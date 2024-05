Universal Robots annonce une intégration transparente avec les Automates Programmables Industriels (API) de Siemens

L'entreprise renforce son engagement en faveur de « l'automatisation pour tous, partout » en répondant aux besoins d'automatisation des sociétés internationales

PARIS, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots annonce avoir intégré la Standard Robot Command Interface (SRCI) à son logiciel. Le fabricant danois, pionnier de la robotique collaborative, fait ainsi partie des premiers fournisseurs de cobots à proposer cette fonctionnalité.

La SRCI est une nouvelle norme pour les fabricants de robots qui vise à créer une interface unique entre les Automates Programmables Industriels (API) et les robots. L'intégration complète de la SRCI à son logiciel permettra à Universal Robots d'améliorer les capacités de connectivité de ses cobots et garantira à ses clients une intégration transparente avec les API de Siemens. Il s'agit en effet du premier - et actuellement du seul - fournisseur d'API à prendre en charge la SRCI sur le marché de l'automatisation.

« La connexion fluide de nos cobots avec un leader mondial de l'industrie comme Siemens nous permet d'offrir à nos partenaires et à nos clients, actuels et futurs, une intégration plus rapide ainsi qu'une plus grande facilité d'utilisation », souligne Daniel Friedman, Global Director, Strategic Partnerships chez Universal Robots. « Nous mettons tout en œuvre pour que la cobotique soit la plus accessible possible pour nos clients. Il s'agit là d'une nouvelle étape dans la poursuite de notre mission : l'automatisation pour tous, partout ».

L'interface uniforme de données inter-fabricants de la SRCI rend la mise en œuvre des robots interopérable. Elle standardise par ailleurs les définitions ainsi que les commandes entre les cobots d'Universal Robots et les API de Siemens. Cela permet une installation plus facile et plus rapide, et simplifie le déploiement des cobots au sein des lignes de production - existantes ou nouvelles - sur base de l'écosystème Siemens.

« Nous sommes ravis que les cobots Universal Robots puissent désormais être contrôlés par la SRCI et programmés par les utilisateurs de Simatic », déclare Rolf Heinsohn, Senior Vice President, Factory Automation Segment Control chez Siemens. « Nous entendons accélérer l'automatisation industrielle en rendant les robots simples d'utilisation et accessibles à tous les employés de nos clients. Pouvoir intégrer et utiliser facilement les robots UR avec les automates Siemens au sein de leur production présente bon nombre d'avantages ».

La SRCI est disponible pour la gamme e-Series d'Universal Robots et pour les cobots nouvelle génération UR20 et UR30. Elle peut être installée et activée avec PolyScope 5.15 ou supérieure, via le logiciel complémentaire URcap. Pour plus d'informations, rendez-vous ici.

À propos d'Universal Robots

Universal Robots est l'un des principaux fournisseurs de robots collaboratifs (cobots) utilisés dans un large éventail d'industries et dans le secteur de l'éducation. Fondée en 2005 et basée à Odense, au Danemark, Universal Robots vise à créer un monde où les gens travaillent avec des robots, et non comme des robots. Sa mission est simple : l'automatisation pour tous, partout.

Depuis l'introduction du premier cobot en 2008, Universal Robots a développé un portefeuille de robots collaboratifs dotés de différentes portées ou charges utiles, et a vendu plus de 75 000 cobots dans le monde entier. Un vaste écosystème s'est développé autour de la technologie cobot de l'entreprise, créant de l'innovation, du choix pour les clients et une large gamme de composants, de kits et de solutions pour répondre à toutes les applications.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.universal-robots.com

À propos de Siemens

Siemens AG est une multinationale technologique qui, depuis plus de 170 ans, est synonyme d'excellence en matière d'ingénierie, d'innovation, de qualité, de fiabilité et d'internationalité. L'entreprise est présente dans le monde entier et se concentre sur les domaines de l'électrification, de l'automatisation et de la numérisation.

Retrouvez plus d'informations sur Universal Robots ici

Retrouvez plus d'informations sur SIMATIC Robot Integrator de Siemens ici

