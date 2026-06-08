Unitree annonce H2 Plus, un robot humanoïde de référence NVIDIA Isaac GR00T pour la recherche universitaire

Résumé du communiqué :

Unitree Robotics présente H2 Plus, un robot humanoïde de référence NVIDIA Isaac GR00T associant un robot humanoïde Unitree H2, des mains à cinq doigts Sharpa pour une manipulation dextre, la puce NVIDIA Jetson Thor pour un raisonnement et un contrôle avancés, et la nouvelle plateforme de développement NVIDIA Isaac GR00T.

La plateforme de développement Isaac GR00T (qui va de la capture et la génération de données à l'évaluation et au déploiement de modèles de robots) permet aux développeurs d'accélérer les flux de développement d'humanoïdes.

HANGZHOU, Chine, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- Unitree annonce aujourd'hui le H2 Plus, premier design de référence de robot humanoïde construit sur la plateforme de développement NVIDIA Isaac™ GR00T. La conception de référence contribue à démocratiser la recherche de pointe en robotique humanoïde en donnant accès à du matériel avancé et à une pile logicielle ouverte sans nécessiter de plateformes propriétaires.

Alors que la demande d'humanoïdes à usage général s'accélère, les développeurs doivent toujours composer avec un processus fragmenté couvrant l'intégration du matériel, la collecte de données, la simulation, la formation, l'évaluation et le déploiement.

Le robot humanoïde de référence NVIDIA Isaac™ GR00T unifie le développement en réunissant un robot humanoïde Unitree H2 Plus et des mains tactiles à cinq doigts Sharpa Wave (le « corps »), avec le calcul embarqué NVIDIA Jetson Thor™ et le logiciel et les flux de travail Isaac GR00T (le « cerveau ») dans une seule conception de référence intégrée, aidant les équipes de recherche à passer plus rapidement de la mise au point du robot au développement des compétences et à la validation dans le monde réel.

Avec le calcul et la pile logicielle ouverte de NVIDIA au centre, la conception de référence offre aux équipes de recherche une base plus unifiée et plus sûre pour faire progresser la robotique humanoïde.

« Les développeurs veulent des robots humanoïdes prêts à être construits », a déclaré Xingxing Wang, fondateur et PDG d'Unitree Robotics. « H2 Plus associe l'humanoïde d'Unitree à NVIDIA Jetson Thor et à la plateforme de développement NVIDIA Isaac GR00T, offrant ainsi aux équipes un point de départ validé pour créer des compétences robotiques et les intégrer dans des applications du monde réel. »

« Les robots humanoïdes apporteront l'IA physique aux plus grandes industries du monde, ouvrant une opportunité économique de plusieurs milliards de dollars », a déclaré Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA. « Le robot humanoïde de référence NVIDIA Isaac GR00T, basé sur H2 Plus, offre aux chercheurs une plateforme unique et ouverte pour faire des découvertes révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence physique à usage général. »

Un robot humanoïde de pointe pour le développement de l'IA physique

Le H2 Plus est un robot humanoïde de pointe qui réunit en un seul système les éléments clés de la recherche humanoïde, en associant un corps de robot à taille humaine à une manipulation dextre, une détection, un contrôle et un calcul d'intelligence artificielle embarqué.

La conception de référence présente les caractéristiques suivantes :

Châssis humanoïde Unitree H2, mesurant près de 1,80 m et pesant 150 kg, avec 31 degrés de liberté sur l'ensemble du corps pour des tests à l'échelle humaine.

mesurant près de 1,80 m et pesant 150 kg, avec 31 degrés de liberté sur l'ensemble du corps pour des tests à l'échelle humaine. Deux mains tactiles Sharpa Wave à cinq doigts, permettant une manipulation dextre avec 22 degrés de liberté et portant le robot à 75 degrés de liberté sur le corps et les mains.

