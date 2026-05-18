Millones de "mascotas de pandemia" están llegando a la mediana edad y sus tutores podrían estar perdiendo una oportunidad clave para proteger su salud

Una nueva investigación global impulsada por ROYAL CANIN® revela una desconexión en la forma en que los tutores comprenden el envejecimiento de sus mascotas: más de un tercio de las personas encuestadas (38 por ciento) cree que no se puede hacer nada al respecto, mientras que más de la mitad (55 por ciento) evita pensar o hablar sobre el envejecimiento de sus mascotas porque el tema les resulta demasiado triste [i] .

A pesar de ello, el 74 por ciento compra regalos para celebrar el cumpleaños de sus mascotas y casi un tercio (30 por ciento) afirma gastar más en regalos de cumpleaños para gatos y perros que para sus hijos.

Sin embargo, esta conexión emocional no siempre se traduce en acciones preventivas: 2 de cada 5 personas encuestadas (44 por ciento) solo comienzan a pensar en el envejecimiento cuando aparecen problemas de salud, lo que evidencia una posible falta de información sobre cómo actuar.

MONTPELLIER, Francia , 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Millones de gatos y perros adoptados durante la pandemia de COVID-19 están llegando a la mediana edad[ii][iii], una etapa de la vida reconocida por la ciencia veterinaria como una ventana clave para la salud a largo plazo[iv]. Sin embargo, una nueva investigación global sugiere que muchas personas aún encuentran difícil afrontar esta etapa o incluso prefieren evitarla.

New global research commissioned by ROYAL CANIN® reveals disconnect in how owners understand their pet’s ageing.

La investigación, impulsada por ROYAL CANIN®, revela que más de un tercio de los tutores encuestados (38 por ciento) considera que no se puede hacer nada frente al envejecimiento de sus mascotas, mientras que dos tercios (66 por ciento) se sienten angustiados ante la idea de que sus mascotas envejezcan y más de la mitad (55 por ciento) evita pensar o hablar sobre el tema porque les resulta demasiado triste.

Al mismo tiempo, las personas encuestadas demostraron un fuerte vínculo emocional con sus mascotas: el 74 por ciento compra regalos para celebrar momentos especiales como cumpleaños, más de la mitad (52 por ciento) celebra estas fechas cada año y casi un tercio (30 por ciento) asegura gastar más en regalos de cumpleaños para sus mascotas que para sus hijos.

A pesar de esta conexión emocional, muchas personas podrían estar perdiendo una oportunidad importante para apoyar la salud futura de sus mascotas más allá de celebrar su edad. Dos de cada cinco encuestados (44 por ciento) afirma que solo comienza a pensar en el envejecimiento cuando aparecen problemas de salud, lo que refleja una posible falta de conciencia sobre la importancia de actuar de forma temprana.

Especialistas veterinarios destacan que esto cobra especial relevancia ahora que esta gran generación de "mascotas de pandemia" está alcanzando la mediana edad (generalmente entre los 6 y 7 años), momento en el que comienzan a desarrollarse cambios biológicos asociados con el envejecimiento a nivel celular, muchas veces antes de que aparezcan señales visibles.

Una generación de "mascotas de pandemia" llega a un momento decisivo

Tras el incremento global en la adopción de mascotas durante la pandemia, esta generación de gatos y perros comienza a entrar en la mediana edad, abriendo una oportunidad para impulsar su bienestar a largo plazo. El fenómeno también ha comenzado a reflejarse culturalmente, con publicaciones virales en TikTok donde miles de personas comparten cómo sus "mascotas de pandemia" están cumpliendo seis años.

Aunque muchas mascotas en esta etapa todavía parecen saludables y activas, nuevas investigaciones científicas presentadas durante Vet Symposium 2026 de Royal Canin, muestran que el envejecimiento es un proceso biológico gradual que comienza antes de lo que muchas personas imaginan. Cambios fisiológicos sutiles (como variaciones en los niveles de energía en gatos o menor movilidad en perros) pueden aparecer mucho antes de que existan signos visibles, lo que convierte esta etapa en una oportunidad importante para apoyar su bienestar futuro.

Sin embargo, esta fase temprana puede pasar desapercibida fácilmente. Casi un tercio (31 por ciento) de las personas encuestadas afirma retrasar medidas preventivas porque su mascota "parece estar bien", lo que evidencia la necesidad de promover un enfoque más proactivo del cuidado.

