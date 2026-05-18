Vieillissement des animaux : 1 propriétaire français sur 2 attend les premiers symptômes pour agir, alerte Royal Canin lors du Vet Symposium 2026

MONTPELLIER, France, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ROYAL CANIN®, l'un des leaders de la santé animale par la nutrition, a dévoilé à l'occasion de son congrès annuel, le Vet Symposium, une nouvelle étude internationale ainsi que les dernières avancées scientifiques en matière de vieillissement animal. Leur enseignement est clair : le vieillissement des chats et des chiens peut être ralenti, à condition d'agir dès les premières années de vie adulte.

New global research commissioned by ROYAL CANIN® reveals disconnect in how owners understand their pet’s ageing.

Les 28 et 29 avril, ROYAL CANIN® a tenu au Corum de Montpellier la 26e édition de son congrès annuel, le Vet Symposium. Ce rendez-vous majeur a réuni plus de 700 participants, dont des vétérinaires, scientifiques, journalistes et créateurs de contenu venus de 80 pays, pour deux journées d'échanges, de conférences et de découvertes au cœur de l'Occitanie, berceau historique de l'entreprise.

Placée sous le thème « Entrer dans l'âge de demain », cette édition a porté sur le vieillissement en bonne santé des chats et des chiens. La communauté scientifique ne considère plus le vieillissement comme un déclin inéluctable, mais comme un processus biologique graduel, sur lequel il est possible d'agir tout au long de la vie adulte. Les échanges ont permis de souligner le rôle déterminant des vétérinaires dans ce changement d'approche, de la médecine réactive à la prévention. À cette occasion, ROYAL CANIN® a dévoilé les résultats d'une enquête commandée par le groupe et menée sur 18 marchés auprès de plus de 19 000 propriétaires d'animaux. Il en ressort que, si un vieillissement en bonne santé est désormais possible, les propriétaires français n'agissent pas assez tôt. 57 % d'entre eux évitent d'aborder le sujet du vieillissement de leur animal – soit 10 points de plus que la moyenne mondiale – et 48 % n'y pensent qu'à l'apparition des premiers problèmes de santé. Plus préoccupant encore, 46 % ignorent que le diabète peut constituer un risque pour un animal vieillissant, soit le taux le plus élevé des 18 marchés étudiés. La charge émotionnelle forte associée au vieillissement de son animal, et la persistance d'idées reçues sur le caractère prétendument inéluctable du déclin lié à l'âge, expliquent en partie ces résultats.

Or les données scientifiques présentées au Vet Symposium démontrent que la trajectoire du vieillissement se joue dès les premières années de vie adulte – et non à l'apparition des premiers symptômes.

Ce constat intervient à un moment charnière. La vague d'adoptions observée pendant la pandémie de Covid-19 se traduit aujourd'hui par l'arrivée simultanée de millions d'animaux à l'âge moyen, une étape désormais reconnue comme déterminante pour la suite de leur existence. L'enjeu, pour les propriétaires comme pour les vétérinaires, est de déplacer le regard de la durée de vie (« lifespan ») vers la durée de vie en bonne santé (« healthspan »), c'est-à-dire le nombre d'années vécues en pleine forme, avant l'apparition des pathologies ou du déclin liés à l'âge.

Dans ce contexte, ROYAL CANIN® a dévoilé au Vet Symposium un nouveau Guide de conversation sur le vieillissement en bonne santé à destination des professionnels vétérinaires. Fondé sur les dernières données scientifiques et sur les enseignements comportementaux tirés de l'enquête, ce guide est conçu pour aider les équipes vétérinaires à engager, plus tôt et plus efficacement, le dialogue avec les propriétaires. Des sessions dédiées du congrès ont également abordé la prise en charge nutritionnelle de l'arthrose, la prévention de la fragilité, ou encore l'apport des solutions technologiques et de l'IA en cabinet, autant de leviers pour soutenir la santé des animaux sur le long terme.

Le Dr Tanya Schoeman, spécialiste vétérinaire en médecine interne et spécialiste en santé féline pour Royal Canin déclare : « La science nous donne de vraies raisons d'espérer. Un vieillissement en meilleure santé est à portée de main dès lors que nous intervenons au bon moment. Le défi n'est pas de combler un déficit de connaissances au sein de la profession vétérinaire, mais de partager ces connaissances avec les propriétaires plus tôt, avant que les signes du vieillissement ne rendent la conversation urgente. Il faut désormais considérer l'âge moyen comme une période charnière, qui permet aux équipes vétérinaires d'infléchir, en douceur, la trajectoire du vieillissement. »

À propos de l'étude :

19 012 propriétaires de chats et de chiens âgés de 18 ans et plus ont été interrogés par Censuswide au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Inde, au Mexique, en Chine, en Corée du Sud, en Thaïlande, en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Espagne, au Brésil, au Japon, à Hong Kong et à Taïwan, entre le 17 et le 24 mars 2026.

À propos de ROYAL CANIN® :

ROYAL CANIN® fait partie de la division Royal Canin du groupe Mars, Incorporated, et est un leader mondial dans le domaine de la santé par la nutrition pour les chats et les chiens, accomplissant ainsi sa mission : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX. Fondée en 1968 par le vétérinaire français, le Dr Jean Cathary, ROYAL CANIN® conçoit une nutrition précise fondée sur la science pour les chats et les chiens, disponible chez les détaillants spécialisés pour animaux et dans les cabinets vétérinaires du monde entier.

Au fil des ans, ROYAL CANIN® a repoussé les limites de la nutrition et des connaissances en partenariat avec des professionnels du monde animal, y compris des éleveurs et des vétérinaires. Son approche commerciale unique place les besoins nutritionnels des chats et des chiens au cœur de l'innovation. L'âge, le mode de vie, la taille, la race et les sensibilités des animaux sont étudiés à travers la science et l'observation pour produire des régimes adaptés à leurs besoins spécifiques.

ROYAL CANIN® crée de la valeur non seulement pour les animaux, mais aussi pour les personnes et la planète. Cela signifie être bénéfique pour l'écosystème, valoriser ses collaborateurs, construire des relations durables avec les parties prenantes et toujours penser à assurer un avenir viable pour les générations futures.

Pour en savoir plus sur ROYAL CANIN®, visitez www.royalcanin.com.

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED :

Mars, Incorporated est guidée par la conviction que le monde que nous voulons demain dépend de la façon dont nous agissons aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale dont le chiffre d'affaires dépasse les 50 milliards de dollars et qui emploie plus de 150 000 collaborateurs, nous disposons d'un portefeuille varié de produits de soins pour animaux et de services vétérinaires à destination des chats et chiens partout dans le monde. Nos produits alimentaires et nos confiseries de qualité sont consommés chaque jour par des millions de personnes. Nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, dont ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® et BEN'S ORIGINAL™.

Nos réseaux internationaux d'hôpitaux pour animaux, notamment BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ et ANICURA™, fournissent des soins vétérinaires de haute qualité. Enfin, ANTECH® propose des capacités de diagnostic de pointe pour les animaux de compagnie.

Pour plus d'informations sur Mars, consultez le site www.mars.com. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.

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