Vantage célèbre sa triple victoire aux Professional Trader Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 31 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Vantage a reçu trois titres prestigieux lors des Professional Trader Awards 2025, organisés par Holiston Media. Les prix ont récompensé Vantage dans les catégories suivantes : Best Corporate Social Responsibility (Meilleure responsabilité sociale de l'entreprise), Most Trusted Broker (Courtier le plus digne de confiance), et Best Copy Trading Broker (Meilleur courtier de copy trading).

Les Professional Trader Awards récompensent les courtiers qui offrent un service exceptionnel aux traders professionnels et actifs. Cette année, plus de 11 500 votes ont permis de sélectionner 16 lauréats du monde du trading.

Axé à l'origine sur les comptes professionnels, les prix de cette année ont été élargis pour refléter des aspects plus larges du secteur du trading, notamment la technologie, les conditions de trading, la formation et le service à la clientèle.

« Ces prix annuels récompensent les courtiers qui sont à la pointe en matière d'analyse de tarding, d'exécution, de technologie et d'outils de performance, tout en offrant des conditions de trading et des services de relation client », a déclaré Archie Humphries, directeur de Holiston Media. « Les lauréats de cette année sont les meilleurs du secteur. »

La reconnaissance de Vantage dans trois catégories reflète l'importance que l'entreprise accorde au développement de solutions orientées vers les traders. Qu'il s'agisse d'outils de copy trading, d'une présence de longue date dans le secteur ou d'un programme RSE visant à avoir un impact significatif à l'échelle mondiale, les victoires soulignent la position de Vantage en tant que courtier de premier plan.

Marc Despallieres, PDG de Vantage, commente : « Nous sommes vraiment honorés de recevoir ces reconnaissances. Elles reflètent notre engagement envers nos clients et la communauté commerciale au sens large, et nous incitent à continuer à innover, à instaurer la confiance et à proposer des solutions de premier ordre. »

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier de CFD multi-actifs qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de trading de contrats sur différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Forte de 15 ans d'expérience sur les marchés, l'entreprise Vantage dépasse le rôle de courtier, en fournissant une plateforme de trading conçue pour aider les clients à accéder aux marchés mondiaux.

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES: Les CFD sont des instruments complexes qui présentent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant de réaliser des opérations en bourse.

Avis de non-responsabilité : Cet article est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil financier, une offre ou un démarchage de produits ou de services financiers. Son contenu n'est pas destiné aux résidents d'un territoire sur lequel une telle distribution ou utilisation serait contraire à la législation ou à la réglementation locale. Il est conseillé aux lecteurs de demander l'avis d'un professionnel indépendant avant de prendre toute décision en matière financière ou d'investissement. La confiance que vous accordez aux informations présentées l'est strictement à vos propres risques.

