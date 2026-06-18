Une analyse d'Alibaba.com souligne l'essor des « solopreneurs », favorisés par les capacités de l'IA agentique

Parmi les 15 000 candidats au concours CoCreate Pitch, près de 3/4 sont des fondateurs solos qui s'appuient sur des outils d'IA comme Accio Work.

PARIS, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, plateforme mondiale leader du e-commerce interentreprises (B2B), a publié aujourd'hui une analyse issue des 15 000 candidatures reçues à ce jour dans le cadre de son concours mondial « CoCreate Pitch ». Les résultats révèlent que l'intelligence artificielle (IA) transforme rapidement le monde de l'entrepreneuriat et donne des moyens d'action aux entrepreneurs indépendants :

71 % des candidats se déclarent en effet être des entreprises unipersonnelles, ce qui représente une forte hausse par rapport aux 40 % enregistrés lors de l'édition de l'année dernière.

89,4 % de ces fondateurs affirment que les outils d'IA sont essentiels à leur parcours entrepreneurial, les aidant à combler des déficits de compétences dans des domaines tels que le design industriel, le code ou le marketing.

Ces résultats soulignent l'essor rapide de l'« agentic business », un nouveau modèle dans lequel des agents IA prennent en charge des tâches qui nécessitaient auparavant des équipes entières, réduisant ainsi les obstacles à la création d'entreprise et permettant aux fondateurs de développer, de lancer et de faire croître leur activité avec des équipes plus réduites.

L'adoption de l'IA se généralise à toutes les générations

Plus de 70 % des entrepreneurs développent aujourd'hui leur projet grâce à l'IA, marquant un bond significatif par rapport à l'année dernière. Cette adoption massive est intergénérationnelle : les taux d'utilisation dépassent les 80 % dans toutes les tranches d'âge, de la Génération Z aux entrepreneurs nés avant les années 1980.

Alibaba.com a annoncé le mois dernier le retour du CoCreate Pitch, avec une cagnotte totale de plus d'un million de dollars et des finales qui se dérouleront à la fois aux États-Unis et en Europe. À ce jour, le concours a reçu des candidatures d'entrepreneurs issus de 132 pays.

Cette année marque un tournant décisif par rapport aux éditions précédentes : grâce à Accio Work — l'agent d'IA d'entreprise plug-and-play d'Alibaba.com conçu pour les PME —, lancer une entreprise à partir de zéro devient de plus en plus accessible. À l'heure où le commerce mondial évolue du commerce interentreprises (B2B) traditionnel vers un commerce d'agent à agent (agent-to-agent), les projets soumis à CoCreate Pitch offrent un avant-goût de cette transition.

Du B2B au commerce d'agent à agent

« Les tendances observées cette année en matière de candidatures montrent que l'IA redéfinit les règles de l'entrepreneuriat et favorise l'essor des entreprises unipersonnelles, permettant ainsi à une seule personne d'accomplir en une seule journée ce qui nécessitait auparavant l'intervention de plusieurs spécialistes », déclare Liz Wang, Global Head of Commercial Strategy d'Alibaba.com.

« Cette année, nous avons réduit le formulaire d'inscription de CoCreate Pitch à seulement six champs, car l'IA est capable de comprendre la profondeur d'un pitch, même très simple », ajoute Liz Wang. « Elle peut instantanément identifier les points de friction, la logique et le potentiel d'un projet. Cela préfigure l'avenir du commerce d'agent à agent dans lequel l'IA interagit avec les fournisseurs, les logisticiens et les usines. C'est ainsi que les petites entreprises s'imposeront dans la prochaine ère économique.»

Près de 35 % des candidats américains citent le syndrome d'épuisement professionnel (burnout) lié à leur emploi actuel comme principale motivation pour créer leur entreprise. Ils privilégient également une approche centrée sur l'idée (idea-first) : 40,5 % d'entre eux n'ont pas encore trouvé de fabricant, mais ont déjà conçu des sites web de marque soignés et des rendus de produits en 3D.

Les candidats du Royaume-Uni affichent la plus forte proportion de profils en reconversion professionnelle. Près de 12 % d'entre eux exercent actuellement une profession dans le secteur de la santé, tandis que 10 % travaillent dans l'ingénierie ou les technologies et 6 % dans la finance ou le conseil.

En France et en Allemagne, le développement durable s'est imposé comme un thème entrepreneurial majeur. Parmi les candidats issus de ces deux marchés, 19 % des projets portaient sur des produits respectueux de l'environnement ou durables.

Cette année, le concours se divise en trois catégories : la catégorie PME, la catégorie "Startups 0 à 1" et la catégorie "Étudiants". La catégorie "Startups 0 à 1", conçue pour les fondateurs qui utilisent Accio Work pour donner vie à une idée brute, représente actuellement 64,5 % de l'ensemble des candidatures. Cela témoigne de la forte dynamique des entrepreneurs en phase de démarrage qui utilisent l'IA pour passer du concept au prototype, puis au lancement.

Les finales pour les États-Unis et l'Europe se dérouleront lors de l'événement CoCreate 2026, respectivement à Los Angeles les 9 et 10 septembre, et à Londres les 19 et 20 novembre. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page de l'événement CoCreate Pitch : https://www.alibabacocreate.com/pitch.

Pour connaître l'intégralité du règlement, des conditions et des détails des prix du concours, veuillez-vous référer au site officiel de CoCreate Pitch.

À propos de CoCreate



CoCreate est le premier événement mondial de sourcing, connectant les vendeurs de commerce électronique, les détaillants et les grossistes du monde entier avec les meilleurs fabricants et experts du secteur. En favorisant la collaboration en présentiel, le sommet permet aux entreprises de découvrir des produits innovants, d'optimiser leurs chaînes d'approvisionnement et de nouer des partenariats créateurs de croissance à long terme.

À propos d'Alibaba.com

Lancée en 1999, Alibaba.com est l'une des principales plateformes mondiales de commerce électronique interentreprises (B2B), au service des acheteurs et des fournisseurs dans plus de 200 pays et régions du monde. L'entreprise propose des services couvrant différents aspects du commerce, notamment la mise à disposition d'outils permettant aux entreprises de toucher une audience mondiale pour leurs produits, et l'aide aux acheteurs pour découvrir des produits, trouver des fournisseurs et passer des commandes en ligne de manière rapide et efficace. Alibaba.com fait partie d'Alibaba International Digital Commerce Group.