permettant une manipulation dextre avec 22 degrés de liberté et portant le robot à 75 degrés de liberté sur le corps et les mains. Détection multi-vues, comprenant une caméra stéréo montée sur la tête avec un large champ de vision (140 degrés horizontaux, 102 degrés verticaux), des caméras au poignet pour la manipulation à courte distance et une unité de mesure de l'inertie pour le suivi des mouvements.

comprenant une caméra stéréo montée sur la tête avec un large champ de vision (140 degrés horizontaux, 102 degrés verticaux), des caméras au poignet pour la manipulation à courte distance et une unité de mesure de l'inertie pour le suivi des mouvements. Contrôle de l'ensemble du corps, avec un couple de bras allant jusqu'à 120 Newton-mètres, un couple de jambes allant jusqu'à 360 Newton-mètres, une charge utile nominale de bras de 7 kilogrammes et une charge utile de pointe de 15 kilogrammes, libérant ainsi des capacités de levage et de portée plus importantes.

avec un couple de bras allant jusqu'à 120 Newton-mètres, un couple de jambes allant jusqu'à 360 Newton-mètres, une charge utile nominale de bras de 7 kilogrammes et une charge utile de pointe de 15 kilogrammes, libérant ainsi des capacités de levage et de portée plus importantes. Calcul embarqué NVIDIA Jetson AGX Thor™ T5000, doté d'un GPU NVIDIA Blackwell avec 2 070 téraflops FP4 de performances IA, d'un CPU Arm à 14 cœurs, de 128 Go de mémoire unifiée et d'une plage de puissance configurable de 40 à 130 watts pour le traitement des capteurs en temps réel et l'inférence des robots.

doté d'un GPU NVIDIA Blackwell avec 2 070 téraflops FP4 de performances IA, d'un CPU Arm à 14 cœurs, de 128 Go de mémoire unifiée et d'une plage de puissance configurable de 40 à 130 watts pour le traitement des capteurs en temps réel et l'inférence des robots. La connectivité est assurée par Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB et un ensemble de microphones et de haut-parleurs pour l'interaction vocale.

est assurée par Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB et un ensemble de microphones et de haut-parleurs pour l'interaction vocale. Batterie pour un fonctionnement prolongé, avec une capacité de 15 Ah, 0,972 kWh et environ trois heures d'autonomie.

avec une capacité de 15 Ah, 0,972 kWh et environ trois heures d'autonomie. Fonction d'arrêt d'urgence à distance pour désengager rapidement le robot en toute sécurité.

Le NVIDIA Isaac GR00T fournit une plateforme complète pour le développement d'humanoïdes.

La pile logicielle NVIDIA fournit un environnement de développement pour la simulation, l'entraînement, l'évaluation et le déploiement, tandis que les chercheurs conservent le contrôle des données, des données d'entraînement, de la télémétrie et des journauxde leur robot.

La plateforme Isaac GR00T comprend :

Sa conception modulaire permet aux équipes de robotique d'utiliser la plateforme complète ou d'intégrer des capacités sélectionnées dans les pipelines de développement existants, ce qui les aide à échelonner le développement des humanoïdes sans avoir à reconstruire la même infrastructure pour chaque robot ou chaque tâche.

La plateforme de développement NVIDIA Isaac GR00T prendra également en charge le robot humanoïde Unitree G1, étendant la même approche de développement à un robot largement utilisé par les chercheurs et les développeurs d'humanoïdes dans les principales institutions.

Disponibilité

Unitree a annoncé les spécifications techniques complètes du robot humanoïde H2 Plus. Les développeurs intéressés peuvent consulter la page Web H2 Plus pour obtenir des informations techniques détaillées. Unitree H2 Plus sera disponible à la fin de l'année 2026.

La plateforme NVIDIA Isaac GR00T et le flux de travail de référence pour Unitree G1 devraient être bientôt disponibles sur GitHub et Hugging Face pour les développeurs de robots.

À propos d'Unitree

Unitree Robotics est une entreprise de robotique civile de renommée mondiale.

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