VINFAST PRÉSENTE SUR LE MARCHE VIETNAMIEN LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU VF 8

PARIS, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- VinFast vient officiellement de dévoiler le VF 8 nouvelle génération, un SUV électrique du segment D bénéficiant d'une série d'innovations apportées à sa plateforme technologique et développées par l'équipe d'ingénieurs de VinFast afin d'offrir une expérience de conduite plus fluide et plus confortable.

VinFast VF 8

Le VF 8, l'un des modèles qui ont marqué la transition de VinFast vers le statut de constructeur mondial de véhicules entièrement électriques, est le premier modèle de la gamme à bénéficier de mises à jour complètes en matière de design, de technologie et d'équipements, apportant des améliorations notables tant au niveau des performances de conduite que de l'expérience utilisateur globale.

En termes de design et de confort, le nouveau VF 8 a été développé selon la philosophie « Tech Fluid », qui intègre la technologie au langage stylistique du véhicule et à son utilisation au quotidien. Le design met l'accent sur la fluidité et une impression de mouvement, créant l'apparence d'un SUV moderne et dynamique qui reflète un style de vie contemporain.

Le véhicule mesure 4 701 mm (longueur) x 1 872 mm (largeur) x 1 670 mm (hauteur), avec un empattement de 2 840 mm. Une configuration à cinq places permet d'optimiser l'espace dans l'habitacle et le confort des passagers. Une garde au sol de 170 mm, associée à des jantes de 19 pouces, permet à la nouvelle génération du VF 8 de s'adapter facilement à diverses conditions de conduite.

À l'avant, le véhicule arbore un langage stylistique résolument moderne, mis en valeur par une large calandre noir brillant associée aux feux en forme d'ailes, signature de VinFast. De grandes prises d'air intégrées de part et d'autre du pare-chocs avant contribuent à l'efficacité aérodynamique tout en ajoutant de la profondeur visuelle à l'ensemble. Sur les flancs, la ligne des vitres s'élève progressivement vers l'arrière, créant une impression de mouvement même lorsque le véhicule est à l'arrêt. Les panneaux de porte présentent des transitions fluides entre la lumière et la surface, associées à des lignes de caractère bien définies qui créent des reflets dynamiques lorsque le véhicule roule. À l'arrière, le design adopte une approche minimaliste raffinée, soulignée par de grands feux intégrant la bande LED en forme de V caractéristique de VinFast. Le design arrière revisité améliore les performances aérodynamiques tout en conférant au véhicule une apparence plus dynamique.

À l'intérieur de l'habitacle, le VF 8 nouvelle génération se distingue par un agencement intuitif et ergonomique. Au centre du tableau de bord se trouve un écran d'info divertissement de 12,9 pouces doté d'une interface claire qui regroupe la plupart des commandes du véhicule dans un format convivial. Un écran secondaire situé derrière le volant affiche les informations de conduite essentielles, tandis que le sélecteur de vitesse monté sur la colonne de direction est conçu pour faciliter son utilisation.

Le véhicule est équipé d'une climatisation automatique à deux zones, d'un système d'ionisation de l'air intégré et d'un filtre à air Combi 1.0 pour améliorer le confort des passagers. Les sièges ergonomiques d'inspiration sportive comprennent un siège conducteur à réglage électrique en six directions avec fonction mémoire, tandis que les sièges de la deuxième rangée peuvent s'incliner et se rabattre à plat dans un rapport 60/40 pour augmenter la capacité de chargement en cas de besoin. Le véhicule intègre également un assistant virtuel prenant en charge plusieurs dialectes vietnamiens, ainsi qu'un système audio à huit haut-parleurs pour le divertissement à bord.

En termes de technologie et de dynamique de conduite, le VF 8 nouvelle génération repose sur une nouvelle plateforme de châssis dotée d'un système de suspension équipé d'amortisseurs à sélection de fréquence (FSD) sur les essieux avant et arrière. Ce système adapte les caractéristiques d'amortissement en fonction des conditions de la route afin de réduire les vibrations sur les surfaces accidentées tout en préservant la stabilité du véhicule.

Le VF 8 nouvelle génération intègre également une architecture électrique et électronique nouvellement développée, basée sur l'approche « Software Defined Vehicle » (SDV). L'architecture du système et le logiciel de commande ont été conçus par les ingénieurs de VinFast, ce qui témoigne de la capacité de l'entreprise à développer en interne des technologies automobiles fondamentales. Au cœur du système se trouve l'ordinateur central du véhicule (CVC), qui gère le traitement des données et les fonctions de commande du véhicule afin de permettre des réponses plus rapides et plus fluides aux actions du conducteur.

Le véhicule est propulsé par un moteur électrique développant une puissance maximale de 170 kW (228 chevaux) et un couple maximal de 330 Nm, associé à une traction avant et à trois modes de conduite : Eco, Normal et Sport. Le VF 8 nouvelle génération est équipé d'une batterie de 60,13 kWh, offrant une autonomie pouvant atteindre 500 km à pleine charge selon les normes NEDC. Le véhicule prend également en charge la recharge rapide de 10 % à 70 % en moins de 30 minutes.

Il convient de noter que ce VF 8 est équipé d'un système de gestion thermique intégrée (ITM) recherché, développé et breveté de manière indépendante par VinFast. Ce système coordonne de manière efficace les fonctions de refroidissement et de chauffage de la batterie, du moteur, du système électrique et de la climatisation de l'habitacle. Cela permet de maintenir des performances stables du véhicule, d'améliorer l'efficacité énergétique, de prendre en charge la recharge rapide et de contribuer à la durabilité de la batterie et du moteur tout en préservant le confort de l'habitacle dans des conditions météorologiques variables.

En matière de sécurité, le VF 8 nouvelle génération est équipé d'un système complet d'aide à la conduite avancée (ADAS), comprenant l'assistance autoroute, le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien de voie, l'alerte d'angle mort et un système de caméras haute définition à 360 degrés. La structure du châssis et les technologies ADAS ont été développées dans le but de répondre aux normes de sécurité 5 étoiles de l'ASEAN NCAP.

VinFast commencera officiellement à accepter les précommandes au Vietnam pour le VF 8 nouvelle génération via son site web officiel et son réseau de concessionnaires agréés dans tout le pays à partir du 27 mai 2026. Le véhicule bénéficie d'une garantie de sept ans ou 160 000 km pour le véhicule, et de huit ans ou 160 000 km pour la batterie. Les premières livraisons du VF 8 nouvelle génération devraient débuter fin juillet 2026 au Vietnam et en Europe à une période qui sera précisée ultérieurement.

À PROPOS DE VINFAST

VinFast - membre de Vingroup – a pour objectif de mener la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents.

Établi en 2017, VinFast possède un complexe de fabrication automobile de pointe avec une évolutivité de premier plan à l'échelle mondiale, grâce à une automatisation à 90 % à Hai Phong, au Vietnam. VinFast est fortement engagée dans la mission d'offrir un avenir durable pour tous. L'entreprise innove constamment pour proposer des produits de haute qualité, des services intelligents avancés, une expérience client transparente et une stratégie de prix accessibles afin d'inciter les clients du monde entier à créer ensemble la mobilité intelligente de demain et une planète durable. Pour en savoir plus https://vinfastauto.eu/

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