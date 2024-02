Visa e Fibank svelano le esclusive carte a tema sulle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi

In Bulgaria, Visa e Fibank stanno collaborando per la seconda volta consecutiva sulle Olimpiadi; lanceranno le esclusive carte di debito e credito con un design dedicato ai prossimi Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024. Si tratta di carte particolari che, secondo programma, saranno svelate in una serie di eventi e campagne promozionali nella prima metà dell'anno, e che offrono ai clienti Fibank l'opportunità di usufruire di vantaggi esclusivi. Oltre al raffinato design e alla funzionalità, I titolari di carta di credito Visa Gold avranno la possibilità di partecipare a una speciale lotteria i cui premi saranno collegati esclusivamente ai Giochi olimpici e paralimpici, intensificando ulteriormente l'interesse per questo importantissimo evento sportivo.

SOFIA, Bulgaria, 1 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Visa, Worldwide Payment Technology Partner dei Giochi olimpici e paralimpici, e Fibank, Partner ufficiale del Comitato olimpico bulgaro, hanno annunciato una collaborazione per creare carte di debito e credito uniche, caratterizzate dal design ufficiale dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024.

"La collaborazione tra Visa e Fibank costituisce un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a favore dell'innovazione e della trasformazione nel settore fintech. Insieme a Fibank, offriamo ai clienti l'opportunità di avere sempre con sé non solo un modo comodo di pagare, ma anche un simbolo della loro connessione a uno degli eventi sportivi più prestigiosi: i Giochi olimpici e paralimpici. La nostra collaborazione riflette il nostro costante impegno nei confronti dell'innovazione e il nostro desiderio di creare esperienze eccezionali per i nostri utenti" ha riferito Krasimira Raycheva, Responsabile nazionale di Visa per la Bulgaria.

"A seguito della nostra collaborazione di lunga data con Visa Bulgaria, abbiamo deciso congiuntamente di presentare ai nostri clienti una nuova generazione di carte di debito e di credito. Sono carte che non soltanto si distinguono per il loro peculiare design, dedicato ai Giochi olimpici e paralimpici di Parigi, ma che comunicano con chiarezza anche il nostro sostegno ad atleti, olimpionici e paralimpionici bulgari. Intendiamo porre l'accento sui valori e sullo spirito rappresentati dai Giochi olimpici e paralimpici : la promozione della tolleranza e della reciproca comprensione tra le nazioni. Con il nuovo raffinato design delle carte Visa offerte da Fibank, ogni nostro cliente avrà l'opportunità di portare con sé materialmente un po' dell'emozione dei Giochi olimpici e paralimpici , a promemoria dell'esistenza di molte altre cose che ci uniscono" ha dichiarato Nikola Bakalov, CEO e Presidente del Consiglio di amministrazione di Fibank.

Ecco cosa comparirà sulle carte di credito e debito.

• Carta di credito: la rappresentazione di uno dei simboli più emblematici di Parigi e della Francia, la Torre Eiffel, che si erge fieramente sopra la Ville Lumière.

• Carta di credito (gold): riproduzione del maestoso Arc de Triomphe, simbolo di vittoria e trionfo.

