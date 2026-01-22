TradeInn étend ses activités à l'échelle mondiale : une puissance technologique qui atteint 585 millions d'euros en 2025

GIRONA, Espagne, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- TradeInn, groupe de commerce électronique fondé en Espagne et spécialisé dans la vente d'articles de sport, a clôturé l'exercice 2025 avec un chiffre d'affaires record de 585 millions d'euros, ce qui représente une croissance de 5,6 % en glissement annuel par rapport aux 554 millions d'euros de 2024. Les résultats confirment la capacité de l'entreprise à s'étendre à l'échelle internationale dans un environnement de vente au détail mondial très concurrentiel.

Fondée à Girona, TradeInn est passée du statut de détaillant numérique local à celui d'entreprise mondiale de commerce électronique au service des sportifs et des amateurs d'activités de plein air du monde entier. En 2025, l'entreprise a expédié 9 205 058 commandes dans 190 pays, consolidant ainsi sa position de spécialiste mondial de l'équipement sportif technique.

Cette portée mondiale est soutenue par une solide infrastructure logistique centrée sur l'Europe. Le principal centre de traitement de TradeInn à Celrà (Espagne) a traité plus de 8,4 millions d'envois, tandis que son centre logistique en Allemagne a traité 743 577 commandes, améliorant ainsi l'efficacité des livraisons sur les principaux marchés européens. Aujourd'hui, 85 % du chiffre d'affaires total de TradeInn est généré en dehors de l'Espagne, ce qui souligne la forte empreinte internationale de l'entreprise.

« Notre croissance est le résultat d'un modèle hautement spécialisé reposant sur la distribution directe, l'innovation technologique et la confiance de millions de sportifs à travers le monde », a déclaré David Martín, fondateur et PDG de TradeInn. « Nous continuons à investir massivement dans la logistique, l'intelligence artificielle et les technologies exclusives pour améliorer l'efficacité, anticiper les besoins des consommateurs et renforcer notre avantage concurrentiel alors que nous entrons dans une nouvelle phase de consolidation internationale ».

L'entreprise travaille en tant que distributeur agréé pour plus de 12 500 marques de sport haut de gamme, entretenant des relations directes avec les fabricants. Cette approche garantit l'authenticité des produits, l'intégrité de la marque et le contrôle total de l'exécution des commandes, offrant ainsi une expérience d'achat fiable aux sportifs professionnels et amateurs.

TradeInn gère 18 boutiques en ligne spécialisées, chacune axée sur un sport ou une discipline spécifique, y compris des boutiques bien connues telles que Bikeinn et Trekkinn. Ces plateformes sont devenues des points de référence mondiaux pour les équipements sportifs techniques, combinant la profondeur du catalogue avec une sélection experte des produits.

L'innovation reste au cœur de la stratégie de l'entreprise. Fort d'une équipe de 530 professionnels, TradeInn accélère l'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion des stocks, la prévision de la demande et les expériences client personnalisées, ce qui permet à l'entreprise de fonctionner efficacement à grande échelle tout en rivalisant avec les plus grands détaillants numériques du monde.

À l'horizon 2026, TradeInn prévoit de renforcer sa présence sur les marchés internationaux stratégiques, d'étoffer son catalogue de produits techniques et de continuer à investir dans la logistique et les technologies exclusives. En 2025, l'entreprise a également renforcé sa structure financière lorsque le fonds d'investissement américain Apollo a acquis une participation de 30 % auprès de Suma Capital pour 200 millions d'euros, renforçant ainsi la stratégie de croissance à long terme de TradeInn.

À propos de TradeInn

TradeInn est un groupe mondial de commerce électronique spécialisé exclusivement dans les équipements de sport et de plein air. Basée à Girona, en Espagne, la société gère 18 boutiques en ligne dédiées à des disciplines sportives spécifiques et propose plus de 3,5 millions de produits de grandes marques internationales. Ses plateformes sont disponibles en 18 langues, acceptent plus de 75 devises et sont conçues pour offrir une expérience d'achat localisée aux clients dans plus de 190 pays, en combinant une logistique et une technologie avancées, ainsi qu'une expertise approfondie des produits.