A Universal Robots anuncia uma integração perfeita com os PLCs da Siemens

A empresa acelera o seu compromisso de "Automação para qualquer pessoa, em qualquer lugar", apoiando os requisitos de automação de empresas globais.

ODENSE, Dinamarca, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Universal Robots (UR), empresa líder mundial em robôs colaborativos (cobots), integrou a Standard Robot Command Interface (SRCI) no seu software. A UR orgulha-se de estar entre os primeiros fornecedores de cobots a oferecer esta funcionalidade.

A SRCI é uma nova norma para os fabricantes de robótica que tem por objetivo criar uma interface única entre os PLC e os robôs. A integração total da SRCI no software da UR reforçará as capacidades de conetividade dos cobots da UR e garantirá aos clientes uma integração sem atritos com os PLC (Programmable Logic Controllers) da Siemens, uma vez que a Siemens é o primeiro - e atualmente o único - fornecedor de PLC que suporta a SRCI no mercado da automação.

"Ao fazer com que os nossos robôs se liguem sem problemas a um líder global da indústria como a Siemens, podemos agora oferecer aos nossos parceiros e clientes, tanto atuais como futuros, uma integração mais rápida e uma maior facilidade de utilização", afirma Daniel Friedman, Diretor Global de Parcerias Estratégicas da Universal Robots. "Esforçamo-nos por tornar a automação do cobot tão simples quanto possível para os nossos clientes e este é mais um passo no nosso compromisso de fornecer automação para qualquer pessoa, em qualquer lugar."

A interface de dados uniforme entre fabricantes da SRCI torna a implementação do robot interoperável e normaliza as definições e os comandos do robot entre os cobots UR e os PLCs da Siemens. Isto permite uma configuração mais fácil e rápida e simplifica a implementação de robôs UR em linhas de produção novas e existentes baseadas no ecossistema Siemens.

"Estamos encorajados pelo facto de os cobots da Universal Robots poderem agora ser controlados através do SRCI e programados por utilizadores Simatic", afirmou Rolf Heinsohn, Vice-Presidente Sénior, Controlo do Segmento de Automação de Fábrica da Siemens. "Queremos acelerar a automatização das fábricas e aumentar a utilização de robôs na indústria, tornando-os simples e disponíveis para todos os funcionários dos nossos clientes. É uma grande vantagem para os nossos clientes poderem integrar e utilizar facilmente os robôs UR juntamente com os PLC da Siemens na sua produção."

O SRCI está disponível para a família e-Series da UR e para os robôs da próxima geração UR20 e UR30. Pode instalar-se e ativar-se com o PolyScope versão 5.15 ou superior através do software adicional URcap. Para mais informações, clique aqui.

Leia mais sobre a Universal Robots aqui

Leia mais sobre o SIMATIC Robot Integrator da Siemens aqui

Fotos

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/2333087/4658324/Universal_Robots_Logo.jpg