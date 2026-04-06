TOKYO SKYTREE accueillera la première collaboration avec « BLUE LOCK » du 9 avril au 6 juillet 2026

TOKYO, 6 avril 2026 /PRNewswire/ -- TOBU TOWER SKYTREE Co, Ltd, opérateur de TOKYO SKYTREE, organise « BLUE LOCK EPISODE SKY in TOKYO SKYTREE (R) », dans le cadre de la première collaboration entre la tour et l'animé télévisé populaire « BLUE LOCK », mettant en scène le football et écrit par Muneyuki Kaneshiro et illustré par Yusuke Nomura. L'événement aura lieu du jeudi 9 avril au lundi 6 juillet 2026.

Image du visuel clé : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202603266385/_prw_PI2fl_BzC3TLKp.jpg

Site Web spécial : https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/bluelock/

À une hauteur de 450 mètres, la Tembo Galleria présente une exposition des images clés de l'événement. Des produits en édition limitée qui ne sont disponibles qu'à l'occasion de l'événement et des plats spéciaux du menu du café sont proposés à cet étage. De plus, un service photos exclusif à l'événement est disponible pour celles et ceux qui souhaitent une photo d'eux-mêmes avec des personnages de « BLUE LOCK ». Sur la plateforme d'observation Tembo, à une hauteur de 350 mètres, des vidéos exclusives sont projetées sur les fenêtres transformées en écran géant du SKYTREE ROUND THEATER tous les soirs de l'événement. Pendant la soirée, l'extérieur de la tour sera également éclairé sur le thème de « BLUE LOCK », inspiré de divers personnages de l'animé.

En outre, des billets d'entrée spéciaux pour ces plates-formes d'observation, accompagnés d'une carte de fantaisie avec un visuel clé exclusif à l'événement, sont également disponibles. Ces billets limités donnent accès au Tembo Deck et à la Tembo Galleria, ainsi qu'à une carte inédite comportant une illustration exclusive à l'événement.

TOBU TOWER SKYTREE espère que les personnes qui se rendent au Japon visiteront et apprécieront le TOKYO SKYTREE à l'occasion de cet événement.

À propos du TOKYO SKYTREE

Le TOKYO SKYTREE, haut de 634 mètres, est la plus haute tour de radiodiffusion indépendante au monde. Elle dispose de deux plates-formes d'observation, le Tembo Deck, à 350 mètres de hauteur, et le Tembo Galleria, à 450 mètres de hauteur, qui offrent une vue panoramique spectaculaire sur Tokyo. La nuit, la TOKYO SKYTREE s'illumine de couleurs vives avec trois styles d'éclairage -- « Iki », d'un bleu pâle, « Miyabi », d'un violet Edo, et « Nobori », avec une teinte mandarine attrayante. Des éclairages spéciaux peuvent être observés à l'occasion d'événements saisonniers et autres.

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(C) Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, KODANSHA/BLUE LOCK Production Committee

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