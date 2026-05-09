VARON renforce son engagement en faveur du bien-être respiratoire saisonnier pendant la saison des allergies en Europe

LONDRES, 9 mai 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la saison des allergies touche des millions de personnes en Europe, VARON souligne l'importance du bien-être respiratoire saisonnier et d'un accès facilité à l'oxygène pour les personnes souffrant d'une sensibilité respiratoire accrue pendant les périodes de forte concentration de pollen.

Les allergies printanières touchant les utilisateurs au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, la demande en concentrateurs d'oxygène domestiques continue d'augmenter. VARON a noté que de nombreuses personnes recherchent des options flexibles qui favorisent le confort à la maison et pendant les activités de plein air lorsque les facteurs déclenchants saisonniers sont à leur apogée.

Un produit clé de la gamme de la société est le VARON VP-6 Continuous Portable Oxygen Concentrator, un concentrateur d'oxygène compact conçu pour délivrer de l'oxygène en continu. L'appareil offre un débit continu réglable de 1 à 6 litres par minute et une concentration d'oxygène allant jusqu'à 90 % au premier niveau de réglage, afin d'aider les utilisateurs qui ont besoin d'une assistance respiratoire constante pendant les périodes d'inconfort saisonnier accru.

Contrairement aux systèmes à débit pulsé, le VP-6 assure un débit d'oxygène continu. Au réglage 6 L/min, sa fonction de nébulisation intégrée s'active automatiquement, ce qui permet de combiner l'oxygène et la nébulisation sans équipement supplémentaire. Il convient donc aux utilisateurs qui font face à des problèmes respiratoires saisonniers et qui ont des besoins thérapeutiques permanents.

Pesant moins de 8 livres, le concentrateur d'oxygène VP-6 est conçu pour être transporté avec une batterie rechargeable, un sac de voyage, un adaptateur pour voiture et une télécommande. Son fonctionnement silencieux (≤ 45 dB) permet de l'utiliser à la maison, en voyage ou dans les espaces publics.

Pendant la saison des allergies, VARON souligne que des gestes simples peuvent également contribuer à faciliter la respiration, comme surveiller les niveaux de pollen, maintenir l'air propre en intérieur en assurant une ventilation ou une filtration régulière, rester hydraté et limiter l'exposition à l'extérieur pendant les heures de forte concentration de pollen, lorsque c'est possible.

VARON a déclaré que le concentrateur d'oxygène VP-6 répond à la demande croissante en solutions de concentrateurs d'oxygène portables qui équilibrent la performance continue avec la facilité d'utilisation quotidienne. La société a ajouté que sa mission générale reste axée sur l'élargissement de l'accès aux concentrateurs d'oxygène et aux solutions respiratoires rentables dans le monde entier, y compris dans les régions d'Asie et d'Amérique, tout en renforçant sa présence en Europe.

Dans le cadre de la sensibilisation au bien-être respiratoire saisonnier, VARON continue d'accompagner les utilisateurs en leur proposant des appareils ainsi que de ressources éducatives, des guides et des informations sur les soins, qui leur permettent de mieux comprendre et gérer le confort respiratoire pendant la saison des allergies.

Pour plus d'informations, visitez le site officiel de VARON.

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