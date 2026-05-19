PARIS, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Tineco, pionnier des solutions de nettoyage intelligentes, lance son FLOOR ONE STATION S9 Artist. Déjà reconnu pour ses performances, le S9 Artist évolue aujourd'hui avec une station intelligente nouvelle génération, pensée pour automatiser l'entretien et simplifier durablement le quotidien.

Une station pensée pour tout gérer, ou presque

Tineco lance le FLOOR ONE STATION S9 Artist : la station intelligente qui transforme l’expérience de nettoyage

Avec cette nouvelle version, Tineco déplace l'innovation au cœur de l'usage. Plus qu'un simple socle de recharge, la station devient un véritable centre autonome.

Après chaque nettoyage, l'appareil se nettoie automatiquement, puis sa brosse est séchée en seulement 5 minutes grâce à un flux d'air chauffé à 110°C. La station assure également le remplissage du réservoir avec eau propre chauffée, réduisant drastiquement les manipulations.

Avec sa capacité de 5L, elle permet d'enchaîner plusieurs cycles sans intervention. Résultat : un appareil toujours propre, prêt à l'emploi, sans contrainte.

La performance du S9 Artist, au service du quotidien

Le FLOOR ONE S9 Artist conserve les fondamentaux qui ont fait son succès : un nettoyage complet en un seul passage, combinant aspiration et lavage, avec une puissance de 22 kPa.

Son capteur iLoop™ ajuste automatiquement les paramètres selon le niveau de saleté, tandis que les technologies HydroBurst et MHCBS assurent un nettoyage efficace, même sur les taches incrustées, avec un apport continu en eau propre. Les sols sont laissés nets, sans traces et rapidement secs.

Pensé pour les espaces de vie réels, il atteint facilement les zones basses grâce à sa position à plat 180° (12,85 cm) et nettoie au plus près des bords. Les cheveux et poils d'animaux sont capturés sans emmêlement, pour un usage fluide au quotidien. Enfin, son écran LED tactile positionné sur le dessus de l'appareil permet une interaction directe et intuitive, offrant la possibilité de sélectionner les modes d'auto-nettoyage ou d'activer la fonction de remplissage automatique à l'eau chauffée.

Les caractéristiques clés du FLOOR ONE STATION S9 Artist

Station intelligente 3-en-1 : recharge, auto-nettoyage et séchage rapide (5 min à 110°C)

Remplissage automatique avec réservoir d'eau propre 5L (jusqu'à 5–6 cycles) et eau chauffée

Écran LED tactile pour un contrôle direct des fonctions et modes de nettoyage

Aspiration et lavage en un seul passage avec puissance de 22 kPa

Technologies MHCBS et HydroBoost pour un nettoyage en profondeur, même sur taches tenaces

StreakFree Scraper pour des sols nets, sans traces

Design à plat 180° avec capteur iLoop™ pour un nettoyage précis, jusqu'aux zones difficiles

Disponibilité

Le FLOOR ONE STATION S9 Artist est disponible sur Amazon et la boutique officielle Tineco au prix public conseillé de 899,99 €.

Visuels disponibles ici

À propos de Tineco

Fondée en 1998 avec son premier aspirateur, Tineco a révolutionné le marché en 2019 en lançant le premier aspirateur intelligent. Aujourd'hui, la marque est un leader mondial proposant des appareils intelligents dans plusieurs catégories domestiques, notamment le soin des sols, la cuisine et les soins personnels. Fidèle à sa vision, Tineco s'engage à rendre la vie plus simple grâce à des technologies intelligentes et à innover continuellement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fr.tineco.com.

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