Une nouvelle étude d'Alibaba.com montre un regain d'optimisme pour les PME

Le Global SME Confidence Index d'Alibaba.com* met en avant des niveaux élevés de résilience et d'optimisme parmi les PME dans les principaux marchés mondiaux alors que le nombre de commandes pour le Super Septembre augmente de 69%*.

PARIS, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Les petites et moyennes entreprises (PME) sont de plus en plus optimistes quant à leur avenir, selon une nouvelle étude d'Alibaba.com, l'une des principales plateformes mondiales de e-commerce B2B.

Basé sur une étude menée en août 2024 auprès de plus de 2 000 décideurs de PME en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis entre le 27 et le 30 août 2024, le Global SME Confidence Index d'Alibaba.com montre que :

69% des personnes interrogées au niveau mondial sont plus positives[1] quant aux possibilités de croissance de leur entreprise qu'il y a six mois. 65% des PME françaises affirment la même chose.

Les projets de produits nouveaux et diversifiés alimentent ce niveau d'optimisme, puisque 42% des PME françaises ont l'intention de lancer une ou deux nouvelles gammes de produits au cours des 12 prochains mois.

Si les PME sont globalement plus confiantes pour le dernier trimestre de 2024, le Global SME Confidence Index met en lumière les défis qui subsistent pour celles-ci. En France, figurent en tête de liste le marketing et l'acquisition de clients (33%), la pression inflationniste pour plus d'un quart (28%) des répondants, et les défis d'implémentation de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, l'automatisation et le cloud à leur activité (28%).

Pour surmonter ces défis, les PME se tournent vers des solutions d'approvisionnement en ligne, 41% des personnes interrogées travaillant avec des marketplace B2B pour trouver des produits nouveaux et innovants. Aussi, la moitié des répondants (50%) prévoient d'utiliser les réseaux sociaux, suivis par leur propre site web d'entreprise (42%), la publicité en ligne (34%), et finalement, les outils d'intelligence artificielle comme les outils de recherche d'image pour 23% des PME. Une tendance qui se reflète dans les résultats du panel français avec plus d'un quart (27 %) des répondants qui citent l'intégration complète de l'IA comme l'opportunité de développement la plus importante pour leur entreprise au cours des trois à cinq prochaines années.

Kuo Zhang, Président d'Alibaba.com, déclare : « Notre étude met en évidence un regain d'optimisme parmi les PME à l'échelle mondiale, alors qu'elles adoptent les canaux d'approvisionnement numériques et cherchent à améliorer leur offre de produits. Les PME des principaux marchés mondiaux s'unissent autour des opportunités offertes par l'intégration de l'IA. Avec plus de la moitié des PME mondiales qui prévoient d'utiliser les réseaux sociaux pour rester compétitives, il est clair que les entreprises ambitieuses se tournent de plus en plus vers les outils et les plateformes numériques. »

Le Global SME Confidence Index d'Alibaba.com annonce le début du Super September, son salon en ligne phare qui dure un mois et vise à aider les acheteurs à découvrir de nouveaux produits juste à temps pour la fin d'année. Cette année, une semaine après le début de l'événement, le nombre de commandes sur la plateforme a augmenté de 69 % par rapport à la même période l'année dernière.

Le Super September met en relation plus de 48 millions d'acheteurs et 200 000 fournisseurs du monde entier afin de les aider à découvrir de nouveaux produits, services et possibilités de développement de leurs activités.

Le Super September est désormais en ligne sur Alibaba.com et durera jusqu'au 30 septembre 2024.

A propos d'Alibaba.com

Lancée en 1999, Alibaba.com est une plateforme de premier plan pour le e-commerce B2B mondial qui sert les acheteurs et les fournisseurs de plus de 200 pays et régions du monde. Elle propose des services couvrant divers aspects du commerce, notamment en fournissant aux entreprises des outils leur permettant d'atteindre un public mondial pour leurs produits et en aidant les acheteurs à découvrir des produits, à trouver des fournisseurs et à passer des commandes en ligne de manière rapide et efficace. Alibaba.com fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group

*Notes aux rédacteurs

L'étude a été menée par Censuswide, auprès de 2001 décideurs dans des PME chargés des achats au sein d'entreprises de moins de 150 employés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, entre le 27.08.2024 et le 30.08.2024. Censuswide respecte et emploie des membres de la Market Research Society, basée sur les principes de l'ESOMAR. Censuswide est également membre du British Polling Council.

[1] Combine les options de réponse « nettement plus positif » et « un peu plus positif »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2143118/4904655/Logo.jpg