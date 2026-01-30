Vision Group Luncurkan "AIDC UPS Lithium Battery Safety White Paper"

Untuk menjawab tantangan tersebut, Vision Group, penyedia solusi energi cerdas terkemuka di dunia, meluncurkan "AIDC UPS Lithium Battery Safety White Paper". Publikasi ini menganalisis risiko keselamatan utama, serta strategi perlindungan yang praktis untuk skenario komputasi berdensitas tinggi.

Sorotan Utama

Publikasi ini menjelaskan cara kerja AIDC yang berbeda dari pusat data tradisional, serta menilai bahwa desain keselamatan baterai litium UPS saat ini tidak lagi memadai. AIDC sering mengalami lonjakan tegangan listrik dan perubahan beban yang drastis sehingga terus membebani sistem baterai dan secara signifikan meningkatkan risiko keselamatan.

Sorotan utama yang diulas dalam publikasi ini:

1. Analisis risiko keselamatan baterai yang secara spesifik digunakan AIDC, seperti penurunan tegangan, akumulasi panas, serta degradasi sistem yang semakin cepat akibat profil beban listrik yang sangat dinamis.

2. Identifikasi kesenjangan standar keselamatan baterai yang berlaku saat ini sehingga belum sepenuhnya mencakup kondisi pengisian daya jangka panjang (float charging), serta pelepasan daya berkecepatan tinggi dalam skenario AIDC.

3. Solusi keselamatan baterai yang direkomendasikan Vision Group untuk lingkungan berdensitas tinggi dan sangat dinamis:

a. Arsitektur keselamatan cerdas berjenjang 4L (Sel–Modul–Kabinet–Sistem) yang melindungi seluruh rantai sistem.

b. Mekanisme perlindungan kebakaran berlapis pada tingkat sel, modul, dan kabinet.

c. Manajemen menyeluruh dari hulu ke hilir (F2O, Factory-to-Operation), mencakup pengiriman kabinet prefabrikasi dari pabrik, instalasi yang lebih simpel, serta aktivitas operasional dan pemeliharaan yang terstruktur.

4. Arah pengembangan teknologi pada masa depan dan inisiatif industri, termasuk sistem pendingin dengan zat cair, AIOps, dan baterai solid-state, serta standar keselamatan khusus AIDC.

Melalui publikasi ini, Vision Group meningkatkan perhatian publik terhadap standar keselamatan baterai litium UPS untuk AIDC, menyediakan solusi keselamatan yang aplikatif, serta mendukung pengembangan industri komputasi yang berkualitas tinggi. Publikasi AIDC UPS Lithium Battery Safety White Paper dapat diunduh melalui https://www.vision-batt.com/en/white-paper-download .

Tentang Vision Group

Berdiri pada tahun 1994 dan berkantor pusat di Shenzhen, Vision Group merupakan pemimpin pasar solusi energi cerdas di dunia yang berspesialisasi pada baterai UPS untuk pusat data dan infrastruktur digital penting. Memiliki lima pusat riset dan basis produksi di berbagai negara, Vision Group menyediakan solusi baterai UPS yang aman dan andal bagi pelanggan di lebih dari 100 negara, serta menjalin kemitraan jangka panjang dengan penyedia solusi UPS dan kelistrikan global terkemuka seperti Vertiv, Schneider Electric, Eaton, Socomec, dan Delta.

Kunjungi situs Vision Group: https://www.vision-batt.com/en/

SOURCE Vision Group