TINECO DESIGNÉE MARQUE N°1 MONDIALE DES ASPIRATEURS LAVEURS POUR LA QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE PAR EUROMONITOR INTERNATIONAL

Tineco continue de s'imposer comme leader mondial de l'entretien des sols grâce à l'innovation et à une croissance soutenue de sa catégorie

PARIS, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- Tineco, leader mondial des solutions intelligentes d'entretien des sols, annonce aujourd'hui avoir été reconnue par Euromonitor International comme la marque n°1 mondiale des aspirateurs laveurs domestiques pour la quatrième année consécutive*. Cette distinction, attribuée par un acteur indépendant de référence en études de marché stratégiques, confirme le leadership durable de Tineco et sa forte dynamique sur le marché mondial du nettoyage intelligent.

TINECO RECOGNIZED BY EUROMONITOR INTERNATIONAL AS WORLD’S NO.1 HOUSEHOLD WET & DRY VACUUM CLEANER BRAND FOR FOURTH CONSECUTIVE YEAR

Au cours des dernières années, Tineco a joué un rôle déterminant dans la transformation des aspirateurs laveurs en une catégorie incontournable des foyers modernes. En combinant technologies avancées et conception centrée sur l'utilisateur, la marque a su fédérer une communauté mondiale de plus de 24 millions d'utilisateurs** tout en renforçant sa présence sur les principaux marchés internationaux.

Selon Euromonitor International, Tineco a atteint une part de marché mondiale de 35 % en 2025, conservant ainsi sa position de marque n°1 mondiale des aspirateurs laveurs domestiques pour la quatrième année consécutive. Ce résultat souligne la croissance continue de la marque, son leadership sur la catégorie et son engagement à proposer des solutions de nettoyage performantes et intelligemment conçues, adoptées par des millions de foyers à travers le monde.

L'innovation de Tineco se reflète dans l'ensemble de ses produits phares, couvrant ses principales catégories. La série FLOOR ONE S9 Artist (S9 Artist Steam PRO, S9 Artist, S9 Master) illustre le leadership de la marque sur le segment du lavage des sols intelligents, avec des technologies de détection avancées et un design premium dédié aux sols durs. Le PURE ONE A90S met en avant une aspiration sans fil puissante, dotée d'une optimisation intelligente de la puissance pour un nettoyage complet de l'habitat. De son côté, le Carpet One Cruiser témoigne de l'expansion de Tineco vers le nettoyage en profondeur des tapis, avec des solutions adaptées aux environnements les plus exigeants. Ensemble, ces produits incarnent l'engagement de Tineco à offrir des solutions complètes et performantes pour toutes les surfaces du foyer moderne.

« Être reconnue comme la marque n°1 mondiale des aspirateurs laveurs par Euromonitor International pour la quatrième année consécutive constitue une étape majeure pour Tineco », déclare Ling Leng, CEO de Tineco. « Cette reconnaissance reflète notre engagement constant en faveur de l'innovation et notre volonté de simplifier le quotidien grâce à des technologies intelligentes. Alors que les attentes des consommateurs évoluent, nous restons déterminés à développer des solutions alliant performance, praticité et expérience de nettoyage optimisée. »

Depuis sa création en 1998, Tineco est passée du statut de fabricant d'aspirateurs à celui d'acteur innovant à l'échelle mondiale, couvrant les catégories de l'entretien des sols intelligents, de la cuisine et du soin personnel. L'entreprise a lancé le premier aspirateur intelligent au monde en 2018, puis le premier aspirateur laveur intelligent en 2019, contribuant ainsi à définir de nouveaux standards pour le nettoyage connecté.

Tineco continue de faire évoluer le secteur grâce à des innovations constantes, intégrant des fonctionnalités intelligentes telles que la détection en temps réel, l'ajustement automatique des performances et des systèmes d'entretien simplifiés. Son portefeuille de produits en expansion répond aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui, en proposant des solutions efficaces et de haute qualité pour tous les types d'environnements domestiques.

Les produits Tineco sont disponibles dans plus de 10 000 points de vente à travers le monde, auprès d'enseignes majeures telles que Carrefour, Boulanger, Conforama, Darty et Fnac, ainsi que sur Amazon et la boutique en ligne officielle de la marque. L'entreprise poursuit ses investissements en matière de développement international et d'innovation produit, avec de nouvelles avancées prévues pour 2026.

Pour en savoir plus sur Tineco et ses appareils intelligents, rendez-vous ici.

* Source : Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd. ; basé sur le volume des ventes mondiales au détail (en unités) d'aspirateurs laveurs domestiques pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025. Les aspirateurs laveurs domestiques sont définis comme des appareils capables de diffuser de l'eau propre (ou une solution nettoyante) pour laver les sols durs, puis d'aspirer l'eau sale et les débris. Étude réalisée en mars 2026.

** Données issues des ventes nettes officielles de Tineco (janv. 2020 – mars 2026). Tineco se réserve le droit d'interprétation finale.

À propos de Tineco

Fondée en 1998 avec son premier aspirateur, Tineco a révolutionné le marché en 2019 en lançant le premier aspirateur intelligent. Aujourd'hui, la marque est un leader mondial proposant des appareils intelligents dans plusieurs catégories domestiques, notamment le soin des sols, la cuisine et les soins personnels. Fidèle à sa vision, Tineco s'engage à rendre la vie plus simple grâce à des technologies intelligentes et à innover continuellement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fr.tineco.com.

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