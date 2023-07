WEKA introduit des garanties pour la réduction des coûts du Cloud et la performance sur site

CAMPBELL, Californie, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO ( WEKA ), le fournisseur de plateforme de données pour les charges de travail à haute performance, a dévoilé aujourd'hui deux nouvelles garanties pour les clients de la plateforme de données WEKA® : la garantie WEKA Half Price pour les déploiements dans le cloud et la garantie WEKA 2X Performance pour les déploiements sur site.

Les organisations constatent de plus en plus que l'infrastructure de données existante est mal adaptée aux besoins des applications de nouvelle génération telles que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (AA) et d'autres charges de travail à forte intensité de performance dans le cloud et sur site. Bien qu'ils reconnaissent qu'une nouvelle approche est nécessaire, la transition vers une nouvelle infrastructure de données peut introduire des incertitudes en ce qui concerne les coûts et les performances.

Les nouvelles garanties de WEKA sur le cloud et sur site permettent aux clients de profiter des économies significatives ainsi que de la vitesse, de la simplicité, de l'échelle et de la durabilité sans compromis de la WEKA Data Platform, avec la certitude qu'ils obtiendront les avantages promis.

La garantie WEKA à moitié prix : Alors que de nombreuses organisations adoptent les modèles de déploiement du cloud et du cloud hybride en raison de leurs avantages en termes d'élasticité, de flexibilité et de durabilité, de nombreux clients rencontrent des coûts inattendus et des impacts sur les performances, en particulier pour les charges de travail à grande échelle, à forte intensité de données et de performances, telles que l'IA générative. WEKA garantit que la WEKA Data Platform permettra aux clients cloud de réaliser jusqu'à 50 % d'économies par rapport à leur solution de stockage en ligne (cloud) équivalente actuelle, sans affecter la performance.

La garantie de performance WEKA 2X : Les entreprises qui estiment que leur infrastructure de données traditionnelle sur site n'est pas en mesure de répondre à leurs charges de travail modernes, gourmandes en performances, se tournent souvent vers les baies de stockage tout-flash comme solution, mais sont toujours confrontées à des déficits de performances. WEKA brise les barrières du verrouillage matériel grâce à sa solution de plateforme définie par logiciel, plus abordable et plus flexible, et garantit aux clients des systèmes sur site une augmentation de la performance de 2 fois par rapport à leurs baies de stockage tout-flash, pour le même coût.

L'avantage du Cloud hybride WEKA : Les clients éligibles qui utilisent une configuration de déploiement en cloud hybride peuvent bénéficier des deux garanties.

« Les organisations de tous bords cherchent à tirer parti de l'IA, de l'AA et du HPC pour acquérir un avantage concurrentiel sur leurs marchés respectifs. Dans un monde où le numérique occupe une place prépondérante, nombreux sont ceux qui optent pour des déploiements de cloud hybrides afin de soutenir l'innovation », a déclaré Jonathan Martin, président de WEKA. « Pourtant, beaucoup se retrouvent bloqués par une infrastructure de données héritée qui ne peut pas prendre en charge les exigences de performance des charges de travail de nouvelle génération telles que l'IA générative ou voient leurs coûts de stockage en ligne (cloud) échapper à tout contrôle. Nous sommes tellement convaincus que la WEKA Data Platform peut les aider à surmonter ces obstacles et à fournir une performance abordable inégalée - sur site et dans le cloud - que nous le garantissons. »

Pour en savoir plus sur les garanties de WEKA pour les clients cloud et sur site et examiner les conditions d'éligibilité et les termes et conditions associés, visitez le site https://www.weka.io/guarantees .

À propos du salon WEKA

WEKA est à l'origine d'un changement de paradigme dans la manière dont les données sont stockées, gérées et traitées. Nous aidons les organisations à transformer leurs silos de données traditionnels et stagnants en pipelines de données dynamiques qui alimentent les charges de travail de nouvelle génération comme l'IA, le AA et le HPC de manière transparente et durable. La plateforme de données WEKA® est une solution définie par logiciel spécialement conçue pour le cloud hybride à l'ère de l'IA. Son architecture avancée basée sur le cloud est optimisée pour résoudre les défis complexes liés aux données, offrant des améliorations de performance de 10 à 100 fois pour les charges de travail de nouvelle génération fonctionnant sur site, dans le cloud, à la périphérie ou dans des environnements hybrides et multicloud. WEKA alimente les percées de la recherche et de la découverte et accélère les résultats commerciaux pour les principales entreprises mondiales - y compris huit des 50 plus grandes entreprises du monde (Fortune 50). L'entreprise est présente dans plus de 20 pays à travers le monde et est soutenue par des dizaines d'investisseurs de premier plan. Pour plus d'informations, visitez www.weka.io , ou contactez-nous sur Twitter , LinkedIn , et Facebook .

WEKA et le logo WEKA sont des marques déposées de WekaIO, Inc. Les autres noms commerciaux utilisés dans le présent document peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

