VARON célèbre la « Semaine de la santé pulmonaire » en appelant à accorder la priorité à la santé respiratoire estivale dans toute l'Europe

Alors que la saison pollinique se prolonge et que l'utilisation de la climatisation s'intensifie, VARON explique comment un apport en oxygène adapté peut s'intégrer au quotidien estival, à la maison comme lors de vos déplacements.

PARIS, BERLIN et LONDRES, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- En Allemagne, au Royaume-Uni et en France, l'été s'accompagne souvent d'une combinaison de pollen persistant, de températures en hausse et de longues périodes passées à l'intérieur, dans des espaces climatisés. Tout cela peut discrètement nuire au confort respiratoire. À l'occasion de la semaine « Love Your Lungs », VARON encourage les familles de toute l'Europe à prêter davantage attention à leur propre respiration ainsi qu'à celle de leurs parents âgés ou de leurs proches, tout en rappelant que ses concentrateurs d'oxygène sont conçus pour favoriser cette prise de conscience, tant à domicile qu'à l'extérieur.

La qualité de l'air intérieur suscite généralement moins d'inquiétude que les concentrations de pollen à l'extérieur, mais l'air recyclé par la climatisation peut rendre les pièces sèches et créer une atmosphère viciée pendant les mois les plus chauds. Pour les foyers confrontés à des besoins respiratoires chroniques, les concentrateurs d'oxygène à domicile et portables de VARON sont conçus pour s'adapter à ces conditions estivales changeantes.

À domicile, le concentrateur d'oxygène fixe « VH-2 Pro Wheel Edition » offre un débit continu réglable de 1 à 9, permettant d'atteindre une concentration d'environ 93 % aux débits les plus bas. Grâce aux roulettes, les utilisateurs peuvent déplacer facilement leur système d'oxygénothérapie d'une pièce à l'autre, tandis que leur conception silencieuse (45 décibels ou moins) garantit un repos sans perturbation. Cet appareil fait également office de nébuliseur ; il est équipé d'un réservoir d'humidification amovible pour un débit d'air plus doux, et dispose de messages vocaux ainsi que d'une alerte SOS pour plus de tranquillité d'esprit — ce qui est particulièrement utile pour les personnes âgées ou les femmes enceintes qui prennent soin de leur santé respiratoire à domicile.

Pour vos activités à l'extérieur, le concentrateur d'oxygène portable VP-2 fournit de l'oxygène en débit pulsé selon cinq réglages ajustables, avec des niveaux de concentration similaires. Pesant moins de cinq livres, cet appareil combine des modes de distribution automatiques et basés sur des capteurs afin de garantir un apport en oxygène fiable, même en cas de respiration superficielle. Sa batterie remplaçable, disponible en deux capacités (6 360 mAh ou 10 400 mAh), permet une utilisation prolongée tout au long des longues journées d'été, que ce soit au jardin, en visite chez la famille ou lors d'un déplacement en voiture.

VARON continue de mettre l'accent sur l'entretien régulier de ses produits, en recommandant de changer régulièrement les filtres et de nettoyer les canules afin de garantir un débit d'oxygène constant tout au long de la saison estivale.

Pour plus d'informations sur les concentrateurs d'oxygène à domicile et portables de VARON, veuillez vous adresser aux revendeurs agréés en Allemagne, au Royaume-Uni et en France.

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