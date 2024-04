Universal Robots kondigt naadloze integratie met Siemens PLC's aan

Het bedrijf versnelt zijn streven naar "Automatisering voor iedereen en overal" door de automatiseringsbehoeften van wereldwijde bedrijven te ondersteunen.

ODENSE, Denemarken, 22 april 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots (UR), 's werelds grootste fabrikant van collaboratieve robots (cobots), heeft nu de Standard Robot Command Interface (SRCI) geïntegreerd in zijn software. UR is er trots op een van de eerste cobotleveranciers te zijn die deze functionaliteit aanbiedt.

De SRCI is een nieuwe standaard voor roboticaproducenten met als doel één enkele interface te creëren tussen PLC's en robots. Met de volledige integratie van SRCI in de software van UR zijn de connectiviteitsmogelijkheden van UR's cobots verbeterd. Klanten krijgen een probleemloze integratie met Siemens PLC's (Programmable Logic Controllers), omdat Siemens de eerste - en momenteel enige - PLC-leverancier is die SRCI in de automatiseringsmarkt ondersteunt.

"Door onze robots naadloos te laten aansluiten op een wereldwijde marktleider als Siemens, kunnen we onze partners en klanten, zowel bestaande als toekomstige, nu een snellere integratie en een groter gebruiksgemak bieden," zegt Daniel Friedman, Global Director Strategic Partnerships bij Universal Robots. "We streven ernaar om cobotautomatisering zo eenvoudig mogelijk te maken voor onze klanten. Dit is weer een stap in ons streven om automatisering te bieden voor iedereen, overal."

De uniforme fabrikantoverkoepelende data interface van de SRCI maakt robotimplementaties interoperabel en standaardiseert definities en robotopdrachten tussen UR-cobots en Siemens PLC's. Dit maakt een eenvoudigere en snellere installatie mogelijk en vereenvoudigt de inzet van UR-robots in bestaande en nieuwe productielijnen op basis van het Siemens ecosysteem.

"We zijn verheugd dat cobots van Universal Robots nu worden bestuurd via de SRCI en kunnen worden geprogrammeerd door Simatic-gebruikers," zegt Rolf Heinsohn, Senior Vice President Factory Automation Segment Control bij Siemens. "We willen Factory Automation versnellen en het gebruik van robots in de industrie opschalen door ze eenvoudig en beschikbaar te maken voor alle werknemers van onze klanten. Het is een groot voordeel voor onze klanten dat ze de robots van UR gemakkelijk kunnen integreren en gebruiken in combinatie met de Siemens PLC's in hun productie."

De SRCI is beschikbaar voor de UR e-serie en de volgende generatie robots UR20 en UR30. Het kan worden geïnstalleerd en geactiveerd met PolyScope versie 5.15 of hoger via add-on URcap software. Voor meer informatie, klik hier.