El envejecimiento no puede evitarse, pero sí acompañarse mejor

Aunque el envejecimiento es inevitable, hoy existe un mayor entendimiento sobre cómo factores como la nutrición, el control del peso, la actividad física y el seguimiento veterinario periódico pueden influir en la manera en que envejecen las mascotas.

Los hallazgos científicos presentados en el Vet Symposium 2026 destacan el concepto de "período de salud": la etapa de la vida en la que una mascota mantiene un buen estado general antes de la aparición de enfermedades crónicas o discapacidades asociadas con la edad. Brindar apoyo durante la mediana edad puede desempeñar un papel importante para preservar la vitalidad, el bienestar y la calidad de vida en los años posteriores.

Aun así, persisten diversos conceptos erróneos. Más de un tercio (38 por ciento) de las personas encuestadas considera que no se puede hacer nada frente al envejecimiento, y una de cada cuatro (25 por ciento) desconoce que ciertos riesgos para la salud —como la diabetes— pueden aumentar con la edad de las mascotas.

La Dra. Tanya Schoeman, médica veterinaria y especialista en salud felina de Royal Canin, comentó: "Hoy entendemos que el envejecimiento de gatos y perros comienza mucho antes de lo que la mayoría imagina, generalmente durante la mediana edad, cuando todavía parecen saludables y llenos de energía. Esta etapa representa una valiosa oportunidad para tomar medidas simples y proactivas que pueden favorecer su bienestar a largo plazo.

Como veterinaria y tutora de mascotas, sé lo fácil que es enfocarse únicamente en el presente cuando nuestros animales parecen estar bien, especialmente porque pensar en su envejecimiento puede resultar doloroso. Sin embargo, al iniciar conversaciones tempranas con el veterinario, realizar controles preventivos y prestar atención a pequeños cambios, podemos contribuir no solo a una vida más larga, sino también a una mejor calidad de vida para nuestras mascotas.

Acciones sencillas pueden marcar una gran diferencia, como mantener revisiones veterinarias regulares, hablar de manera proactiva sobre envejecimiento saludable y observar cambios sutiles en comportamiento, movilidad o niveles de energía".

A medida que esta generación de "mascotas de pandemia" alcanza la mediana edad, estos hallazgos demuestran que el envejecimiento no debe verse con temor, sino como una oportunidad para tomar medidas pequeñas pero significativas que ayuden a las mascotas a mantenerse saludables durante más tiempo.

Para más información, visite www.royalcanin.com.

Metodología de la investigación:

La investigación fue realizada por Censuswide, entre una muestra de 19.012 dueños de gatos y perros en Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, India, México, China, Corea del Sur, Tailandia, Francia, Alemania, Italia, Portugal, España, Brasil, Japón, Hong Kong y Taiwán. Los datos se recopilaron entre el 17.03.2026 y el 24.03.2026. Censuswide es miembro de la Market Research Society (MRS) y del British Polling Council (BPC), y es signatario del Global Data Quality Pledge. Nos adherimos al Código de Conducta de MRS y a los principios de ESOMAR.

Sobre Royal Canin®

Royal Canin®, empresa de grupo Mars, tiene presencia internacional y cuenta con 50 años de experiencia en investigación y desarrollo de fórmulas para mejorar la Nutrición-Salud de las mascotas. Royal Canin® produce más de 100 fórmulas nutricionales adaptadas a etapa de vida, talla, estilo de vida, raza o padecimiento considerando más de 50 nutrientes que ayudan a obtener un equilibrio en las necesidades específicas de gatos y perros.

Para mayor información favor de visitar www.royalcanin.com.mx/.

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[i] . Encuesta de Censuswide realizada en marzo de 2026 a 19.012 dueños de mascotas de todo el mundo.

[ii] Mars Petcare. (2021). Informe "El estado de la nación de las mascotas" 2021.

[iii] Morgan, L. et al. (2020) "Human–dog relationships during the COVID-19 pandemic: booming dog adoption during social isolation" (Las relaciones entre personas y perros durante la pandemia de COVID-19: el auge de adopciones de perros durante el confinamiento), Humanities and Social Sciences Communications, 7, 155. Doi:10.1057/s41599-020-00649-x.

[iv] Moniot, D., Allaway, D., Bermingham, E., Dowgray, N., Gruen, M., Hoummady, S., McKenzie, B., Olby, N.J., & Schoeman, T. "Aging is modifiable: current perspectives on healthy aging in companion dogs and cats". (El envejecimiento es modificable: perspectivas actuales sobre el envejecimiento saludable en gatos y perros de compañía. Centro de Investigación Royal Canin et al.

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FUENTE Royal Canin