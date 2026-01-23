TradeInn schaalt wereldwijde activiteiten op: een door technologie aangedreven economische motor die in 2025 € 585 miljoen omzet draait

GIRONA, Spanje, 23 januari 2026 /PRNewswire/ -- TradeInn, een in Spanje opgerichte e-commercegroep gespecialiseerd in de verkoop van sportartikelen, heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een recordomzet van € 585 miljoen, wat neerkomt op een groei van 5,6% op jaarbasis ten opzichte van € 554 miljoen in 2024. De resultaten bevestigen het vermogen van het bedrijf om internationaal op te schalen in een uiterst concurrerende wereldwijde retailomgeving.

TradeInn werd opgericht in Girona en is uitgegroeid van een lokale digitale retailer tot een wereldwijde e-commerceoperatie die sporters en outdoorliefhebbers wereldwijd bedient. In 2025 verzond het bedrijf 9.205.058 bestellingen naar 190 landen en consolideerde zijn positie als een van 's werelds toonaangevende specialisten in technische sportartikelen.

Dit wereldwijde bereik wordt ondersteund door een robuuste logistieke infrastructuur in Europa. Het belangrijkste fulfilmentcentrum van TradeInn in Celrà (Spanje) verwerkte meer dan 8,4 miljoen zendingen, terwijl zijn Duitse logistieke hub er 743.577 bestellingen verwerkte, waardoor de efficiëntie van de levering op belangrijke Europese markten werd verbeterd. Vandaag de dag wordt 85% van de totale omzet van TradeInn gegenereerd buiten Spanje.waarbij de sterke internationale aanwezigheid van het bedrijf wordt benadrukt.

"Onze groei is het resultaat van een uiterst gespecialiseerd model dat is gebaseerd op directe distributie, technologische innovatie en het vertrouwen van miljoenen atleten over de hele wereld", aldus David Martín, oprichter en CEO van TradeInn. "We blijven zwaar investeren in logistiek, kunstmatige intelligentie en eigen technologie om de efficiëntie te verbeteren, te anticiperen op de behoeften van de consument en ons concurrentievoordeel te versterken, terwijl we een nieuwe fase van internationale consolidatie binnengaan".

Het bedrijf werkt als geautoriseerde distributeur voor meer dan 12.500 premiumsportmerken en onderhoudt directe relaties met fabrikanten. Deze benadering garandeert de authenticiteit van het product, de integriteit van het merk en volledige controle over het fulfilment, Wij bieden een betrouwbare winkelervaring voor zowel professionele als amateursporters.

TradeInn baat achttien gespecialiseerde onlinewinkels uit, elk gericht op een specifieke sport of discipline, waaronder bekende verticale zoals Bikeinn en Trekkinn. Deze platforms zijn wereldwijde referentiepunten geworden voor technisch sportmateriaal, waarbij de diepte van de catalogus wordt gecombineerd met een deskundige productselectie.

Innovatie staat centraal in de strategie van het bedrijf. Met een team van 530 professionals versnelt TradeInn de integratie van kunstmatige intelligentie in voorraadbeheer, vraagvoorspelling en gepersonaliseerde klantervaringen, waardoor het bedrijf efficiënt op schaal kan opereren en tegelijkertijd kan concurreren met de grootste digitale retailers ter wereld.

Met het oog op 2026 is TradeInn van plan zijn aanwezigheid op strategische internationale markten te verdiepen, en blijven investeren in logistiek en eigen technologie. In 2025 versterkte het bedrijf ook zijn financiële structuur toen het Amerikaanse investeringsfonds Apollo een belang van 30% van Suma Capital verwierf voor € 200 million waardoor de langetermijngroeistrategie van TradeInn werd versterkt.

Over TradeInn

TradeInn is een wereldwijde e-commercegroep die uitsluitend gespecialiseerd is in sport- en outdoorartikelen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Girona en exploiteert achttien onlinewinkels die zijn gewijd aan specifieke sportdisciplines en biedt meer dan 3,5 miljoen producten van toonaangevende internationale merken. De platforms zijn beschikbaar in 18 talen, ondersteunen meer dan 75 valuta's en zijn ontworpen om klanten in meer dan 190 landen een gelokaliseerde winkelervaring te bieden, door geavanceerde logistiek, technologie en diepgaande productkennis te combineren.