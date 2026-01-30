Vision Group publie un livre blanc sur la sécurité des batteries au lithium UPS AIDC

SHENZHEN, Chine, 30 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Dans un contexte où l'intelligence artificielle continue de se développer rapidement, les AI Computing Center (AIDC) sont devenus le fondement de l'informatique de nouvelle génération. Dans le même temps, leur demande d'électricité et leurs exigences en matière de fiabilité augmentent fortement. En tant qu'élément essentiel de la protection électrique pour l'AIDC, les batteries au lithium UPS sont confrontées à des problèmes de sécurité croissants.

AIDC UPS lithium battery safety insights for high-density computing scenarios

Pour résoudre ces problémes, Vision Group, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions énergétiques intelligentes, a publié un livre blanc sur la sécurité des batteries au lithium UPS AIDC, qui propose une analyse claire des principaux risques en matière de sécurité et des stratégies de protection pratiques pour les scénarios informatiques à haute densité.

Points forts

Le livre blanc explique comment l'AIDC fonctionne différemment des centres de données traditionnels et pourquoi les conceptions actuelles de la sécurité des batteries au lithium UPS ne sont plus suffisantes. Les charges de travail de l'AIDC impliquent de fréquentes surtensions et des variations brusques de charge, qui sollicitent en permanence les systèmes de batteries et augmentent considérablement les risques pour la sécurité.

Principales nouveautés :

1. Analyse des risques liés aux batteries spécifiques à l'AIDC, tels que les baisses de tension, l'accumulation thermique et la dégradation accélérée du système causée par des profils de charge très dynamiques.

2. Identification des lacunes relatives aux normes actuelles de sécurité des batteries, qui ne répondent pas entièrement aux besoins de charge flottante à long terme combinée à une décharge à haut débit dans les scénarios AIDC

3. La solution de sécurité proposée par Vision Group pour les environnements à haute densité et à forte dynamique :

a. Architecture de sécurité intelligente hiérarchique 4L (Cellule-Module-Armoire-Système) pour une protection complète des liens.

b. Mécanismes multicouches de protection contre l'incendie au niveau de la cellule, du module et de l'armoire.

c. Gestion de bout en bout (F2O, Factory-to-Operation), couvrant le transport d'armoires préfabriquées en usine, l'installation simplifiée, ainsi que l'exploitation et la maintenance structurées.

4. Orientations technologiques futures et initiatives de l'industrie, en mettant l'accent sur le refroidissement liquide, les AIOps et les batteries à état solide, et en appelant à des normes de sécurité spécifiques à l'AIDC.

La publication de ce livre blanc a pour but d'attirer l'attention sur la nécessité d'établir des normes de sécurité pour les batteries au lithium UPS AIDC, de fournir des solutions pratiques en matière de sécurité et de soutenir le développement intense du secteur de l'informatique. Le livre blanc sur la sécurité des batteries au lithium UPS AIDC est désormais disponible dans son intégralité : https://www.vision-batt.com/en/white-paper-download.

À propos de Vision Group

Fondé en 1994 et basé à Shenzhen, Vision Group est un leader mondial des solutions énergétiques intelligentes, spécialisé dans les batteries UPS pour les centres de données et les infrastructures numériques critiques. Avec cinq centres de R&D et de production à travers le monde, l'entreprise propose des solutions de batteries UPS sûres et fiables à des clients dans plus de 100 pays, et entretient des partenariats à long terme avec les principaux fournisseurs mondiaux de solutions UPS et d'alimentation électrique tels que Vertiv, Schneider Electric, Eaton, Socomec et Delta.

Visitez le site web de Vision Group : https://www.vision-batt.com/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2872459/Image.jpg