правительства провинции Шаньдун Лин Вэнь (Ling Wen) и секретарь Яньтайского комитета партии Чжан Шупин (Zhang Shuping).

Свои поздравительные видеообращения по случаю торжественного открытия конференции направили генеральный директор ЮНИДО Ли Йон (Li Yong), бывший исполнительный вице-президент Академии инженерных наук Китая и председатель GDIO Пань Юэхэ (Pan Yuehe).

На побережье Бохайского моря собрались научные консультанты, практические эксперты, а также отечественные и зарубежные представители новаторской элиты в глобальной сфере интеллектуального производства. Церемония вручения премий конкурса 2020 CEID проходила под председательством заместителя генерального директора Управления промышленной политики Министерства промышленности и информационных технологий Юй Сяодуна (Yu Xiaodong), а на церемонии открытия конференции WIDC 2020 председательствовал заместитель мэра Муниципального народного правительства города Яньтай Чжан Дайлин (Zhang Dailing).

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Подпись: WIDC 2020: шоу «Огни города»

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Подпись: WIDC 2020: церемония открытия

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Подпись: WIDC 2020: внешний вид главного места проведения мероприятия

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Подпись: WIDC 2020: экспозиция конкурса CEID Award

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Подпись: Церемония вручения премий конкурса China Outstanding Industrial Design (CEID)

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1344820/4_WIDC_2020_Exterior_View_of_Main_Venue.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1344821/5_CEID_Award_Ceremony.jpg

SOURCE The Information Office of the Yantai Municipal People's Government