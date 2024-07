Tony Parker, champion olympique et quadruple champion de la NBA, devient le visage de la campagne d'Alibaba.com pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

La légende du basket-ball devenue entrepreneur sera le fer de lance de la campagne d'Alibaba.com « Même athlète, nouveau défi » pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, aux côtés de deux autres stars du sport qui ont également créé, avec succès, leur propre entreprise.

PARIS, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, plateforme B2B de premier plan pour l'e-commerce à l'échelle mondiale, annonce aujourd'hui que Tony Parker sera l'ambassadeur mondial de sa campagne créative « Même athlète, nouveau défi » pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alibaba.com est le partenaire officiel des services de commerce électronique des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Tony Parker FR

L'ambassadeur mondial d'Alibaba.com, Tony Parker, est un double champion olympique qui a atteint les quarts de finale de basket-ball masculin avec la France aux Jeux olympiques de Rio 2016. Légende dans son sport, Tony est un quadruple vainqueur de la NBA et a fait partie de l'équipe All-Star de la NBA à six reprises. Cependant, la carrière de Tony va au-delà de ses accomplissements sportifs. Depuis qu'il a pris sa retraite, il est devenu un entrepreneur et un investisseur en série qui a réussi à créer un pont entre le sport et les affaires.

Reflet de cette ambition, la campagne « Même athlète, nouveau défi » sensibilisera aux possibilités offertes aux athlètes et aux olympiens de passer du succès sportif à l'esprit d'entreprise. En tant qu'ambassadeur mondial, Tony soulignera la facilité avec laquelle les entrepreneurs en herbe - y compris les athlètes et les anciens athlètes – peuvent créer leur propre entreprise, établir des chaînes d'approvisionnement avec des acheteurs et des vendeurs du monde entier et stimuler la croissance à long terme grâce à Alibaba.com.

Dans cette campagne, Tony sera accompagné de Simona Galik Moore, ancienne professionnelle de la Women's Tennis Association, et d'Elias Schwärzler, le vététiste adepte d'adrénaline qui, depuis 2022, détient le record du monde Guinness en vélo remorqué par une moto. Comme Tony, les deux athlètes ont connu le succès en dehors du sport. En 2020, Simona a lancé une marque professionnelle de pickleball, suscitant l'intérêt pour l'un des nouveaux sports les plus passionnants. Elias, quant à lui, est le fondateur et le propriétaire d'une marque de vêtements spécialisés dans le VTT et d'une académie de VTT. Tous deux utilisent Alibaba.com comme partie intégrante de leur entreprise pour se procurer de nouveaux produits, forger de nouveaux partenariats et soutenir la croissance. Chacun d'entre eux partagera également plus de détails sur leur parcours de stars du sport à entrepreneurs dans la période précédant les Jeux, y compris lors d'un événement de presse majeur prévu le 31 juillet à Paris.

Au cours des prochaines semaines, les fans peuvent également s'attendre à voir les ambassadeurs mondiaux d'Alibaba.com mis en vedette dans la période précédant et pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les trois ambassadeurs mondiaux seront les vedettes d'une nouvelle campagne de marque lancée ce mois-ci[1] et mettant en avant l'approche innovante d'Alibaba.com en matière de commerce.

Liz Wang, Directrice mondiale du marketing chez Alibaba.com, déclare : « Pour atteindre le sommet de son sport, il faut être motivé, discipliné, résilient et compétitif – autant de qualités qui sont également nécessaires pour réussir en tant qu'entrepreneur. Tony Parker, Simona Galik Moore et Elias Schwärzler sont des exemples inspirants de la transition du sport à l'entreprise, et nous sommes ravis de les accueillir dans l'équipe d'Alibaba.com pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. »

« C'est une occasion fantastique de mettre en lumière les opportunités commerciales qui s'offrent aux anciens sportifs professionnels et de montrer comment des plateformes telles qu'Alibaba.com peuvent les aider à concrétiser leurs ambitions entrepreneuriales. »

Tony Parker déclare : « Depuis que ma retraite du sport professionnel, j'ai concentré toute mon énergie sur la gestion de mes propres entreprises. J'achète régulièrement sur Alibaba.com et j'ai pu constater de visu l'énorme valeur qui peut être créée en se connectant avec des fournisseurs et en s'approvisionnant efficacement en produits par le biais de sa plateforme numérique innovante. En tant qu'ambassadeur d'Alibaba.com, j'utiliserai mon expérience personnelle pour aider d'autres athlètes à se lancer dans l'entrepreneuriat et à profiter d'une seconde carrière réussie. »

Notes aux rédacteurs

Alibaba.com est un Partenaire Olympique Mondial des Jeux Olympiques pour les services de plateforme de commerce électronique. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du partenariat d'Alibaba Group avec le Comité International Olympique, qui a débuté en 2017 lorsqu'Alibaba Group est devenu le partenaire officiel des « services cloud » et des « services de plateforme de commerce électronique » pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.

A propos d'Alibaba.com

Lancée en 1999, Alibaba.com est une plateforme de premier plan pour le e-commerce B2B mondial qui sert les acheteurs et les fournisseurs de plus de 200 pays et régions du monde. Elle propose des services couvrant divers aspects du commerce, notamment en fournissant aux entreprises des outils leur permettant d'atteindre un public mondial pour leurs produits et en aidant les acheteurs à découvrir des produits, à trouver des fournisseurs et à passer des commandes en ligne de manière rapide et efficace. Alibaba.com fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

[1] Campagne lancée en France et en Allemagne.

