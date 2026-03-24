PARIS, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Tineco, pionnier des solutions de nettoyage intelligentes, dévoile son dernier produit, le Floor One S9 Master. Un appareil nouvelle génération conçu pour offrir un nettoyage en profondeur, même dans les zones difficiles d'accès. Agile, puissant et doté de technologies avancées, il combine aspiration haute performance, lavage à l'eau chaude et entretien automatisé pour un ménage efficace et sans compromis.

Tineco présente le Floor One S9 Master : l'aspirateur laveur agile, puissant et autonome

Avec seulement 9,9 cm d'épaisseur, le FLOOR ONE S9 Master se glisse facilement sous les meubles pour atteindre les zones souvent oubliées. Sa puissance d'aspiration de 23 000 Pa, associée à la raclette StreakFree, garantit des sols propres et sans traces en un seul passage.

Grâce à la technologie ThermoBlast, il projette un jet d'eau chaude haute pression et assure un lavage avec une eau chauffée à 52 °C, éliminant efficacement les taches incrustées, graisses et résidus tenaces.

Conçu pour simplifier le nettoyage au quotidien, il associe puissance, intelligence et ergonomie. Sa brosse anti-emmêlement facilite l'aspiration des cheveux et poils d'animaux, tandis que son réservoir d'eau de grande capacité permet de couvrir de larges surfaces sans interruption. Son entretien entièrement automatisé et ses fonctionnalités intelligentes en font un allié idéal pour un nettoyage efficace et sans effort.

Un nettoyage intelligent et haute performance

Le FLOOR ONE S9 Master se distingue par plusieurs innovations majeures :

Une puissance d'aspiration exceptionnelle : Avec 23 000 Pa , il capture poussières, liquides et débris en un seul passage pour un nettoyage rapide et efficace.

: Avec , il capture poussières, liquides et débris en un seul passage pour un nettoyage rapide et efficace. La technologie ThermoBlast et lavage à l'eau chaude jusqu'à 52 °C : Un jet d'eau chaude haute pression permet de décoller les saletés les plus tenaces et d'assainir les surfaces.

: Un jet d'eau chaude haute pression permet de décoller les saletés les plus tenaces et d'assainir les surfaces. La raclette StreakFree : Elle élimine efficacement l'excès d'eau pour des sols propres et sans traces après chaque passage.

: Elle élimine efficacement l'excès d'eau pour des sols propres et après chaque passage. Un design ultra-fin de 9,9 cm et un système 180° Lay-Flat : L'appareil s'allonge complètement pour atteindre facilement les zones basses, comme sous les canapés ou les meubles.

: L'appareil s'allonge complètement pour atteindre facilement les zones basses, comme sous les canapés ou les meubles. La technologie FlashDry d'auto-nettoyage : Le système nettoie et sèche automatiquement la brosse après utilisation, pour un appareil toujours prêt à l'emploi.

: Le système nettoie et sèche automatiquement la brosse après utilisation, pour un appareil toujours prêt à l'emploi. Le capteur intelligent iLoop™ : Il détecte automatiquement le niveau de saleté et ajuste la puissance d'aspiration et le débit d'eau pour un nettoyage optimisé.

: Il détecte automatiquement le niveau de saleté et ajuste la puissance d'aspiration et le débit d'eau pour un nettoyage optimisé. Un éclairage DustReveal et un écran intelligent : L'éclairage grand angle révèle les poussières invisibles, tandis que l'écran et les indicateurs lumineux guident l'utilisateur en temps réel.

: L'éclairage grand angle révèle les poussières invisibles, tandis que l'écran et les indicateurs lumineux guident l'utilisateur en temps réel. Une autonomie jusqu'à 65 minutes : Idéale pour nettoyer toute la maison en une seule session.

Le Floor One S9 Master est disponible dès maintenant sur le Tineco Amazon Store et la boutique Tineco au prix conseillé de 579 €.

À propos de Tineco

Fondée en 1998 avec son premier aspirateur, Tineco a révolutionné le marché en 2019 en lançant le premier aspirateur intelligent. Aujourd'hui, la marque est un leader mondial proposant des appareils intelligents dans plusieurs catégories domestiques, notamment le soin des sols, la cuisine et les soins personnels. Fidèle à sa vision, Tineco s'engage à rendre la vie plus simple grâce à des technologies intelligentes et à innover continuellement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fr.tineco.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2936628/Tineco_FLOOR_ONE_S9_Master_Press_Release_EU.jpg